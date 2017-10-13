|
Прогноз тех. директора Google, футуролога Рэя Курцвейла на 21 век
13 октября 2017 | 07:55
распечатать комментарии [0] добавить в
Гаджеты-имплантанты, 3-Д принтеры для воспроизводства человеческих органов и главное - сингулярность! Все это по прогнозу Курцвейла увидет большая часть ныне живущих.
также читайте
[03.10.2017]
[29.09.2017]
[25.09.2017]
[20.09.2017]
[18.09.2017]
|
Загрузка...
по теме
Виктор Пелевин “Iphack 10”: трэш и фак
12. 10. 2017 | 08:29
Начали появляться первые отзывы на новый роман Пелевина. Прочел книжку неделю назад и ничего кроме разочарования в душе не осталось. Но те восторги, которые успел о нем прочесть, заставляют добавить свою ложку дегтя к потокам елея. Собственно, ничего иного ожидать и не приходится: ведь это же Пелевин!
А не улучшить ли нам человека?!
11. 10. 2017 | 09:59
Нет четкой грани, которую можно было бы провести между медицинской необходимостью и самоулучшением, потому что само понятие "нормы" не просто определить. И по мере развития науки и технологий, у нас все время появляется новая, постоянно меняющаяся "норма".
Средневековый город: низкая брачность, малая детность, общество среднего возраста
09. 10. 2017 | 14:38
«Язвы большого города», о которых говорят консерваторы, не изобретение нынешнего времени. Средневековый город был во многом похож на современный. Много инвалидов и благотворительность. Позднее время вступления в брак — у мужчин около 30 лет. Всего 1,5-2 выживавших ребёнка на семью. От 30 до 50% горожан оставались безбрачными. Существенное различие с нынешним временем: в средневековых городах преобладали люди среднего возраста — в обществе было мало детей и мало стариков. О том, как протекала жизнь в средневековых городах, рассказывается в книге «Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Том 1. Феномен средневекового урбанизма» (изд-во «Наука», 1999 год).
«Народ проти» корупции с Наташей Влащенко: послевкусие участника
07. 10. 2017 | 08:38 , Олег Ельцов, ТЕМА
Впечатление от шоу, на котором я все время сидел, а передо мной три часа стояла дама.
Записки из сумасшедшего дома
06. 10. 2017 | 10:18 , Артем Шаронов, для ТЕМЫ
Экс-журналист Артем Шаронов систематически попадает во всяческие неординарные истории, а иногда в дурдом. Там у него появляется много свободного времени и он начинает писать мемуары или описывать быт душевнобольных в Глевахе. В очередной раз оказавшись в этой обители скорби он в очередной раз описывает порядки, царящие в этом заведении минздрава. Читаем, сопоставляем с тем, что Артем писал в прошлые визиты, делаем выводы...
13 октября 2017
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»