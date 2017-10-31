Русские считают, что основные задачи российской военной операции в Сирии выполнены

31 октября 2017 | 09:14

Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, до конца года правительственные войска арабской республики восстановят контроль над восточной границей. Такую точку зрения высказал в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая в Астане.

"В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены. Рассчитываем, что до конца текущего года [сирийские] правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР и "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) прекратит свое существование как организованная военная структура", - сказал Шаманов, выступая на встрече комитетов мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана и Госдумы.

Он уточнил, что с начала операций ВКС России с 2015 года в свои дома вернулись более миллиона граждан Сирии.





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http://tass.ru/armiya-i-opk/4686770