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Журналист озвучил возможные версии покушения на Окуеву и ее мужа
31 октября 2017 | 12:53
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По словам журналиста Олега Ельцова, пока есть сомнения, действительно ли к убийству чеченской добровольцы Амины Окуевой причастны рссийские диверсанты и это – "рука Кремля". С таким же успехом можно говорить, что это бандитские разборки или политическое нагнетание со стороны внутренних оппонентов. Такое мнение журналист высказал в комментарии сайту "24".
Надо разобраться, какая функция Окуевой и ее мужа Адама Осмаева сегодня, какой у них круг общения. К примеру, деятельность Окуевой как помощницы нардепа Игоря Мосийчука. Сейчас все кричат: "Теракты!", но пока, кроме одной бандитской группы "Торпеда", никто не задержан. Возможно, это были разборки. Не надо нагнетать панику,
— убежден Ельцов.
По его словам, Окуева и Осмаев были на войне, после чего приехали в Украину, где сложно заработать на жизнь. В такой ситуации, считает журналист, многие могли бы использовать свои военные навыки.
Пока есть сомнения, что к покушению причастна российская ДРГ. Стреляли ночью по движущейся цели, и пули кому-то досталось больше. Говорить, что хотели убить кого-то одного — несерьезно. Тем более, стрелять из автомата, хотя есть более надежные средства для убийства людей, которых заказали. Это же не снайперская винтовка,
Напомним, 29 октября вечером на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом диверсанты расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Как известно, они служили в рядах батальона полиции "Киев-2" в зоне АТО. Это уже второе покушение. 1 июня 2017 года в Киеве произошлопокушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. В результате нападения Амина Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги, его жизни ничего не угрожает. При этом нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что Окуева была его помощницей.
комментарии [2]
31.10.2017 14:18 смотритель Походу отец Анастасии Виктор Никифоров был директором музея из которого в свое время
сперли Караваджу.
Прикольно?
31.10.2017 14:09 ебимот http://timer-odessa.net/persons/irina_kaminskaya_2 287
На фото - мама Анастасии Никифоровой, Ирина Каминская.
Похожи очень.
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