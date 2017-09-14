США хотят видеть миротворцев ООН на российско-украинской границе

С таким комментарием представитель госдепартамента США выступила после того, как российский президент Владимир Путин высказался в поддержку размещения международного миротворческого контингента вдоль линии разграничения между украинской армией и боевиками в Донецкой и Луганской областях.

"Мы считаем, что возможность размещения миротворческого контингента ООН в восточной Украине, определенно, стоит изучить. Мы считаем это возможным способом защиты украинских граждан, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности. Мы считаем это потенциальным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщила Х.Нойерт.

Однако, по ее словам, правительство США хочет, чтобы у этого контингента был широкий мандат по обеспечению "мира и безопасности" на всей территории региона.

"Я хочу четко дать понять, что любой такой контингент должен иметь широкий мандат на обеспечение мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины, включая границу с Россией, чтобы избежать углубления и институционализации раскола внутри Украины. Другие страны – европейские страны, в частности, Германия, – согласны с нами в этом вопросе. Наша цель проста. Мы хотим восстановить территориальную целостность Украины и защитить украинцев, вне зависимости от того, какую религию они исповедуют, к какой этнической группе принадлежат и на каком языке говорят", - добавила она.

Х.Нойерт подчеркнула, что первым шагом должно стать улучшение ситуации в сфере безопасности в восточной Украине.

"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить реальный и устойчивый режим прекращения огня. Мы хотим, чтобы они отвели войска и тяжелые вооружения от линии соприкосновения, обеспечив полный, беспрепятственный и безопасный доступ в страну международным наблюдателям, в том числе к международной границе", - сказала она.

Позиция США контрастирует с предложением России, которое озвучил президент РФ В.Путин, отмечает издание.

Выступая 5 сентября, В.Путин сообщил, что Россия внесет в СБ ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с "представителями" с ОРДЛО.

Однако позже, 11 сентября, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России согласился, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ силами ООН может осуществляться не только на линии соприкосновения сил и обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит инспекционные поездки.

Между тем заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что украинская делегация в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке передала на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны пояснил, что официальный Киев выступает за "разворачивание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе".

УНН