ТЕМА

В Киеве станет меньше полиции на улицах

13 ноября 2017 | 15:49

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В Киеве правоохранительные органы закончили мероприятия в рамках усиленного несения службы и сняли ограничения въезда автомобильного транспорта в столицу, которое было введено для обеспечения антитеррористической безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь управления полиции Киева Оксана Блищик.


Напомним, 2 ноября полиция Киева и Киевской области перешла на усиленный режим работы, который был введен с осложнением оперативной обстановки в г.. Киеве и Киевской области, обусловленным совершением ряда резонансныхтяжких и особо тяжких преступлений с использованием оружия и взрывчатки

Как сообщал УНН, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека.

 УНН


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