Рубежи украинской науки: у них - Тесла, у нас - Тесля 25 октября 2017 | 11:16 , К.Х. Хунт, Р. Ойра-Ойра для ТЕМЫ распечатать [8] добавить в комментарии [8] добавить в Украинская наука отметилась громким скандалом, инициатором которого стал Юрий Тесля. Вы о нем ничего не слышали? Позор вам! Этот подвижник украинской науки еще не получил должной оценки мировых научных кругов. Между тем, он решил задачу, над которой безуспешно бился сам Альберт Эйнштейн! Тесля преподнес миру Теорию Всего, в которой общая теория относительности лишь один из разделов. Вторым достижением Юрия Николаевича стал судебный иск к Ирине Егорченко – кандидату физ.-мат. наук, сотруднице Института математики. Случилось это после того, как Егорченко с парламентской трибуны назвала Теслю псевдоученым «который учит студентов неизвестно чему». Это произошло год назад на парламентских слушаниях о проблемах финансирования образования и науки. И вот, час расплаты настал!

Юрий Тесля - декан факультета информационных технологий Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко, ответственный за информатизацию университета , доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Это он опубликовал книгу «Диалоги с Теслей. ТЕОРИЯ НЕСИЛОВОГО МИРА». В специализированной группе ФБ украинские ученые дружно хохочут, обсуждая неординарные идеи автора. Но это все от недопонимания и узости мысли, наверное… Как правило, у ученых принято выяснять отношения на семинарах и страницах научных журналов, но не в судах. Тут у Тесли проблемы, поскольку на семинарах и конференциях он уже неоднократно с треском проваливался, будучи при этом преданным осмеянию и остракизму со стороны профессиональных физиков и математиков. А статьи в серьезных научных журналах он не публикует, поскольку его околонаучные идеи не проходят независимое рецензирование. А может, просто Юрий Николаевич не видит достойной аудитории для его преждевременных идей и мыслей. Мир еще должен до них дорасти. Мы вас заинтриговали, читатель, не так ли?.. Что ж, вкратце опишем научное достижение нашего героя, заткнувшего за пояс самого Эйнштейна. Тесля выдумал нечто, названное автором “теорией несилового взаимодействия”. Эта “теория” по большинству признаков попадает под определение псевдонауки, если верить Википедии. Но это все потому, что мировая наука не поспевает за полетом гения Тесли. В конце-концов, когда-то и Теслу не воспринимали серьезно. А теперь вот Голливуд про него даже фильмы снимает. Так что наш Тесля еще отметится в науке. И в суде тоже. Кстати, он преподает свою так никем и не подтвержденную теорию студентам. Информацию об этом каждый может найти на сайте факультета. А ведь именно об этом заявила в парламенте Ирина Егорченко. На что обиделся Тесля, накатавший иск в суд, понять так же сложно, как и его теорию несилового взаимодействия. Давно замечено: физика - весьма сложная наука, состоящая из сплошных формул и абстракций. Но у Тесли иначе: в его “Универсальной теории всего” все как-то общо и просто до гениальности. Так, в его книге «Диалоги с Теслей. ТЕОРИЯ НЕСИЛОВОГО МИРА» вместо трех законов Ньютона обнаруживаем следующее: “В теории выдвинуто ряд предположений, которые, если подтвердятся, в корне меняют взгляд на природу нашего мира: 1. Материя чувственна. Ее поведение (движение) определяется не искривлением пространства, а собственным отношением к действительности (чувственной компонентой нашего мира). 2. Материя рефлекторна. Не законы движения определяют поведение материи, а рефлекторное развитие материи сформировало имеющиеся законы (правила) движения.” Одним словом, вы поняли: Ньютон со своими законами ввел человечество в заблуждение. И в этом обмане мы жили без малого четыре столетия, пока миру не явился Юрий Тесля! Впрочем, чувственность материи - не самое необычное во Вселенной Тесли. Законы движения в ней выглядят еще экзотичней. В его презентации (к слову, исполненной на уровне школьника - как по форме, так и по содержанию) мы нашли следующий слайд: Получается, что когда Юрий Тесля едет на автобусе в соседней полосе с грузовиком, который везет рояль, то грузовик, автобус, рояль и Тесля сливаются в один объект. Недурственно! Согласитесь, это многое объясняет. А если учесть, что сливаются чувственные объекты, то рояль в процессе движения еще и получает удовольствие. Закон всемирного тяготения Ньютона и даже его обобщение в рамках общей теории относительности Эйнштейна у Тесли звучит запредельно новаторски: ``Ведь гравитация, с позиции теории, – это следствие рефлекса материи на гравитационное воздействие. То есть реакция одних объектов на воздействие других. Объекты меняют траекторию движения под воздействием других объектов. Следовательно, гравитация – это не притяжение одних объектов другими. И не искривление пространственно-временного континуума, как представлено в общей теории относительности. Это когда одни объекты информируют других о своем существовании, и те, получив информацию, в соответствии с рефлексами меняют свое поведение. Они так научились реагировать, потому что так оказалось «лучше» (позитивней) для них, потому что такой реакцией повышается вероятность развития (а не уничтожения) материи. Но если материя научилась вот так реагировать, то я не исключаю, что наступит время, когда люди сумеют переучивать материю и научатся делать так, что материя будет поступать по-другому. Возможно, это будет в маленьких объемах, маленьких количествах, будут создаваться определенные условия, когда материя точно так же, как в опытах Павлова по выработке условных рефлексов у животных, будет учиться реагировать по-другому. Конечно, учителям никто не даст 13 миллиардов лет для того, чтобы они это сделали, но, может быть, найдутся способы интенсификации такого обучения. Верю, что когда-нибудь это будет сделано и по-другому обученная материя будет поступать так, как мы ее научим. Например, на земное притяжение реагировать обратным образом: не притягиваться к Земле, а отталкиваться. Может быть, это даст возможность создавать менее энергозатратные в смысле преодоления земного притяжения космические корабли.'' Кажется, такие откровения заставили бы крепко задуматься даже не самого успешного ученика средней школы. На ученых такие идеи действуют иначе: одни нервно идиотски хохочут, вторые глотают таблетки. Ах да, есть еще третьи: они с парламентской трибуны начинают обзываться в адрес декана, профессора, лауреата и прочая. Во Вселенной Юрия Тесли Ньютон ни за что не открыл бы свой Закон всемирного тяготения, потому что яблоко никогда бы не упало ему на голову, а напротив – улетело бы вверх, к боженьке. Осталось дождаться, когда Тесля экспериментально обоснует свое открытие – и Нобелевка у него в кармане. Обычно в таком случае хочется нарисовать какую-то ехидную карикатуру, но Тесля сделал все сам. В его презентации нашлась вот такая замечательная иллюстрация: Именно так Тесля представляет себе современную физику и именно этому учит своих студентов. А вот теперь, вооруженные новыми знаниями, зададимся вопросом: так ли неправа подсудимая Ирина Егорченко? Нет, мы не станем давать подсказки, дабы это не было трактовано, как давление на суд. Профессиональные физики для характеристики научных трудов Тесли используют термины “лженаука” и “псевдонаука”, причем порою такие формулировки приводятся даже в решениях ученых советов. Ну что с них возьмешь: ретрограды! Не далеко ушли и философы: они тоже успели познакомиться с трудами Юрия Тесли, дав в фейсбуке оценку автору словами “низкая культура научного самосознания”. Да что они, черт возьми, понимают! Ведь само название книги Тесли прозрачно отсылает читателя к «Диалогам» Платона. Настоящих украинских ученых возмущает, что все чаще государственные деньги уходят на поддержку агрессивных псевдоученых или плагиаторов, а не на истинные научные исследования, способные принести пользу стране. Кстати, Ирину Егорченко воспринимают в научных кругах серьезно. Ну а на трибуне Верховной Рады она просто не удержалась - назвала вещи своими именами. Суд по ее делу назначен на 27 октября 2017 на 10: 30 в прославленном Печерском суде. Ирина Егорченко широко известна как бескомпромиссный борец за академическую добросовестность. Но для многих ученых дело заключается не только в защите самой Ирины, но и в защите научного мировоззрения от участившихся проявлений мракобесия и неграмотности. Кстати, как правило, мракобесие финансируется за счет бюджета… В украинских реалиях судебный процесс - дело долгое. Еще не начавшись, он уже привлекает пристальное внимание украинских ученых, да и украинской прессы. У общественности появится, наконец, шанс изучить научные достижения Тесли. А самому автору – изрядно попиариться.



