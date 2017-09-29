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"Музей Історії Туалету" відзначає10-річчя». Всі на свято!

29 сентября 2017 | 08:33

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З нагоди ювілею запланова спеціальна святкова програма, квести й подарунки.


 Ювілейна фотовиставка «Музей Історії Туалету – 10 років в Україні»

 Святкові екскурсії для дітей та дорослих за спеціальною ціною*.
 Квест-екскурсії для груп не менш 10 осіб за спеціальною ціною*
 Лекції - дискусії «Закрита тема у відкритому просторі»*. Безкоштовно!
 Перфоманс в Музеї « Я вільний від упередження»*.
 Книга «Мировая история (туалета). Том 1» з автографами авторів –
тільки в Музеї Історії Туалету*
 Стань другом Музею у фейсбук та отримай подарунок!*
*- докладніше на сторінці Музею: www.facebook.com/museumWC
Адреса Музею: вул.. Рибальська, 22 (БЦ «Башта №5», ст..м. «Кловська»).
Тел. Для довідок: Тел: 067-463- 25-24, 499-31- 61
www.facebook.com/museumWC



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