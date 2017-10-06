Записки из сумасшедшего дома

06 октября 2017 | 10:18 , Артем Шаронов, для ТЕМЫ

Экс-журналист Артем Шаронов систематически попадает во всяческие неординарные истории, а иногда в дурдом. Там у него появляется много свободного времени и он начинает писать мемуары или описывать быт душевнобольных в Глевахе. В очередной раз оказавшись в этой обители скорби он в очередной раз описывает порядки, царящие в этом заведении минздрава. Читаем, сопоставляем с тем, что Артем писал в прошлые визиты, делаем выводы...

Попал второй раз в жизни в Глеваху за мелкое хулиганство. Ни за что. конечно. Разбросал вещи с балкона и обычным голосом спел песню «Черный ворон» - всех-то дел! И тут приехала «Скорая» с милицией и меня упекли в психушку. Правда, справедливости ради отмечу, что перед своим балконным выступлением я выпил литр портвейна.

За время моего отсутствия с прошлого посещения, заведение несколько преобразилось. В туалете поставили металлопластиковые двери. Санитары перестали привязывать больных полотенцами к кроватям за то, что вышел покурить без разрешения. Кормят как и раньше скудно.

Распорядок дня не поменялся. В 8 утра начинается обход. Приходит заведующая Лариса Анатольевна и начинает задавать вопросы: у всех ли все в порядке, кто как себя чувствует. Потом в 9 часов начинается завтрак, за которым больные ходят сами. На завтрак дают порцию перловой каши и два кусочка хлеба. Есть еще чашка чая. Потом больных разводят по палатам. За этим следует прием таблеток. В 11 утра - перекур. Всех строем выводят на улицу минут на 20. Далее - дневная отсыпка и визиты к заведующей.

В перерывах больные читают и слоняются по закрытому помещению. Работают всякие кружк и . Например, арт—терапия или музыка, рисование, танцы, походы к психологу.

Особо буйных отправляют в 5 палату. Из нее не выводят гулять, но не разрешают курить.

Из радостных событий – обед в час дня: дают миску похлебки и второе. На второе - каша и компот. После обеда всех дружно выводят перекурить в местный парк. Сигареты – главное богатство - хранятся в картонной коробке. Их привозят родственники больных и друзья. В перерывах больные бегают друг за другом и стреляют покурить. Одни роются в мусоре в поиске бычков, другие бегают за санитарном. В общем, жизнь идет своим чередом. Два раза в день выдают таблетки-сонники.

После перекура всех заводят в отделение, начинается влажная уборка помещения. Больные сами моют туалеты и полы в коридорах. Санитары зорко следят за процессом. В перерывах можно поспать.

В больнице сидят разные люди. Одних упекли за кражу велосипеда, других за то, что загнали в погреб жену. Больные сидят разные. Есть интеллигентные люди. Есть сельские хлопцы. Поговорить по душам можно с санитаром. Есть буйные больные, которые кидаются с кулаками и требуют твою пайку на обед. Есть больные, которые не помнят какое сегодня число. Родственники приезжают редко. К кому раз в неделю, к кому раз в месяц.

В шесть вечера - ужин. Дают миску каши и кусочек хлеба. На кухне есть холодильник и телевизор. После девяти вечера всем снова раздают таблетки. В десять вечера разрешают покурить в туалете. За этим следует отбой. Таблетки полностью усыпляют память и тормозят мышление. Жизнь в больнице скучна и предсказуема. Из развлечений: домино, прогулка, перекур, телевизор. В «ящике» как правило крутят однообразные клипы.

Самое популярное занятие – перекур в туалете. Правда, если поймают, могут отправить в пятую палату. Женского пола мало. Кроме заведующей и санитарок - никого. Щипать санитарок категорически запрещено. За это гарантирован карцер.

Днем можно ходить на работу: подметать улицу или собирать сухие ветки. Раз в неделю приходит красивая девушка, которая бреет всех больных. По понедельникам - баня. Всех заключенных заводят в общий душ, на пару часов дают горячую воду.

Многие больные сидят по три-четыре года. В прошлый раз меня продержали на лечении три месяца. Глеваха находится в живописном парке, но попадать туда не стоит. Удовольствие сомнительного рода.

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