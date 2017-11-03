Терроризм в Украине: не надо пугать, и так страшно

03 ноября 2017 | 15:50 , Олег Ельцов, "Тема", для «Фразы»

На каждом углу вдруг заговорили про разгул терроризма. Караул: почему спецслужбы бездействуют, почему не уберегли! Ну, во-первых, спецслужбы не всесильны (да упокоится прах пятерых убиенных президентов США…) Во-вторых, спецслужбы кое-что все же делают: изобличили группу «Торпеды», совершившую девять дерзких терактов по всей стране, задержали убийцу разведчика Александра Хараберюша из Мариуполя… Сегодня - новый повод заговорить про разгул террора: убийство депутата в Северодонецке. Ну и конечно, покушение на Мосийчука, расстрел Амины Окуевой… Обыватель занервничал: к тотальному обнищанию прибавилась опасность стать случайной жертвой теракта. Но мне лично что-то в этой трактовке событий не нравится. Разберемся.

Во-первых, по уровню террористической угрозы мы пока еще пасем задних. Далеко нам до России с ее подрывами в метро, захватами концертных залов… И грузовики пока не утюжат украинских граждан на Крещатике. Нам не страшен ИГИЛ и прочие враги НАТО. Я даже не уверен, что нам надо в это НАТО спешить именно по причине опасности терроризма.

Да, есть у нас враг пуще ИГИЛ – Россия. Она, конечно, нам гибридно подгаживает. Но порой кажется, что это является ответом на наши действия. Просто мы мало знаем и не читаем вражеские СМИ. А в них можно выведать, что подрывают не только наших разведчиков, но и вражеских. Да и Гиви с Мотороллой, кажется, покинули этот мир не без усилий наших ДРГ. Значит что-то можем! Так почему общество только жалуется, что спецслужбы не в состоянии уберечь украинцев от терактов на улицах мирных городов? Вопрос иного рода: насколько оправданы спецоперации с нашей стороны, насколько они приближают (или отдаляют?) наступление мира, возвращение отторгнутых территорий и опасность ответных терактов?

Кстати, а сколько у нас доказанных терактов? Я лично при внимательном рассмотрении обнаруживаю только одну группу классических террористов. Речь про ОПГ «Торпеды» из Черкасс. Полиция утверждает, что бандиты признались в девяти терактах, среди которых – взрыв гранаты на территории американского посольства в Киеве, ранение подростка-хасида в Умани, антисемитские надписи на синагоге и прочие преступления, нанесшие нашей стране огромный ущерб в информационном пространстве и на международной арене. Вероятно, вторым доказанным терактом можно считать задержание дамы, заложившей в Мариуполе бомбу под «Лендкрузер» разведчика Хараберюша. Та по словам главного военного прокурора Матиоса призналась, что трудится в Центре Спецопераций ДНР.

Остальные резонансные расстрелы и взрывы терактами не являются. Это лишь одна из версий, а сами преступления не раскрыты. Пройдемся по списку, чтобы не быть голословными.

Расстрел беглого российского политика и бизнесмена Вороненкова в центре Киева. Дело якобы раскрыто, заказчик установлен – это уголовный авторитет из Москвы – бывший супруг жены Вороненкова – Марии Максаковой. Было много разговоров про то, что это спецслужбы России могли инспирировать покушение. Но доказательств – ноль!

Взрыв автомобиля в центре Киева, в котором погиб Како Махаури, бывший участник батальона Джохара Дудаева. Все заговорили про месть российских спецслужб. Но, вероятно, спецслужбы тут не причем. Из обломков «Тойоты Камри» СБУ извлекло автомат Калашникова, о котором в прессу не поступило никаких сведений. Сам Махаури оказался Али Тимаевым – мужчиной со сложной судьбой, подозревавшимся спецслужбами Турции в убийстве трех чеченцев. Так может это кровники на него охотились в Киеве, а не спецслужбы России? У нас он ранее уже задерживался с оружием, но удивительным образом избежал ответственности. По сведениям автора, к провоохранительным органам поступали дополнительные сведения о том, что Махаури в составе группы «балуется» оружием, но реакции не последовало. Кто его крышевал, какие заказы он исполнял – все покрыто мраком тайны.

Мало кому известно, что незадолго до покушения он принимал участие в серьезной бандитской стрелке. Поводом стал «дележ» девочки-подростка между родителями. С одной стороны выступала любовница Тимаева – Наталья Целовальникова, с другой – ее бывший супруг, отец девочки. Следует заметить, что у экс-супруга Целовальниковой есть брат, ныне законопослушный бизнесмен, ранее – член дерзкой донецкой ОПГ. Уж не он ли решил избавить родственника от проблемы путем взрыва? Правда, при этом пострадал сам ребенок и его мать. Но это отнесем к эксцессу исполнителя. Целовальникова все же выжила и якобы уже лечится в Израиле.

Это я к тому, что в большинстве известных «терактов» просматриваются корни бытовых и коммерческих конфликтов. Тут, кстати, можно также вспомнить, что мать Целовальниковой имеет крупный бизнес в Крыму и на материковой Украине. Так может, это не на Тимаева было покушение? Кто-то доказал обратное? Или легче всего разгонять страсти про разгул терроризма? Высокопоставленный источник в МВД заявил, что шансы на раскрытие этого преступления весьма велики. И есть ощущение, что после этого разговоры про убийство террористами героя АТО Махаури прекратятся.

