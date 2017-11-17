Бу-бу-бу от Авакова

17 ноября 2017 | 11:49 , Олег Ельцов, для ФРАЗЫ

МВД про неумолимую поступь реформ.

МВД представило концепцию своего реформирования до 2020 года. Презентация состоялась 15 ноября на заседании Кабинета министров. Чтобы информация усваивалась легче, программу представляла заместительница министра внутренних дел. Нет, не та, что вы подумали — Деевой в зале замечено не было. 13 минут целый Кабинет министров жгла глаголом замминистра Татьяна Ковальчук.

Собственно, ничего интересного от МВД я уже не ожидаю: команда реформаторов, менявшая лицо ведомства долгие три года успешно доказала, что ни на что созидательное она не способна. Этими строками можно было бы и закончить текст про очередной эпохальный шаг по реформированию МВД. Но автор честно потратил 13 минут на запись выступления госпожи Ковальчук и еще пару минут на изучение текстовой части презентации на сайте МВД. Кстати, качество подготовки презентации отвратительное. Есть золотое правило: если у компанииорганизации безграмотный сайт, значит с такими людьми не стоит связываться — они дилетанты. На сайте МВД Концепция даже отражается некорректно. Такое впечатление, что ее не читали даже разработчики.

Презентация Концепции на Кабмине не улучшила настроение. Я догадывался, что все плохо, но не знал, что все очень плохо. Большую часть времени выступавшая замминистра посвятила рассказу о достижениях МВД за прошлые годы. Собственно, и здесь обошлось без конкретики: все общо. Неоднократно звучало уже привычное для МВД упоминание, что службу будут ориентировать на сервисные функции. До сих пор не могу понять, что это такое: это если полиция будет тащить меня в райуправление, наденет наручники или составит протокол — это она мне такой сервис предоставит?.. А если речь идет о массовом строительстве сервисных центров — тогда нужно пояснить, что речь идет об освоении бюджетных средств и не более.

Эх, если бы вместо общих слов о необходимости отчетности и прозрачности службы через использование информтехнологий, о чем написано в Концепции, госпожа Ковальчук просто сообщила когда же в МВД сведут воедино все базы данных, что и будет реальным шагом к исполнению сервисных функций, отчетности и прозрачности, я бы сказал, что в МВД заняты делом. Но за три года там не удосужилось навести порядок с базами, ведь это станет смертью многих ментовских «схем». А пока что даже несчастная ID карточка — великое достижение министра Авакова — не более чем кусок пластика, к которому нужно непременно приложить листок-справку формата А-4...

Прослушав выступление замминистра, я вместе с членами Кабмина бесцельно потратил 13 минут своего времени. Суть грядущих изменений осталась тайной. Зато мы узнали сколько процентов доверия у нацполиции и сколько миллионов взяток теперь «не берут» в МВД. Еще как берут!

Думаю, больше, чем раньше. А скоро эти суммы возрастут многократно, ибо Кабмин поддержал идею увеличения штрафов для водителей, приблизив их к европейским (это при наших-то нищенских зарплатах). Правда, основного элемента, способного кардинально изменить положение дел на дорогах — автофиксации нарушений — нет и не будет в ближайшие годы. Поскольку это сложная техническая задача, которую нынешнему руководству МВД не по плечу, а уж парламенту и вовсе до лампочки.

Зато Ковальчук отрапортовала, что теперь уже не собирают 170 млн.грн взяток за выдачу водительских удостоверений. А сколько собирают: больше?

По моим сведениям, система сбора денег работает отлично, не взирая на кризис ставки остались те же: 300 баксов — и удостоверение у тебя в кармане. Трое моих знакомых из разных городов вынуждены были платить взятки, поскольку им дали понять: без денег завалим!

Вообще, настораживает эта статистика доверия к МВД, статистика раскрываемости и прочие цифры, которые так полюбили в министерстве. Кто их собирал, кто проверял достоверность, какие методики использовались? Когда мне заявляют, как недавно сделала это нацполиция, что в воюющей стране со стагнирующей экономикой, несколькими миллионами перемещенных лиц, высоким уровнем безработицы и с нищенскими зарплатами вдруг начала падать преступность и растет раскрываемость преступлений, я понимаю, что мне нагло врут.

Зато порадовало заявление Ковальчук о том, что в рамках реформы МВД будет введена категория криминальных проступков. Каково! МВД у нас теперь отчитывается о том, какие изменения в законодательство будут приняты Верховной Радой! И эту чушь несет замминистра на заседании кабмина. Может, все же следовало выпустить на трибуну замминистра Дееву — пусть бы она рассказала, как собирается реформировать по американскому образцу пожарную службу: в населенных пунктах пожарные команды начнут формировать из добровольцев, которые в свободное от работы время будут тренироваться, тушить пожары и т.д. Жаль, не нашел этого в концепции реформы МВД, но Деева заявляла об этом, как о почти свершившемся факте.

Откровенно говоря, перед презентацией Концепции дальнейших реформ хотелось бы услышать отчет о степени реализации того, что запланировано было в 214 году. Увы... А ведь в 2014-м была сделана заявка на революционное изменение работы полиции общественного порядка в селах и райцентрах. В 2015 году был запущен так называемый Санборский эксперимент, позже его распространили на три области. И вдруг все заглохло.

Последнее упоминание об эксперименте удалось обнаружить в 2016 году. После этого — тишина. В чем же дело? Да в том, что впохыхах разработанный эксперимент требовал больше автотехники, больше затрат на ее обслуживание и дополнительные 550 литров бензина в месяц на каждое авто! В масштабах всей Нацполиции это вылилось бы в астрономическую цифру. Естественно, что денег для этого нет и не будет. Но реформаторы почему-то поняли это лишь два года после начала эксперимента.

Да и черт с ними — проваленными реформами. У МВД есть новая Концепция. Одна беда: она не стоит выеденного яйца, ибо не подкреплена реальными планоми — со сроками исполнениями и фамилиями ответственных за их реализацию. Как заявила госпожа Ковальчук, план только разрабатывается. Так зачем столько трескотни в эфире и на Кабмине? Будет план — тогда и поговорим. И за три года минувших реформ тоже хотелось бы получить отчет. И по разбитым автомобилям, и по потерянным пистолетам и по жертвам среди личного состава новой-красивой полиции.

ФРАЗА