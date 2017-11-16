Парламентарі зробили крок до зупинення "Маскі-шоу"

16 ноября 2017 | 18:30

Зокрема, інтернет-провайдерів вже неможливо буде лякати вилученям обладнання.

Рада проголосувала у першому читанні законопроект, який містить зміни до статей 60, 214 Кримінально-процесуального кодексу, якими надано право заявнику отримувати виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані надати таку виписку через 24 години з моменту внесення відомостей до реєстру.

Зміни внесені до статей 3, 28, 303 і 308 КПК, згідно з якими особа, яка не є стороною кримінального провадження і щодо якої (серед іншого й до її майна) здійснюють процесуальні дії, вправі заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження в розумні терміни й оскаржити порушення таких термінів.

Статті 27, 107, 222 і 236 Кримінально-процесуального кодексу також підлягли змінам. Тепер вони передбачають обов'язкову відеофіксацію проведення обшуку. Крім того, стороні захисту надано право самостійно здійснювати відеофіксацію обшуку. Особа, в приміщенні якої проводять обшук, має право користуватися допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.

Зміни також торкнулися статей 160, 164, 165, 168 Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якими сторона обвинувачення зобов'язана обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій і робити копії необхідної інформації із залученням спеціаліста. При цьому вилучення електронних інформаційних систем забороняється.