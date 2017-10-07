«Народ проти» корупции с Наташей Влащенко: послевкусие участника

07 октября 2017 | 08:38 , Олег Ельцов, ТЕМА

Впечатление от шоу, на котором я все время сидел, а передо мной три часа стояла дама.

Сходил к Наташе Влащенко на ток-шоу «Народ проти». И ведь божился не ходить на подобные мероприятия, наученный горьким опытом участия в «Шоу Шустера» и однажды – стыдно признаться – «Говорить Україна». Но от приглашения Наташи отказаться не мог и – что удивительно – не пожалел.

Сразу признаюсь: телевизор я не смотрю, а лишь вяло перещелкиваю каналы. Поэтому нового шоу Влащенко не видел. Помню, правда, как-то серфингуя по телеэфирам, напал на разгар одного из первых выпусков. Там привычно лаялись депутаты, орали все сразу и несли привычную пургу. Я тут же переключил на канал детских мультиков.

И вдруг меня пригласили на шоу, но я не отказался: темой выбрали борьбу с коррупцией вообще и деятельность НАБУ в частности – это святое: надо идти. Во-первых, хотелось увидеть живого Ситныка, во-вторых задать ему пару вопросов. Но, ни Ситныка, ни Холодницкого, ни их дублеров из пресс-службы увидеть не удалось. Они, видимо, посчитали недостойным общаться со мной, а за одним и с украинским народом, который «против».

Впрочем, в студии было немало и тех, кто «за». Собственно, ровно половина. Как удалось выяснить по ходу шоу, программа выстроена в форме батла двух команд: тех, кто отстаивает необходимость и незаменимость сиамских близнецов Ситника-Холодницкого и тех, кого их работа не устраивает. Поскольку нормальный журналист всегда «против», я окопался в лагере тех, кто оппонировал Виталию Шабунину, стремившемуся заменить всю команду сторонников НАБУ. И ему это почти удалось: Виталий сорвал не только максимум симпатий народа, но и наибольшее число вопросов и претензий со стороны оппонентов.

Не стану подробно пересказывать все вопросы-ответы-обвинения и взаимные упреки. Тем более, что большинство из них были малопонятны простому народу, представленному массовкой с девайсами для голосования. Поделюсь впечатлениями собственно от нового программного продукта, который предложила народу Наташа Влащенко.

Главное, что удивило: трехчасовое шоу не вызвало у меня рвотного эффекта. А это, скажу я вам, надо заслужить! Безусловно, бросается в глаза явная перекличка с Шоу Шустера. Ну, признаемся: выдумать что-то супер-оригинальное на этом поле крайне сложно. Как говорится, все уже придумано до нас. Впрочем, Влащенко не опустилась до примитивного копирования.

Я отнюдь не сторонник всяческих игровых сценариев, когда в студии обсуждаются серьезные вещи. Но в данном случае формат игры не раздражал. Мне показалось, что на ЗИКе смогли добиться того, чтобы шоу не превратилось в шапито и бойцовский клуб одновременно. Если у Шустера профессиональный глаз медийщика резала откровенная и перманентная заангажированность ведущего, то у Влащенко такого ощущения не было. При каждом выступлении очередного политикана у Шустера мне слышался отчетливый звон монет в кассу «Савик Шустер шоу». У Влащенко я могу лишь предполагать по инерции, что кто-то появился здесь не без финансовых затрат. Но никаких доказательств для таких подозрений не нахожу. Во-первых, главные герои программы Ситник и Холодницкий не явились: значит, они как минимум не смогли заручиться добрым расположением ведущей и гарантиями не задавать ненужных вопросов.

С другой стороны, я не увидел и ноток подыгрывания никому из выступавших со стороны ведущей, судьи и модератора в одном лице. Все было предельно толерантно и «равноудаленно». Ну, может быть в ее репликах и взгляде иногда проскальзывало отсутствие восторга от многословного Шабунина. Но, признаемся, он сделал все, чтобы это заслужить.

