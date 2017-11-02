ТЕМА

"Молотов" вернулся в Киев

02 ноября 2017 | 08:45

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Неизвестные ночью бросили бутылки с горючей смесью во двор дома на улице Уральской в ​​Киеве, по данному факту открыто уголовное производство. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.


"Около трех часов ночи сегодня поступило сообщение на линию "102" о том, что какие-то неизвестные бросили во двор на дом бутылки с горючей смесью", - сообщили в отделе коммуникации.

По данным ведомства, полиция сейчас ищет неизвестных, которые это сделали.

При этом в столичной полиции отметили, что в результате инцидента масштабного пожара не было.

"На месте были полицейские, изъяты все вещественные доказательства, сейчас разыскивают злоумышленников. Производство есть - ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - отметили в отделе коммуникации.



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