Tesla наносит сокрушительный удар по всем суперкарам мира

Tesla Roadster оснастили тремя электрическими двигателями. Два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней. Суммарная отдача моторов не называется, но известно, что питаются они от батареи емкостью 250 киловатт-часов, а максимальный крутящий момент составляет 10 000 Нм. Да, это не ошибка. Десять тысяч ньютонометров.







С места до 96 километров в час Tesla Roadster разгоняется за 1,9 секунды, а до 160 километров в час – за 4,2 секунды. Четверть мили двухдверка преодолевает за 8,8 секунды. Максимальная скорость модели превышает 400 километров в час.



Все еще сомневаетесь в победе электромобилей? Тогда у Tesla есть еще один аргументик. В Tesla заявили, что запас хода Roadster при движении вне городской черты составит 992 километра. Отметим, что такого запаса хода нет ни у одного бензинового суперкара в мире. Такие дистанции могли брать лишь дизельные "тихоходы".







Издание Motor1 утверждает, что поставки четырехместной двухдверки начнутся клиентам в 2020 году. Цены на модель начинаются с 200 000 долларов. Зарезервировать такой автомобиль можно за 50 000 долларов. Помимо этого, автопроизводитель выпустит 1000 особых экземпляров Roadster, которые назовут Founders Series.







Стоп. Да это же цены на уровне спорткаровского "ширпотреба"! Похоже, что Маск, действительно, решил вбить последний гвоздь в крышку гроба всей индустрии культовых спорткаров. Кто же теперь будет брать эти чадящие и "медленные" машинки, да еще и за бОльшие деньги? Думается, во многих офисах сегодня был "черный день". Ребята вдруг поняли, что закат эры ДВС наступит даже быстрее, чем ожидалось.



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