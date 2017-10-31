Журналист озвучил возможные версии покушения на Окуеву и ее мужа

— убежден Ельцов.

По его словам, Окуева и Осмаев были на войне, после чего приехали в Украину, где сложно заработать на жизнь. В такой ситуации, считает журналист, многие могли бы использовать свои военные навыки.

Пока есть сомнения, что к покушению причастна российская ДРГ. Стреляли ночью по движущейся цели, и пули кому-то досталось больше. Говорить, что хотели убить кого-то одного — несерьезно. Тем более, стрелять из автомата, хотя есть более надежные средства для убийства людей, которых заказали. Это же не снайперская винтовка,

— отметил Олег Ельцов.

Напомним, 29 октября вечером на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом диверсанты расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. Как известно, они служили в рядах батальона полиции "Киев-2" в зоне АТО. Это уже второе покушение. 1 июня 2017 года в Киеве произошлопокушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. В результате нападения Амина Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги, его жизни ничего не угрожает. При этом нардеп Игорь Мосийчук рассказал, что Окуева была его помощницей.

ТВ24