А что там с покушением на депутата Мосийчука, которого окружает стойкий ореол мученика террористов? Чем он занимался в дни перед покушением? Правильно – посещал Святошинский суд, где судили командира добробата ОУН Кохановского. Напомню: бойцы ОУН захватили зал в здании суда, который был разгромлен, после чего Кохановского быстренько отпустили под домашний арест. А за что же его судили? За стрельбу из незарегистрированного травмата в людном месте на стрелке с другим добробатовцем из конкурирующей организации – «Рэмом» из «Правого сектора». По какому поводу были разборки? Да по самому что ни на есть коммерческому: за право обладания не принадлежащим им особняком под 1000 квадратных метров в Святошинском районе Киева. В свое время людей «Рэма» и Кохановского туда запустил нынешний лидер Соцпартии Илья Кива. Позже он побил горшки с «Рэмом» после того, как Кива начал активно выступать на телеканалах РосТВ. У жильцов особняка начались «терки». Мосийчук даже предлагал «Рэму» деньги за то, что его бойцы съедут. Но «Рэм» уперся рогом. Дальше вы знаете. Так где тут признаки терроризма?

Безусловно, мы не исключаем, что этот конфликт некая третья сторона могла использовать втемную. Тем более, что источники из окружения «Рэма» утверждают, что он не имеет отношения к покушению. Но почему этой третьей стороной должна быть исключительно Россия? А почему мы не рассматриваем возможность мести со стороны некой силы, с которой конфликтовал Мосийчук?

Едва нардеп отошел в больнице от наркоза, он поспешил заявить, что как раненый зверь будет беспощадно мстить исполнителям взрыва. Я, правда, не понял, кто это говорит: народный избранник или лидер ОПГ? И как он собирается мстить: лично с автоматом в руках или обратится за помощью к товарищам?

А кто у него в товарищах, кстати? Правильно: Амина Окуева являлась помощницей нардепа Мосийчука. Расстрелянный «Ниссан пэтрол», в котором она ехали с супругом, был украшен гербом одной ветеранской организации, подконтрольной Мосийчуку. В каких еще конфликтах участвовали Окуева, ее супруг и прочие члены организации в последнее время? Думаю, следственным органам стоило бы выяснить эти обстоятельства, прежде чем трубить на всю страну про террористический акт.

От себя добавлю, что по-человечески желаю Мосийчуку выздоровления и надеюсь, что Амина Окуева не пострадала. Меня мучают мутные сомнения, что она погибла и что в принципе расстрел автомобиля, в котором та ехала с мужем, имел место. Судите сами: темное время суток, дорога, по которой несется автомобиль (стреляли не на переезде, как повсюду утверждалось, а дальше, когда машина успела разогнаться), очередь из автомата – вероятность убийства невелика. К тому же никто не видел труп Окуевой с двумя пулями в голове. Единственное фото покойницы, которое выложил ее супруг на ФБ-страничке заставляет задуматься: нет трупных пятен, лицо явно не напоминает то, как оно должно выглядеть после попадания в голову двух автоматных пуль.

Да, это могла быть полицейско-СБУшная комбинация с целью выйти на заказчика покушения на Мосийчука. Такое нередко практикуется спецслужбами. Но вслед за такой фальсификацией следует объявление о поимке заказчика. В нашем случае этого не случилось…

А теперь разберемся со случаем классического терроризма – задержанием группы «Торпеды», на счету которой, если верить следствию – девять (!) терактов. После задержания трех террористов в момент подготовки десятого теракта, руководство МВД поспешило отчитаться: мы давно вели эту группу! Сколько: 10 лет или 20? Про деятельность «Торпеды» в Черкассах знают все от пионера до пенсионера. В 2013 поставляли титушню на Майдан, на совести бандиток не один десяток убийств. Казалось бы: после победы над злочинным режимом «Торпеда» с братвой должен был уже сидеть. Ан нет! Так в чем дело: просто крыша сменилась?

Но почему же группу все-таки взяли? А очень просто: некуда было деваться товарищам генералам. Незадолго до ареста они расстреляли местного депутата, который начал ломать «Торпеде» схему в ЖКХ города. Депутата на ближайшей сессии должны были избрать секретарем горсовета. После этого убийства мэр города прямо заявил прессе: «Всем известно авторство убийства, это совершило ОПГ, сидевшее в ЖКХ схемах: оно у нас единственное в городе и о ситуации уже известно генпрокурору Луценко». Да, после такого деваться некуда – пришлось арестовывать, попутно отчитаться о девяти терактах. Кстати, почему сегодня на всю страну трубят про убийство депутата в Северодонецке, а про случай расстрела из автомата депутата в Черкассах упомянули лишь вскользь?..

Господа, нет у нас никакой вспышки терроризма. Есть просто разгул преступности и бандитизма. По всей стране орудуют банды, грабежи ежедневно происходят средь бела дня на центральных улицах городов, а МВД доблестно рапортует про падение преступности и рост раскрываемости! Секрет прост: глава нацполиции «профессионал» Князев решил подправить статистику дедовским методом: полиция сегодня крайне неохотно регистрирует заявления о совершении преступлений, даже тяжких, даже в случае совершения их в составе ОПГ!

Полиция сегодня не только ничего не может противопоставить преступникам, она их попросту боится. Достаточно вспомнить «зачистку» зала суда в Святошинском районе от бойцов ОУН на процессе Коханивского. Информация о захвате суда появилась еще до полуночи. Но полицейское руководство, очевидно, ждало, когда спецназ выспится, и дало команду на штурм только утром, когда на улицах появились люди, съехалась пресса…

Нет, не пугайте нас ужасами терроризма, наведите порядок на улицах, а потом уже поговорим про русские спецслужбы.

"ФРАЗА"