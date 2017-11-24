|
Tesla наносит сокрушительный удар по всем суперкарам мира
24 ноября 2017 | 08:31
распечатать комментарии [0] добавить в
Илон Маск в очередной раз удивил мир. Пока производители суперкаров соревнуются между собой в количестве "лошадей" и числе цилиндров, Tesla официально представила Roadster нового поколения. Автопроизводитель охарактеризовал двухдверку, как самый быстрый серийный автомобиль на планете. И мы склонны ему поверить, ведь разгон от 0 до 100 км\ч у него - 1,9 с. Еще раз по буквам - один и девять секунд. Все. Точка.
также читайте
[07.11.2017]
[23.10.2017]
[23.10.2017]
|
Загрузка...
по теме
Что будет с гривной: прогноз на 2018 год
23. 11. 2017 | 08:08 , Надежда Майная
Экономисты рассказали, что может происходить с курсом гривны относительно доллара, евро и российского рубля в ближайшее время, и в чем лучше хранить свои сбережения.
ДЕВОЧКИ В ТРУСИКАХ. КОГДА FEMEN ПРИБЬЮТ СВОИ ГРУДИ К ДВЕРЯМ НА БАНКОВОЙ
21. 11. 2017 | 08:43 , Виталий ДЯЧЕНКО
Группа политических эксгибиционисток из движения FEMEN в этом году эволюционировала в общество эксгибиционисток-пироманок, чем снова заставила украинцев обратить на себя внимание.
Епоха глупака
20. 11. 2017 | 09:03
В епоху радикальних змін, у перехідні періоди різко збільшується число різноманітних аферистів, авантюристів, пройдисвітів, дурнів, котрі потрапляють у владні структури, відтак починають адаптувати зовнішнє середовище до своїх потреб. Чимало саме таких людей живе поруч нас, багато хто з них обіймав і продовжує обіймати відповідальні посади, творити політику.
Добро пожаловать на борт, искатели истины, или Как выжить на круизе конспирологов
13. 11. 2017 | 09:40
Что случится, если отправить знаменитых конспирологов и их преданных фанатов в недельный тихоокеанский круиз? Корреспондентка «Популярной механики» Бронуэн Дики выяснила это на собственном опыте.
24 ноября 2017
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»