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ВСУ рахзрабатывает исподнее для женщин. СЕКРЕТНЫЕ ФОТО

29 сентября 2017 | 08:28

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Нашим героиням не стыдно будет раздеться.


ВСУ представили белье для женщин-военных (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

«Сейчас в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 тысячи военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника). Управления разработки вещевого имущества совместно с предприятиями легкой промышленности Украины разработали и изготовили концепт нижнего белья именно для военнослужащих-женщин», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пока создан лишь опытный образец, поэтому ткань и цвет еще не окончательные.

«На образце отрабатывается эргономика, посадка изделия по фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и во время повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации», — добавили в ведомстве.

ВСУ представили белье для женщин-военных (ФОТО)

ВСУ представили белье для женщин-военных (ФОТО)

ВСУ представили белье для женщин-военных (ФОТО)

 

По материалам ТСН

 


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