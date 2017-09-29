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ВСУ рахзрабатывает исподнее для женщин. СЕКРЕТНЫЕ ФОТО
29 сентября 2017 | 08:28
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Нашим героиням не стыдно будет раздеться.
Об этом сообщили в пресс-службе Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения.
«Сейчас в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Управления разработки вещевого имущества совместно с предприятиями легкой промышленности Украины разработали и изготовили концепт нижнего белья именно для военнослужащих-женщин», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пока создан лишь опытный образец, поэтому ткань и цвет еще не окончательные.
«На образце отрабатывается эргономика, посадка изделия по фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и во время повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации», — добавили в ведомстве.
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