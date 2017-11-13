ТЕМА

Венгрия грозит Украине новыми конфликтами

13 ноября 2017 | 15:46

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Венгрия предупреждает о вероятности возникновения новых конфликтных ситуаций с Украиной в будущем из-за законодательных инициатив Киева. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изданию "Европейская правда", передает УНН.


"В Украине на повестке дня, как минимум, еще три важных законопроекта и законодательные инициативы (которые приведут к уменьшению прав меньшинств - ред.)", - отметил он.

Речь идет, по словам премьера, о законопроектах: о гражданстве, об использовании языка и о реституции и использовании церковной собственности, в частности речь об обещании Петра Порошенко времен президентской кампании, которое так и не было реализовано.

"И если сейчас не дать Киеву понять, что страна, которая стремится двигаться ближе к Европе, должна соответствовать европейским стандартам и нормам, может быть, мы столкнемся с аналогичной ситуацией после принятия следующих законов", - заявил В.Орбан.



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