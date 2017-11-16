Дело Бузины готовят передать в суд

"Они (прокуратура - ред.) до конца года могут передать дело в суд. Со своей стороны, мы сделали все - ознакомились с материалами", - сказал он.

В то же время, защитник не исключил, что назначение дела к рассмотрению может затянуться, прежде всего потому, что процедура поиска и назначения присяжных может растянуться от двух-трех месяцев до полугода.

Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 года днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.