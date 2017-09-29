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На Київщині затримали керівників філії одного з інститутів Національної академії аграрних наук

29 сентября 2017 | 08:13

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28 вересня, оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції та слідчі Київської місцевої прокуратури №1 затримали директора філії та його заступника під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч гривень.


Оперативники Управління захисту економіки в Київській області Національної
поліції задокументували корупційну діяльність керівників філії одного з інститутів
НААН України. Директор та його заступник вимагали від громадянина 25 тисяч
гривень хабара за надання в користування сільськогосподарської техніки, яка
перебуває у державній власності без належного офіційного оформлення.

Йдуть обшуки.



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