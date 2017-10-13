Шабунин, как предтеча инвестиционного бума

13 октября 2017 | 12:47 , Олег Ельцов, ТЕМА, для ФРАЗЫ

На днях поучаствовал в шоу, где витийствовали нардеп Бронислав Розенблат и общественник Виталий Шабунин. Над первым витало подозрение в небескорыстном лоббировании интересов компании, заинтересованной в добыче янтаря. Второй не слазит с экранов с пламенными речами про борьбу с коррупцией. Соответственно имиджу у первого была наименьшая поддержка аудитории, у второго — максимальная. Но чем дольше я слушал обоих, тем яснее понимал: между ними нет разницы кроме возраста и рейтинга. Передо мной словословили два лоббиста.

Просто один за свои действия угодил в криминальную историю, а второй — на Олимп всенародной любви. И если Розенблат загремит за решетку, то вполне вероятно, что его место в парламенте займет перспективный Шабунин. Мне это представляется верхом несправедливости: обоих следует либо сажать, либо обоим аплодировать и любить.

Сначала — слово в защиту Розенблата. Живи он в цивилизованной стране, все, что могли ему предъявить доблестные органы — неуплату налогов со взятки, врученной агентессой НАБУ Екатериной. Ведь то, чем занимался Розенблат — вполне легальная (по меркам стран с устоявшимися демократическими традициями) лоббистская деятельность. В разных странах она имеет собственные рамки. Наиболее открыто лоббисты действуют в Канаде и США.Легальный рынок лоббизма, так называемого GR (Government Relations) в США оценивается в 3 млрд. долл. У нас его никто не считал, поскольку вся деятельность лоббистов скрыта в тени. Время от времени предпринимаются несмелые попытки ввести его в легальное русло. Такие усилия активизировались после Революции достоинства. В парламенте пылятся два законопроекта на эту тему без видимых перспектив рассмотрения. А зря. Ибо деятельность нелегальных лоббистов превращается в дикую коррупцию, не только развращающую теневыми деньгами представителей власти, но и наносящую непоправимый урон государству. Лишь изредка подобные факты становятся достоянием гласности, как в истории Розенблата.

Но общество зачастую даже не понимает с чем имеет дело. Все выглядит как тривиальная коррупция: некая коммерческая структура подкупает депутата, дабы тот продвигал законодательные изменения, в которых кровно заинтересованы коммерсанты. Но ведь порой интересы коммерсантов и общества могут совпадать. Что выгоднее государству: чтобы продолжалась дикая, нелегальная, не облагаемая налогами добыча янтаря или введение ее в законодательное поле, передача прав на добычу частным структурам, которые будут придерживаться установленных требований и пополнять бюджет? Вопрос как минимум дискуссионный. Если бы в Украине существовал Закон о лоббизме, Розенблат получил бы от заинтересованных структур гонорар за защиту их интересов в парламенте и от имени нанимателя доносил с парламентской трибуны аргументы заинтересованной стороны. Все по-честному, открыто. При этом Розенблат вынужден был бы уплатить в бюджет налог со своего гонорара и смог спать спокойно, не опасаясь козней агента НАБУ Екатерины. А мы трезво выслушивали бы его аргументы, ясно понимая, кто и почему их высказывает. Кажется, от этого выиграли бы все: общество, бюджет, государство, Розенблат и структура, чьи интересы он представляет.

Общественник Шабунин по сути представляет иную латентную и более беспринципную популяцию лоббистов. Почему автор относит руководителя «Центра противодействия коррупции» в ряды лоббистов? Это же элементарно! Шабунин со товарищи просто паразитирует на святой вере наивных граждан в бескорыстность и моральную чистоту борцов с коррупционной гидрой, правозащитников и пр. Бескорыстными правозащитниками были Стус, Григоренко, Хмара... За свою деятельность они могли получить только одно: суд и тюрьму. Средства к существованию они получали тяжким трудом, не связанным с правозащитой. Те, кто сегодня перехватил знамя правозащитников и общественных деятелей, за счет этой деятельности и живут. Зачастую неплохо. Так, по признанию самого Шабунина, его ежемесячная зарплата — 2000 долларов. Откуда такие доходы? Заходим на сайт возглавляемого им ЦПК и не без труда находим суммы финансирования этой организации, которые с 2013 года исчисляются шестизначными цифрами в твердой валюте. Так, в минувшем году на счета ЦПК поступило 419.459 долларов. Причем, финансирование из года в год растет по экспоненте. Стоит ожидать, что в этом году сумма грантов перевалит за полмиллиона. Всего же за пять лет деятельности бюджет организации составил 1,2 млн. долларов.

Кто эти щедрые меценаты, тратящие на борьбу с коррупцией столь грандиозные суммы? 47,1% — поступления от правительства США, то есть — деньги американских налогоплательщиков. Мы чрезвычайно рады, что за чужие деньги трудоустроен десяток-другой украинских юристов. Правда, профессиональный уровень юристов ЦПК вызывает серьезные сомнения (у их высокооплачиваемого руководителя юридического образования нет). На главной странице ЦПК мы обнаруживаем горячую новость, дословно: «Податкова міліція відкрила кримінальну справу проти керівників Центру протидії корупції — документ». Беда, но никто из высокооплачиваемых юристов ЦПК не заметил грубых ошибок в самом заголовке. Никогда юрист не скажет «отрыли уголовное дело». Уголовные дела возбуждают. Но и это устаревший термин. Сегодня правильно говорить «открыли уголовное производство». Это азы, которые следует знать, если ты выступаешь экспертом по законодательству и реформам. Впрочем, пусть эти претензии к ЦПК предъявляют грантодатели. Нас волнуют совсем другие вещи.

