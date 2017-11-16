|
Парламентарі зробили крок до зупинення "Маскі-шоу"
16 ноября 2017 | 18:30
распечатать комментарии [0] добавить в
Зокрема, інтернет-провайдерів вже неможливо буде лякати вилученям обладнання.
Рада проголосувала у першому читанні законопроект, який містить зміни до статей 60, 214 Кримінально-процесуального кодексу, якими надано право заявнику отримувати виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані надати таку виписку через 24 години з моменту внесення відомостей до реєстру.
Зміни внесені до статей 3, 28, 303 і 308 КПК, згідно з якими особа, яка не є стороною кримінального провадження і щодо якої (серед іншого й до її майна) здійснюють процесуальні дії, вправі заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження в розумні терміни й оскаржити порушення таких термінів.
Статті 27, 107, 222 і 236 Кримінально-процесуального кодексу також підлягли змінам. Тепер вони передбачають обов'язкову відеофіксацію проведення обшуку. Крім того, стороні захисту надано право самостійно здійснювати відеофіксацію обшуку. Особа, в приміщенні якої проводять обшук, має право користуватися допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.
Зміни також торкнулися статей 160, 164, 165, 168 Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якими сторона обвинувачення зобов'язана обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій і робити копії необхідної інформації із залученням спеціаліста. При цьому вилучення електронних інформаційних систем забороняється.
также читайте
[16.11.2017]
[15.11.2017]
[15.11.2017]
[15.11.2017]
|
Загрузка...
по теме
Дело Бузины готовят передать в суд
16. 11. 2017 | 09:24
Уголовное производство в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, может быть передано прокуратурой в суд до конца года. Об этом УНН сообщил адвокат подозреваемых Андрей Федур.
Одного из претендентов на главу ГБР обвиняют в "сливе" резонансных дел
16. 11. 2017 | 09:20
Главный претендент на должность главы Государственного бюро расследования Роман Труба ранее возглавлял следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Владислав Белоцкий.
Прокуратура по делу Иловайской трагедии установила всех российских командиров тактических групп - Матиос
16. 11. 2017 | 08:35
Военная прокуратура по делу Иловайской трагедии установила всех командиров ротно-тактических групп ВС РФ, которые зашли на территорию Украины. Об этом сказал в эфире “112 Украина” заместитель Генерального прокурора — Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
Прокуратура открыла уголовное производство в отношении нардепа за сепаратизм
16. 11. 2017 | 08:30
Отрыто уголовное производство по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в отношении народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Балицкого, который в вечернем эфире телеканала “112” высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»