Что в поведении ведущей мне показалось «не так»? Все три часа я чувствовал себя некомфортно по одной причине: я все время сидел, как и остальные «игроки», лишь изредка выбегавшие к «барьеру». А Наташа героически, почти не шелохнувшись простояла все это время в центре сцены на огроменных каблуках. Безусловно, она находится в чудесной физической форме, но мне было неудобно перед дамой и все время хотелось ее к чему-то прислонить, ну хотя бы к какой-то стоечке с микрофоном.

Политики то и дело вскакивали без приглашения и подбегали к сцене, словно в парламенте. Они нахально превышали отпущенное время для выступления, не всегда зарабатывая должный отпор ведущей. Создалось впечатление, что Влащенко чувствует себя доброй хозяйкой у себя дома, пригласив не очень воспитанных гостей. А ведь она может быть жестче, если надо – поставить на место и бросить едкую фразу зарвавшемуся парвеню. И некоторые игроки пользовались ее мягкостью, но как-то вяло. Если Шустер мастерски без лишнего многословия буквально провоцировал своих спикеров на хамство и скандалы, Влащенко не менее умело без видимого напряжения не давала перерасти дискуссии в базарную склоку. У ее программы мне увиделся налет интеллигентности, хоть это и противоречит формату ток-шоу. И это, как мне кажется, главное достижение ведущей и генпродюссера канала. Но, думаю, что ей стоит примерить роль не только судьи, но и немножко игрока в своем шоу. Немножко больше Влащенко только украсит шоу, мне кажется.

Ко второму достижению Наташи отнесу язвительного Макса Бужанского, который оттенял излишнюю мягкость ведущей. Игра в доброго и злого следователя удалась! Вот он-то далек от политкорректности и не стесняется выражать свои симпатии и антипатии. Он откровенно «мочил» Шабунина и это не вызывало в моем организме, переполненном толерантностью, никакого отторжения. А едва добравшись до дома, и заглянув краем глаза в Фейсбук, я с удивлением обнаружил пространный язвительный пост Бужанского с анализом передачи. Стахановец, что тут скажешь!

К минусам, которые перекочевали в шоу Влащенко из формата Шустер-шоу отнесу какие-то балаганные номера, диссонирующие с серьезностью обсуждения. Но, опять же, у Влащенко они не режут глаз. У Шустера в перерывах между обсуждением каких-то серьезных тем вдруг в устраивали показательные полеты радиоуправляемых самолетиков или еще какую-то несусветную чушь. У Влащенко до этого пока не дошло, слава богу! Просто по окончании каждого раунда на сцене появлялся какой-то групец, лабавший что-то непримечательное. Возможно, меня они не раздражали по одной причине: с их появлением все участники дружно выбегали курить и не могли приобщиться к их музыкальному творчеству. Я не исключаю, что в одной из программ какой-то участник шоу пригласит ведущую потанцевать или начнет совать в карман вокалисту купюры с просьбой исполнить «Мурку». Это, безусловно, привлечет к шоу дополнительное внимание. Но я не в восторге от этого микса из обсуждения проблем борьбы с коррупцией и дискотекой…

Что бы я еще сделал на месте авторов шоу, так это на полную мощность использовал огромный экран, составляющий значительную часть телекартинки и почти не задействованный большую часть времени.

Также малоинформативным показалась трансляция процентов поддержки аудиторией двух противоборствующих команд. Цифры все три часа были довольно стабильны, равно как и результаты голосования в начале и в конце обсуждения. Я лично не мог их как-то объяснить. Возможно, следует поменять алгоритм вычисления настроений аудитории. Раз уж есть элемент игры в шоу, следует каким-то образом заставить зрителя следить за изменением оценок. А цифры на экране показались мне скорее оформительским элементом, слабо коррелирующимся с тем, что происходит на ринге.

Подытожу: шоу с позиции участника воспринимается легко, встать и уйти не хочется, желания убить выступавших политиков почти не возникает, ведущая вызывает респект и уважуху. Чувства заангажированности и постановочности шоу не возникает. Что, само по себе считаю большим достижением. Ну а что из всего этого получится с приближением выборов – будем посмотреть.