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На Київщині затримали керівників філії одного з інститутів Національної академії аграрних наук
29 сентября 2017 | 08:13
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28 вересня, оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції та слідчі Київської місцевої прокуратури №1 затримали директора філії та його заступника під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч гривень.
Оперативники Управління захисту економіки в Київській області Національної
Йдуть обшуки.
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[29.09.2017]
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