«питання: як він міг стати деканом факультету? як взагалі це працює?»

Свята простота! Це працює дуже ефективно на користь гаманця феодалів ректорського ґатунку.

Але проти Вашої справжньої освіти та тим самим проти української науки, проти України та її майбутнього, тобто й проти Вашого майбутнього. Как человек, на глазах которого делалась карьера Тесли, отвечу - это личная креатура первого проректора, Закусило О.К. , который в ультимативной форме продавил его через все ученые советы. Физ.-маты были категорически против, соц.-гумам было пофиг, их больше, их голоса всё решили. питання: як він міг стати деканом факультету? як вазагалі це працює? Владимир Кравченко, а давайте по суті, яка наукова дискусія може бути с невігласами, які навіть презентацію роблять на рівні 3 класу школи знаходится в парарельному Всесвіті де у людей замість рук ноги. Цього Теслю і таких захисників як ви, треба відправляти на низькокваліфікавану роботу, максимум, прибирати вулиці. Розвелося Вас - не побоюсь цього слова, непотребу, вже стільки, що в науку люди розумні люди потрапити не можуть, бо там сидять так і от теслі і їх захисники, яких бач ще й травлять. Так, вас треба травити як тарганів!!!!

Окремо дякую пані Ірині Єгорченко за чітку наукову позицію!!! Це не Теслю травлять - а Тесля. Губерський та вірний посіпака Губерського Кравченко травлять мене. Щодо зацікавленості журналістів - спеціалісти з інформаційних технологій мали б здогадатись що намагання через суд визнати псевдонауку наукою викличе широкий резонанс. Щодо сторінки - так вона не є офіційною формою звітності, за яку платять зарплату Владимир Кравченко, а если сделать интеллектуальное усилие и зайти на arXiv? ;) Анонимная травля профессора Тесли Ю.Н. продолжается. Ни в этом материале, ни в остальных нет ни малейших признаков научной дискуссии.

Что касается "бескомпромиссного борца" Егорченко, то стоит зайти на ее страницу на сайте в ИМ НАНУ (https://www.imath.kiev.ua/~iyegorch/), чтобы убедиться в том, что последний ее препринт датируется 2011 г. Шесть лет ИМ платит зарплату старшему научному сотруднику за "борьбу", так выходит? Статья не в бровь, а в глаз.

Если есть желание пойти дальше ознакомительного журналистского разбора этого далеко не единичного случая воинствующей псевдонауки и разобраться, почему стают возможными и даже необходимыми в большом количестве административные тесли, то следует обратиться к анализу законодательства (как старому, так и «новому») о науке, которое делает возможным и даже необходимым их размножение. См. Габович та інші. Українська фундаментальна наука і європейські цінності. К., 2016. У вільному доступі див. Ukrainian Basic Science and European Values. Scientific monograph. Second Edition

https://www.researchgate.net/profile/A_Gabovich/ contributions Комментировать статью Автор * : Текст * :

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