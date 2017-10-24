Корпорация Прокуратура + Печерский суд = коррупция?

24 октября 2017 | 09:10 , Алексей Исаев Глава Антикоррупционного Комитета Майдана, для ТЕМЫ

Последним временем в прессе замелькали сообщения о том, что от имени главного военного прокурора Анатолия Матиоса "бегунки" вымогали астрономические суммы за «решение вопроса» - как в прокуратуре, так и в суде, от фигуранта громкого экономического дела. А поскольку сумма начиналась с миллиона долларов и на финише составила два миллиона (!), то переданную взятку в 200 тысяч долларов можно считать жалкими крохами. Удивительно, но хотя соответствующее заявление было подано жертвой вымогательства в ГПУ, никто не стал задерживать получателя взятки с дипломатом долларовых купюр. Об этом заявил в телеэфире Сергей Вилков, адвокат задержанного по делу «налоговиков» Станислава Денисюка, главы Харьковской налоговой администрации.

А не пойман – не вор! Поэтому утверждать наверное, что в разговоре «бегунка-решаловы» с дочерью арестованного налоговика речь идет именно о Матиосе, мы не беремся. Ведь фамилий не упоминалось. Фигурировали лишь имена: Витя, Юра, Ярик…

Ну, если с Витей и Юрой – не надо гадать, кто имелся в виду, то про Ярика следует пояснить. Речь шла о главе Апеляционного суда Киева Ярославе Головачеве. Ну, теперь вам понятно, читатель, откуда у «Ярика» деньги на семь квартир и семь земельных участков в Киевской области, которые он внес в свою декларацию? В общем, в очередной раз нам подтвердили: в демократическом государстве ни одного вопроса без суда «порешать» нельзя. Заметим, что наиболее резонансные дела, которые расследует военная прокуратура, в дальнейшем рассматривают в Печерском суде Киева. Такая практика установлена с начала 2017 года. Мало того, дела военных прокуроров рассматривают совершенно конкретные судьи.

Но каким «волшебным» образом дело попадает к конкретному судье? Ведь в судебной системе действует автоматическая система распределения дел. Такая система есть и в Печерском суде Киева, но удивительным образом все «дела Матиоса» рассматривают всегда четверо следственных судей из примерно двух десятков, работающих в Печерском суде. Удивительно, но автоматизированная система постоянно выбирает кого-то из этой «золотой четверки». А весь «секрет» заключается в графике дежурства следственных судей на протяжении месяца, который утверждает глава суда Руслан Козлов. Чтобы попасть к конкретному судье достаточно ознакомиться с «графиком дежурств» и внести ходатайство именно в этот день после 18.00: система автоматически распределит дело на «дежурного следственного судью».

Единственный нюанс: схема не может работать без «прикрытия» главы суда –Руслана Юрьевича Козлова. Злые языки поговаривают, что Матиос крепко контролирует Козлова через открытое на него уголовное производство по «делам», рассмотренным тем при Януковиче. Так или иначе, Козлов беспрекословно выполняет поручения Матиоса, и все резонансные дела военной прокуратуры проходят именно через Печерский суд Киева. И эти дела ВСЕГДА попадают к одним и тем же судьям. Кажется, настало время перейти на личности.

Так, Москаленко Екатерина и Шапутько Светлана – «молодые» судьи, на юридическом жаргоне – «пятилетки». Как сложится их дальнейшая карьера напрямую зависит от главы суда Руслана Козлова, что позволяет Руслану Юрьевичу до определенной степени влиять на принимаемые ими решения.

Карабань Владимир Николаевич считается в юридической среде «легендой», так как принимает только два типа решений: первые - за деньги, вторые - в угоду правящей верхушке. Еще в далеком 2007 году президент Виктор Ющенко включил его в список судей, нарушивших присягу и подлежащих увольнению. Однако, уже тогда, как сообщают СМИ, его покровители из «Партии регионов» сохранили Карабаня в должности для вынесения новых одиозных решений. Сегодня Владимир Николаевич светится практически во всех делах военной прокуратуры, раздавая «направо» и «налево» постановления на обыски и аресты.

Писанец Виталий Анатольевич — судья из оккупированного пророссийскими боевиками Свердловска. Стал широко известен в 2012 году, после того, как на него было совершено нападение группы неизвестных и закончилось для представителя Фемиды тяжкими телесными повреждениями. По слухам, нападение было следствием невыполнения Писанцом договоренностей с представителями местного криминалитета, достигнутых перед одним из процессов (деньги взял, а нужное решение не вынес). Как мы понимаем, после такой истории обратно в ЛНР судье Писанцу ну никак нельзя, поэтому он готов принимать любые решения, нужные Матиосу и Козлову.

Последним звеном в схеме является председатель Апелляционного суда Киева Ярослав Головачев. Хотя прямых доказательств его связи с Матиосом нет, но его имя неоднократно упоминалось на аудиозаписях по делу Станислава Денисюка, экс-главы налоговой администрации Харьковской области. 28 сентября в эфире NewsOne при участии Давида Сакварелидзе и адвоката Сергея Вилкова были обнародованы пленки с записями о вымогательстве денег с родственников Денисюка в замен на закрытие дела военной прокуратурой. Запись программы можно обнаружить и сегодня – вот здесь.

Как видим, «схема» взаимодействия военной прокуратуры с судами до боли проста и работает безотказно. Завтра в поле зрения Матиоса и Ко может попасть любой из нас, а один из четырех судей Печерского суда вынесет решение об избрании меры пресечения. В корне ситуацию может изменить только вынесение проблемы в публичную плоскость, ведь не зря последний Майдан в Украине назвали «Революцией Достоинства».