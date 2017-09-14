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США хотят видеть миротворцев ООН на российско-украинской границе
14 сентября 2017 | 10:16
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Соединенные Штаты заявили, что они заинтересованы в том, чтобы "изучить" предложение о размещении миротворческого контингента ООН в восточной Украине, однако дали понять, что хотят, чтобы у сил ООН был "широкий мандат". Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Этот мандат, по словам представителя внешнеполитического ведомства США, должен предусматривать обеспечение мира и суверенитета Украины не только вдоль линии фронта, но и на всей территории, неподконтрольной правительству, в том числе вдоль международно-признанной границы между Россией и Украиной.
С таким комментарием представитель госдепартамента США выступила после того, как российский президент Владимир Путин высказался в поддержку размещения международного миротворческого контингента вдоль линии разграничения между украинской армией и боевиками в Донецкой и Луганской областях.
"Мы считаем, что возможность размещения миротворческого контингента ООН в восточной Украине, определенно, стоит изучить. Мы считаем это возможным способом защиты украинских граждан, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности. Мы считаем это потенциальным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщила Х.Нойерт.
Однако, по ее словам, правительство США хочет, чтобы у этого контингента был широкий мандат по обеспечению "мира и безопасности" на всей территории региона.
"Я хочу четко дать понять, что любой такой контингент должен иметь широкий мандат на обеспечение мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины, включая границу с Россией, чтобы избежать углубления и институционализации раскола внутри Украины. Другие страны – европейские страны, в частности, Германия, – согласны с нами в этом вопросе. Наша цель проста. Мы хотим восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев, вне зависимости от того, какую религию они исповедуют, к какой этнической группе принадлежат и на каком языке говорят", - добавила она.
Х.Нойерт подчеркнула, что первым шагом должно стать улучшение ситуации в сфере безопасности в восточной Украине.
"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить реальный и устойчивый режим прекращения огня. Мы хотим, чтобы они отвели войска и тяжелые вооружения от линии соприкосновения, обеспечив полный, беспрепятственный и безопасный доступ в страну международным наблюдателям, в том числе к международной границе", - сказала она.
Позиция США контрастирует с предложением России, которое озвучил президент РФ В.Путин, отмечает издание.
Выступая 5 сентября, В.Путин сообщил, что Россия внесет в СБ ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с "представителями" с ОРДЛО.
Однако позже, 11 сентября, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России согласился, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ силами ООН может осуществляться не только на линии соприкосновения сил и обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит инспекционные поездки.
Между тем заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что украинская делегация в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке передала на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны пояснил, что официальный Киев выступает за "разворачивание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе".
УНН
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