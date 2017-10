США рекордно увеличили экспорт нефти, обогнав страны ОПЕК, и готовы обойти Саудовскую Аравию 02 октября 2017 | 08:20 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Новый виток сланцевой революции в США с двукратным ростом объемов бурения за последний год привел к тому, что все больше американской нефти уходит на мировой рынок.

На минувшей неделе Штаты поставили исторический рекорд экспорта «черного золота», сообщило управление энергетической информации американского Минэнерго. Объемы добычи в стране выросли на 37 тысяч баррелей в сутки, до 9,547 млн баррелей в день. Объемы экспорта при этом взлетели в 1,6 раза — ежедневно на мировой рынок уходило 1,491 млн баррелей американской нефти. По размеру поставок США обошли 6 из 14 стран ОПЕК, включая Ливию, Алжир и Катар, и вплотную приблизились к показателям Анголы и Нигерии. Даже если исключить погодный фактор и рассматривать средний объем экспорта с начала года, рассказывает партнер Lipow Oil Associated Андрю Липоу, то показатели выросли втрое. Американская нефть начала поступать на рынок в 2015 году после того, как был отменен запрет на ее экспорт, введенный в начале 70-х, когда конфликт с ближневосточными добытчиками наложился на истощение собственных месторождений, передает Finanz.ru. Но из-за сланцевой революции объемы добычи в Штатах выросли в 1,5 раза за последние 10 лет. Сейчас в стране производится такой объем легкой нефти, который американская система НПЗ, заточенная под тяжелые сорта из Латинской Америки и Мексиканского залива, «переварить» просто не в состоянии, говорит Липоу. Около трети американского нефтяного экспорта уходит в Азию, а каждый пятый баррель — в Китай, следует из данных Минэнерго. Кроме того, покупателями являются Сингапур, Корея и Таиланд. В Европе американскую нефть покупают Великобритания, Италия и Гибралтар. В Азии снижается собственная добыча нефти — в Малайзии, Индонезии и Китае, а азиатским НПЗ нужна именно легкая нефть, и сланцевые сорта из США подходят по характеристикам, говорит партнер Again Capital Джон Килдафф. Скачку экспорта, по его словам, помогает падение цен на нефть в США: сейчас американский эталон WTI стоит на 5,2 доллара дешевле, чем Brent, к котировкам которой привязана стоимость поставок, например, из Алжира или Анголы. На прошлой неделе этот спред достигал 7 долларов. По подсчетам Reuters, чтобы окупить транспортировку в Азию и сохранить конкурентоспособность, американским нефтяникам нужна разница в 4-5 доллара за каждый баррель. Наконец, говорит Килдафф, американская продается на спот-рынке, что позволяет быстро заключить контракт на ее поставку в случае необходимости, тогда как большинство стран ОПЕК предпочитают работать по долгосрочным контрактам. В ближайшие два года добыча нефти в США будет расти на 1 млн баррелей в сутки каждый год, прогнозирует Rystad Energy. Это позволит увеличить ее экспорт до 3-4 млн баррелей в день. В результате США смогут обойти по объему поставок Венесуэлу, Кувейт, Иран и ОАЭ, уступив лишь двум членам ОПЕК — Ираку и Саудовской Аравии. США планируют обогнать Саудовскую Аравию по добыче нефти в 2018 году. Минэнерго США продолжает повышать прогнозы по добычи нефти в стране десятый месяц подряд. По новой оценке, благодаря запуску месторождений в Мексиканском заливе и расширению сланцевых проектов за 2017 год американские нефтяники добавят на рынок 920 тысяч новых баррелей ежедневно. Это на 80 тысяч баррелей больше, чем Минэнерго предсказывало в мае, в полтора раза превышает прогноз, данный в марте (630 тысяч баррелей в день), и втрое — оценку начала года (310 тысяч баррелей). Несмотря на то, что цены на нефть снизились (с 55 до 45 долларов за баррель WTI), нефтяная промышленность США выполнила годовой план Минэнерго чуть больше, чем за квартал. В мае добыча превысила 9,3 млн баррелей в день, к концу года достигнет 9,95 млн баррелей в сутки, а ко второму кварталу 2018-го — выйдет на уровень 10 млн баррелей ежедневно. В результате США поднимутся на второе место по объему добычи нефти в мире (после России) и смогут обогнать по этому показателю Саудовскую Аравию. Последняя добывает 9,94 млн баррелей в сутки и связана соглашением ОПЕК+, в рамках которого обязалась не увеличивать объемы производства до апреля следующего года. За два года объемы новой добычи в США будут в 10 раз больше, чем новый спрос, прогнозирует Минэнерго: в результате будет возможность или сократить импорт нефти, или значительно увеличить ее экспорт. Этот процесс начнется уже в третьем квартале, следует из доклада: с июля по декабрь потребность в закупках на внешних рынках упадет на 16% — c 7,2 до 6,08 млн баррелей в сутки, что станет минимальным уровнем с середины 1990х годов. Если объемы импорта останутся неизменными, США смогут увеличить экспорт нефти почти до 2 млн баррелей в день, что позволит им войти в топ-7 мировых поставщиков. В начале июня экспорт нефти из Штатов достиг 1,3 млн баррелей в сутки, установив источрический рекорд. В ОПЕК пока делают вид, что ситуация в Америке их не беспокоит. Генеральный секретарь организации Мохамммед Баркиндо говорил в апреле, что Штаты «пока даже не близки к тому уровню, который бы вызвал беспокойство ОПЕК». На самом деле, это хорошая мина при плохой игре, уверен партнер хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф. В 2017 году США впервые начали поставки нефти в Азию, напоминает он, добавляя: «ОПЕК определенно с нервной дрожью смотрит на то, как сланцевые ребята занимают их ниши, пока они сокращают добычу» в попытке приподнять цены и свести свои концы с концами, пишет Finanz.ru. По материалам oleg-leusenko.livejournal.com



Экономические известия



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Убийство Тимура Махаури: ищите кровников Взрыв в Киеве, как отголосок убийства в Стамбуле? Генпрокурор объявляет охоту на министров. Послевкусие от встречи с Юрием Луценко Прокурорская "зачистка" в Николаеве Смердюча Черкащина: все для курей! Вирус коррупции в МВД: Троян и множество фейков