Наблюдение за деятельностью «правозащитников» из ЦПК показывает: все их инициативы на удивление совпадают с теми «рекомендациями», которые настойчиво, иногда даже слишком, дает Украине правительство США через своих дипломатов. Так, совсем недавно, Посол США в Украине Мари Йованович прямо заявил, что Украине нужен отдельный Антикоррупционный суд. И нас не удивляет, что Шабунин с единомышленниками отстаивают ту же позицию. Знаете ли, когда некое государство выделяет тебе около двухсот тысяч долларов, то ты волей не волей станешь аплодировать любому слово посла этого государства.

Если проанализировать, то мы обнаружим в стране целый пул общественных организаций и СМИ, которые дружно поддерживают и разгоняют в медиа любые "хотелки" США и прочих стран-доноров. И все эти организации и «независимые» СМИ отнюдь неслучайно обязаны существованием регулярным финансовым вливаниям своих благодетелей. Этих общественников и медийщиков молва давно отнесла в ранг «грантоедов». Меня всегда мучал вопрос: почему журналисты, которые работают в медиа одиозных олигархов, считают продажными, а журналистов, кормящихся с грантов — независимыми?

Мы не видим в этом никакого криминала: пусть отстаивают позицию своих работодателей. Только давайте делать это честно. Почему Розенблата за отстаивание чьих-то интересов подвергают криминальному преследованию, а Шабунина считают правоопреемниками Хмары и Стуса?

Грантоеды — это чистой воды лоббисты, вводящие общественное мнение в заблуждение званием, украденным у героев правозащитного движения.

В отличие от Розенбалата они отстаивают интересы не отдельных фирмочек или корпораций, а целых стран. И, напомним старую истину: в международной политике не бывает дружбы, а есть только государственные интересы. И если сегодня у нас появились мощные международные партнеры, это не значит, что они до умопомрачения любят Украину и готовы отдать нам последнюю рубашку. Нет, просто в настоящий исторический момент интересы наших стран в чем-то совпали.

В чем же интерес этих партнеров, потративших на малообразованного Шабунина с его коллегами свыше миллиона долларов? Да все очень просто: США и другие доноры обзавелись в их лице эффективным инструментом лоббизма собственных интересов в Украине.

Сначала Шабунин с группой еврооптимистов дружно отстаивал создание НАБУ, находящегося под косвенным влиянием США. Теперь они ратуют за американскую идею Антикоррупционного суда, «заточенного» под НАБУ. Их не волнует, что существование такого суда будет противоречить Конституции. Им наплевать на то, что в стране практически парализована деятельность целой ветви власти — судебной. Они делают все для создания автономного монстра: НАБУ-Антикоррупционная прокуратура-Антикоррупционный суд. Такая грандиозная слабоконтролируемая сила будет обязана существованием и находиться под влиянием США. А вот это уже расходится с интересами нашего государства. Ибо при отсутствии судебного производства для остальных, они получат монополиста по отправлению насилия от имени государства. Но Шабунину и Ко это не важно: ничего личного, просто бизнес. Задача лоббиста — наиболее полно исполнить волю заказчика-грантодателя.

Думаю, пришло время принять, наконец, Закон о лоббизме. И в нем, в частности, дать четкое определение кто есть лоббисты, не пугаясь громких названий «неприбыльная», «правозащитная», «общественная» организация, «независимое СМИ». Хочешь быть независимым — живи на собственные средства.

Общественной следует признавать лишь ту организацию, которая существует на членские взносы своих участников. Остальное — от лукавого. Мне все равно от кого такие «правозащитники» и «независимые журналисты» получают деньги: от украинского олигарха или от западной корпорации. Они по определению не могут быть независимыми. Повесь на свою контору вывеску «лоббист», уплати налоги и продвигай интересы нанимателя.

Думаю, эту проблему следует решать незамедлительно. Выборы не за горами. Если этих лоббистов-«правозащитников» не вогнать в правовое поле, они, используя подмену понятий, прорвутся в парламент, пополнив ряды иных правдорубов, имеющих жирные добавки к депутатским зарплатам в виде западных грантов. Дальше больше — они начнут кроить украинские законы не под интересы нашей страны, а под требования своих спонсоров.

Думаю, в следующем составе парламента мы увидим и Шабунина — этакого прозападного Ляшко — и иных его клонов.

Для меня это хороший знак. Раз наниматели двигают Шабунина в большую политику, значит у наших западных партнеров большие виды на Украину, а у корпораций этих стран большие бизнес-интересы в нашей стране. Значит, в ближайшие годы следует ожидать наплыв американских и прочих инвесторов. А евро и американо-оптимисты в нашем парламенте будут все активнее лоббировать интересы западных корпораций в Украине. Но почему-то хочется, чтобы в парламенте прежде всего отстаивали интересы украинцев. Но для этого избирателю следует четко представлять кто есть кто.

Шабунин должен попасть в большую политику при единственном условии: на груди у него должна висеть заметная издалека вывеска «Я — лоббист».

ФРАЗА