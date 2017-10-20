На фоне понятного усиления огневой составляющей - артиллерии, авиации и танков - явно видно, что наши военные сделали ставку на развитие еще одного важного элемента, который не существовал до 2014 г. Речь идет о Силах специальных операций.

Впервые о таких формированиях в Украине заговорили в 2007 г., когда был создан офицерский 140-й центр Сил специальных операций. Однако ввиду отсутствия внятной военной стратегии и потенциального противника - на тот момент считалось, что на нас никто не будет нападать, годного применения бойцам так и не нашли. Их стали привлекать преимущественно к операциям ООН в Африке и Ираке, в которых тогда активно участвовала Украина.

В последующие годы о Силах специальных операций вспоминали мало. Самым ярким сторонником их развития был тогдашний начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-полковник Григорий Педченко, который в ноябре 2011 г. на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине, заявил: "Силы специальных операций будут готовиться по специальной программе, проработка которой сейчас завершается. В ходе исследовательского командно-штабного учения "Адекватное реагирование-2011" мы создали и испытали в действии командование Сил специальных операций с определенным комплектом войск, исследовали вопросы форм и способов их применения". Но затем его отправили в отставку, разогнали только приступившее к работе командование Силами спецопераций.

Возрождение (а фактически создание заново) Сил специальных операция связано с боевыми действиями на Донбассе и началось в январе 2016 г. С тех пор бойцы ССО отметились в многочисленных операциях по всей линии соприкосновения и в таких, о которых мы узнаем еще не скоро. При этом военное руководство кроме индивидуальной подготовки бойцов много усилий прилагает к техническому оснащению и вооружению спецчастей. И яркое свидетельство этому - недавно прошедшая оружейная выставка в Киеве и передача техники на полигоне в Озерном на празднества 14 октября.

Несомненно, внимание многочисленных посетителей киевской выставки привлекла "маршрутка для спецназа" - "Легкий тактический автомобиль" от компании "Техимпекс". Фактически производитель, взяв за основу мировой опыт (а подобные машины широко используются спецназом США и Великобритании как минимум с начала 1990-х годов) и пожелания бойцов (такие машины, созданные волонтерами, время от времени мелькают на фотографиях с фронта), смог создать легкую (полная масса всего 1270 кг) с экипажем из трех человек машину. И она может использоваться для дозорно-разведывательных действий, а при установке вооружения (опционально предусмотрены варианты с 12,7-мм пулеметом ДШКМ, 7,62 мм пулеметом ПКМ и 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17) - для огневой поддержки подразделений.

По словам производителя, машина разрабатывалась что называется "под заказ" и уже в ближайшее время поступит на полигонные испытания.

Второй новинкой, которая существенным образом повысит огневые возможности подразделений спецназначения, стал легкий 60-мм миномет М60-16 "Камертон" от завода "Маяк". При весе всего в 20 кг дальность его стрельбы составляет 3500 м. Основной особенностью миномета является электронный минометный прицел EMS-1 от другого национального производителя "Прецизионные артиллерийские системы", который облегчает и ускоряет работу наводчика.

Интересно, что ранее минометы такого калибра (по сути стандарт НАТО) никогда не состояли на вооружении украинской армии и боеприпасы для него ныне выпускает одно из украинских предприятий.

Кстати, опытная партия этих минометов была передана президентом Украины Петром Порошенко 14 октября во время торжественной церемонии на полигоне Озерное в Житомирской области.

Там же перед журналистами была засвечена и еще одна новинка, которая уже находится на вооружении Сил специальных операций - тандемный двухместный автожир "Сильвер" производства частного предприятия "Автожир" из Бердичева. В ходе показательных выступлений совершали вылеты два таких аппарата, при этом один автожир был представлен в варианте для эвакуации раненого с дополнительной корзиной. Массовое насыщение спецчастей подобными машинами является мировой тенденцией - они есть на вооружении в Китае, Японии, в западных странах уже перешли к разработкам беспилотных вариантов. И смысл в этом есть - экономичный, подобно легкому самолету, по простоте управления он напоминает автомобиль и при этом невероятно безопасен: даже в случае отказа двигателя способен плавно опуститься на авторотации.

Находящийся на вооружении аппарат с двигателем Rotax 912 имеет взлетный вес всего в 600 кг. При этом, имея бензобак всего в 50 л, экипаж автожира может совершить беспосадочный полет на расстояние до 500 км. Кроме прекрасной управляемости, аппарат может развивать скорость до 170 км/ч (крейсерская 140 км/ч, минимальная - 30 км/ч).

В таком виде автожир имеет свою нишу и может использоваться для переброски одиночного агента в прифронтовой зоне, а также экстренной эвакуации раненого. Ведь аппараты этого типа являются практически невидимыми для современных средств обнаружения. Об этом, например, свидетельствует случай в апреле 2015 г., когда почтовый автожир смог пролететь над центром Вашингтона и приземлиться возле Капитолия, как писала американская пресса, "вне поля видимости радаров".

В целом и общем можем смело говорить, что Силы специальных операций ВСУ уже на сегодня превратились в некий "скальпель", который может эффективно выполнять возложенные на него задачи, а именно: ведение засадных действий, проведение налетов в тылу противника, проведение диверсий на объектах инфраструктуры противника, а также организация и руководство партизанским движением либо непосредственно на территории противника, либо на временно оккупированной территории.

ДС