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"Молотов" вернулся в Киев
02 ноября 2017 | 08:45
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Неизвестные ночью бросили бутылки с горючей смесью во двор дома на улице Уральской в Киеве, по данному факту открыто уголовное производство. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Около трех часов ночи сегодня поступило сообщение на линию "102" о том, что какие-то неизвестные бросили во двор на дом бутылки с горючей смесью", - сообщили в отделе коммуникации.
По данным ведомства, полиция сейчас ищет неизвестных, которые это сделали.
При этом в столичной полиции отметили, что в результате инцидента масштабного пожара не было.
"На месте были полицейские, изъяты все вещественные доказательства, сейчас разыскивают злоумышленников. Производство есть - ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - отметили в отделе коммуникации.
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