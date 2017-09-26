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В Одессе обнаружен спиртопровод
26 сентября 2017 | 10:31
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В Одесской области пограничники разоблачили трубопровод, который должен был служить для незаконной перекачки спирта из Молдовы в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с водолазами отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны, во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, обнаружили пластиковую трубу диаметром 32 мм.
Трубопровод был проложен по дну Кучурганского лимана из Республики Молдова в Украину в направлении "Днестровск-Лиманское". С его помощью злоумышленники, вероятно, планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину. Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался по назначению, ведь не содержал характерного запаха спирта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что используя пограничный катер правоохранители демонтировали часть шланга к линии государственной границы, другая часть спиртопровода была надежно закреплена на молдавской стороне. Протяженность удаленной трубы составила 150 м.
"Сейчас продолжаются мероприятия по обследованию всего водоема и установления причастных лиц к противоправной деятельности", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в прошлом месяце на этом же направлении был тоже обнаружен трубопровод, готовился для использования. Тогда пограничники демонтировали более чем полукилометровый шланг.
Как сообщал УНН, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине - это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, по непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста О.Дубинського, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.
Добавим, что по прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.
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