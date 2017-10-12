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Виктор Пелевин “Iphack 10”: трэш и фак
12 октября 2017 | 08:29
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Начали появляться первые отзывы на новый роман Пелевина. Прочел книжку неделю назад и ничего кроме разочарования в душе не осталось. Но те восторги, которые успел о нем прочесть, заставляют добавить свою ложку дегтя к потокам елея. Собственно, ничего иного ожидать и не приходится: ведь это же Пелевин!
Лично я сильно сомневаюсь, что Пелевин имеет к книжке какое-то отношение кроме авторских прав. Слишком все примитивно, с дешевым легко читаемым рыночным «целенаведением». Якобы автор окинул своим недюжинным философским взором перспективы искусственного интеллекта и спрогнозировал сосуществование с ним человека. Нет там никакой философии, детективного сюжета тоже нет - одно название. Да и в прогнозах развития ИИ автор заплыл не дальше домохозяйки, прочитавшей пару научпоп статей и выучившей термин сингулярность. Все, на что он сподвигся – чрезмерные и никак не объяснимые логически описания сексуальных сцен с использованием новейших достижений науки и техники будущего. Правда и здесь он отстал в своих прогнозах. Наука уже зашла в удовлетворении плотских утехах дальше фантазий автора без участия ИИ.
Безусловно, многие найдут в «Айфаке» массу пелевенсикх откровений. Люди всегда стремятся додумывать то, чего нет. Аргумент прост: Пелевин всякую чушь не напишет. У меня по этому поводу две версии: либо за него писал низкооплачиваемый литературный раб с уровнем развития семиклассника, либо эксперименты с расширением сознания зашли слишком далеко и талантливый рассказчик не в состоянии уже генерировать никаких свежих мыслей. Даже его рекламные слоганы в книжке много слабее, чем реклама сигарет «Парламент» в предыдущем романе.
Все примитивно, бессюжетно, писано с расчетом на фокусгруппу прыщавых тинэджеров и хипстеров, клюющих на любой «хайп»: будь то Ричард Бах, Маруками или «Девушка с тауировкой дракона».
Стоит ли читать? Если вы в восторге от пелевинского «Дня тракториста» или «Из жизни насекомых» - ни в коем случае! Если вас заинтересовал искусственный интеллект, но читать массу научпопа по этой теме нет желания – тогда попробуйте «Айфак». Самое общее представление составите. Но не надейтесь на свидание с серьезной литературой. Ее в романе нет – сплошной трэш и фак.
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