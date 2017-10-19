Не дали газу

Об этом говорится в приказе ведомства №448 от 17 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЛИГА.net.

В перечень компаний, лицензии которых приостанавливаются, вошли 12 компаний.

Основанием для этого стало "нарушение недропользователем условий пользования недрами, предусмотренных разрешением или соглашением об условиях пользования участком недр".

В перечень попала компания "Нафтогазрозробка", входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова. Компания с 2015 года владеет лицензией на разработку Хорошовской нефтегазоконденсатной площади в Харьковской области, купив ее на открытом аукционе Госгеологии.

Компания "Укристгаз" (Киев) может лишиться двух лицензий на пользование Краснозорской и Платовской площадей в Харьковской и Полтавской областях. "Укристгаз" принадлежит австрийской ITONS Holding GmbH. 99% этой структуры владеет San Posidanius Investments Limited из Кипра.

"Укристгазу" принадлежат мажоритарные пакеты энергопоставляющей компании "Волыньоблэнерго" и Харьковской ТЭЦ-5. Компанию СМИ связывают с лидером оппозиционного блока Юрием Бойко. "Укристгаз" приобрел пакеты "Волыньоблэнерго" и Харьковскую ТЭЦ-5, когда Бойко работал в правительстве Николая Азарова.

В конце сентября 2017 года у "Укристгаза" сменился номинальный владелец. Вместо киприота Димитриса Ионидиса им стал Рубен Захарян. Последний является австрийским юристом и числится директором ITONS Holding GmbH. "Укристгаз" получила свои газовые лицензии в 2013 году, когда Бойко был вице-премьером по ТЭК. По данным Минэнергоугля, с 2015 года компания не осуществляет добычу газа.

У компании "Азов Петролеум ЛЛС" могут забрать разрешение на разработку небольшой Белосарайской шельфовой площади, которая находится в 50 км южнее Бердянска. Доказанные запасы месторождения составляют чуть более 1 млрд кубометров. Компания не осуществляет добычу, по данным Минэнергоугля.

Владельцем компании является австрийская ITSH Holding GmbH. По 50% этой структуры принадлежит San Posidanius Investments Limited Юрия Бойко и Avelizaro Holdings Ltd Вадима Новинского.

Под угрозу остаться без лицензий попала "Межрегиональная газовая компания" (МГК). Она владеет трема лицензиями на разработку Золотаровской, Нижнертыщевской и Сиротинской газовых площадей в Харьковской и Луганской областей.

С 2015 года компания принадлежит оффшорке ICG Holding LTD (Кипр). МГК связывают со старшим сыном Виктора Януковича - Александром.

Компания крупного донецкого бизнесмена Ефима Звягильского "Шахта им. Засядько" может также оказаться без своих газовых активов, согласно приказу Госгеологии. Шахте с 2011 года принадлежат разрешения на разработку Закутного, Западнодеркульского, Севернолобачевского и Ямпельского нефтегазовых месторождений в Луганской области.

У компании "Укрнефтегазразведка" (Ильичевск) приостановлена лицензия на разработку Базалиевской площади (Харьковская область). Компания принадлежит одесскому предпринимателю Игорю Учителю.

У компании "Новые проекты" (Киев) могут забрать лицензию на разработку участка Глубокого в Крыму. В 2017 году "Новые проекты" получили российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма. Российский Коммерсант называет эту компанию близкой к украинской предпринимателю Сергею Курченко.

Также в перечень попали малоизвестные компании "Экологические системы Украины" (Жуковская область, Полтавская область), "Украинская независимая геологическая компания" (Южнозалужанская площадь, Львовская область), "Укргеоинвест", которая принадлежит прендпринимателю Роману Сторожеву (Столяровская площадь, Сумкая область), государственная "Воды Украины" (Кулесная площадь в Крыму) и ряд других компаний.

Всем компаниям Госгеологии предоставило 10 дней для устранения нарушений.