Горбачёв в 1987 году: Крым надо постепенно выводить из состава Украины

В 2014 году после изъятия Крыма из состава Украины многих поразило заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, что он поддерживает эту спецоперацию. В 2016-м он ещё раз повторил в интервью английской газете Sunday Times: «На месте Путина я бы тоже аннексировал украинский Крым, поскольку жители полуострова желали воссоединиться с Россией».

В этих заявлениях Горбачёва нет ничего неожиданного: о такой же спецоперации он раздумывал в 1987 году. Но сначала предыстория вопроса.

В мае 1987 года в Средней Азии начались волнения крымских татар. Они были сосланы туда в 1944-м, и несмотря на хрущёвскую реабилитацию народа, им так и было до этого времени запрещено селиться в Крыму. C 20 июня 1987 года началось прибытие крымскотатарских активистов в Москву, около 1000 человек.

26 июня 1987 года делегация крымских татар была принята первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР П.Демичевым. Встреча была расценена представителями народа как неудовлетворительная. Он лишь обещал передать требования крымских татар М.Горбачеву и предложил им разъехаться – как это было уже неоднократно, начиная с конца 1950-х, после аналогичных встреч с представителями властей. Только вот на сей раз посланцы крымскотатарского народа были полны решимости стоять до конца.

6 июля 1987 года 120 крымских татар провели демонстрацию на Красной площади близ мавзолея Ленина. В полдень они подняли плакаты: «Верните наш народ на родину», «Восстановите права крымских татар», «Демократия, гласность — и для крымских татар». Агенты КГБ в штатском отбирали у них плакаты и пытались разогнать демонстрантов, однако те сели на землю и отказались уходить, выкрикивая лозунги. Спустя 45 минут появилась милиция и приказала им очистить Красную площадь. Тогда демонстранты перешли к зданию ЦК КПСС на Старой площади. Там их также, хотя и безуспешно, пытались разогнать.

Волнения крымских татар нарастали. И Политбюро ЦК КПСС было вынуждено перейти к решению вопроса крымских татар и вообще Крыма. В книге «Горбачёв и другие. Летопись 1985–1991 годов» приводится краткая стенограмма заседаний:

«На заседании Политбюро 12 июля 1987 года. О передаче Крыма в состав России:

Лукьянов: В президиум ВС обратилось примерно 350 тысяч крымских татар. Между прочим, во времена войны среди крымских татар было много предателей.

Горбачёв: А где не было предателей? А власовцы?

Лукьянов: Татарская дивизия была в вермахте.

Горбачёв: Да, часть сотрудничала с немцами, а другие – воевали против немцев, как и все. И много героев среди них было.

Чебриков: Наверно, придётся в Крыму организовать автономный округ. Но Щербицкий (глава Украинской компартии — БТ) против.

Горбачёв: Это тоже демократия.

Чебриков: А как с Южным берегом Крыма быть? Татары вернутся и скажут – это мой дом, давай обратно.

Соломенцев: Решать надо, но я не за автономный округ. Сильно изменился национальный состав в Крыму. Теперь там 68% русских, 26% украинцев. Да и передача Крыма Украине – это ведь не под аплодисменты было сделано. А отдали вместе с Севастополем – городом русской славы. Можно опереться на ленинский декрет. И обижаться будет трудно. Ни русским, ни украинцам.

Горбачёв: То есть ты считаешь, что Крым должен опять стать частью РСФСР, как по декрету Ленина? С исторической точки зрения было бы правильно вернуть Крым в Россию. Но Украина встанет горой.

Громыко: Чего мы торопимся? Ничего не стряслось. Что из того, что делегации ездят? И пусть ездят. А решение о выселении оправдывается военными условиями. Передача Украине Крыма, конечно, произвол. Но как теперь давать обратный ход? Я за то, чтобы оставить проблему на усмотрение жизни и истории. Ещё раз подумать и окончательного решения не принимать.

Горбачёв: Надо основательно всё продумать. При Ленине была совсем другая ситуация. Отдавать Крым татарам теперь уже нельзя. Татарам оказывать помощь – и в Узбекистане, и в Крыму. Но вести работу, чтобы задерживать переселенчество в Крым. Призывать людей стоять на почве реальности. Словом, в демократическом духе надо подойти к этому процессу.

6 августа 1987 года. Заседание Политбюро.

Горбачёв: О ситуации в Крыму – там сложилась новая реальность после сталинских преступлений. Некоторые предлагают вывести его из Украины, образовать «федеральный округ». Идея заслуживает внимания. Но сразу всего не сделаешь. Постепенно надо идти навстречу людям. Школу создавать на татарском языке, заселять незаселённые места. Словом, реализм и конкретные дела. Это сейчас главное.

ТОЛКОВАТЕЛЬ