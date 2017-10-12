Виктор Пелевин “Iphack 10”: трэш и фак

Лично я сильно сомневаюсь, что Пелевин имеет к книжке какое-то отношение кроме авторских прав. Слишком все примитивно, с дешевым легко читаемым рыночным «целенаведением». Якобы автор окинул своим недюжинным философским взором перспективы искусственного интеллекта и спрогнозировал сосуществование с ним человека. Нет там никакой философии, детективного сюжета тоже нет - одно название. Да и в прогнозах развития ИИ автор заплыл не дальше домохозяйки, прочитавшей пару научпоп статей и выучившей термин сингулярность. Все, на что он сподвигся – чрезмерные и никак не объяснимые логически описания сексуальных сцен с использованием новейших достижений науки и техники будущего. Правда и здесь он отстал в своих прогнозах. Наука уже зашла в удовлетворении плотских утехах дальше фантазий автора без участия ИИ.