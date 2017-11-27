Ненастоящий Бут

27 ноября 2017 | 14:04 , Олег Ельцов, ТЕМА

Наверное, не было еще в структуре МВД замначальника Главного следственного управления, о котором бы столько писала пресса. Нынешний замнач Дмитрий Бут прежде всего запомнился рядовым гражданам не громкими расследованиями, а стоимостью собаки в его декларации – 120 тысяч гривен. Как раз к собаке у нас вопросов нет. Ко всему остальному – есть!

Тем из читателей, кто специализируется на разведении исключительно рыбок и попугайчиков поясним: 1) 120.000 гривен – это примерно 4500 долларов. 2) минимальная цена племенного кобеля составляет 10.000 долларов. Так что собачка у Бута средненькая – завидовать нечему… И если бы не супруга замначальника полицейского следствия, то пришлось бы чете Бутов бедовать от зарплаты до зарплаты.

Слава богу, Анна Александровна содержит семью, в то время как Дмитрий Сергеевич всего себя отдает ратному расследованию преступлений. Так, Анна Бут приобрела две квартиры на престижных Липках, по соседству с премьером Гройсманом, общей площадью свыше 200 м.кв. Вы удивитесь: ну начерта одной семье две квартиры?.. Как же: а о престарелых родителях позаботиться! Не минуло и года, как Анна Александровна переписала престижное жилье на свою мать-бутову тещу. А имущество тещь, как известно, в декларации чиновников не указывают. Да и зачем Бутам-младшим квартиры в центре, если у них есть особняк в престижном поселке Гореничи под Киевом. Правда, домик в деревне Дмитрий Бут оформил на своего отца...

Есть еще база отдыха в Бердянске, оформленная на Бута-пенсионера. Правда, почему-то ее продажей занимался Бут-милиционер.

Да и черт с ней, с этой недвижимостью! Ведь если рассудить: зачем Дмитрию и Анне Бутам недвижимость, когда у них есть роскошная движимость - два «Туарега» 2012 и 2013 годов выпуска – в таких и жить можно. Правда, Дмитрий и Анна с детьми предпочитают ютиться с родителями – в тех самых «тещиных» квартирах на Печерске. И даже машины свои там паркуют – в двух подземных гаражах. А что делать: все это стоит очень недешево на Липках. А где взять такие деньжищи скромному замнач следствия Национальной полиции? Нищенской зарплаты около 200.000 гривен в год явно не достаточно.

А еще ведь семью содержать надо, троих детей на ноги ставить. Вот старшенькая, Александра, учится в британском колледже. Только на форму родители должны выложить около месячной папиной зарплаты. Ну и за обучение в год – страшно сказать – свыше 40 тысяч фунтов. Тут уж не до элитного жилья. Опять же, девочка взрослеет, ей уже шестнадцать. Стремится прилично одеваться, чтобы не выделяться на фоне сверстников, приходится родителям одевать ее, как могут в вещи от Louis Vuitton, Chanel, Topshop, Zadig & Voltaire и Max Mara. Ну и отдыхать подросток желает не в пионерлагере, конечно, а в Арабских эмиратах, в Италии, Британии, Турции…

11-летний сын Артем ходит в частную киевскую школу, где обучение обходится около 220.000 гривен в год – аккурат весь доход семьи. А младшенькая - 8-летняя Маша учится там же, куда ходила дочка премьера. Цена вопроса: 300.000 гривен в год!

Конечно, родителям приходится крутиться! Ну, Бут, слава богу, по жизни крученый. Начав свой трудовой путь в налоговой милиции Мариуполя, он стал человеком-легендой для мариупольских моряков. Все знали, что для получения паспорта моряка нужно заручиться справкой об уплате налогов. А чтобы эту справку получить, следует непременно уплатить Буту.

Глава Донецкой налоговой администрации Александр Клименко заметил толкового подчиненного и забрал его с собой в Киев, отправившись туда на повышение. Так Бут стал киевлянином, следователем Налоговой Деснянского района. Тут моряков нет, а крутиться приходится. В итоге Бут засветился со скандальным обыском в ресторане «Мандарин», совладельцем которого оказался гражданин США. Без санкции суда орлы Бута изъяли документы, начали давить на рестораторов. Дело оказалось настолько липовым, что на защиту владельца ресторана с американских гражданством выступил целый посол США! В Америке этот факт означал бы конец карьеры налоговика. В Украине напротив – Бута приметили, и вскоре он возглавил Управление по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики МВД. Руководителями Бута на этой должности были яркие представители донецкого клана Фаринник и Чинчин. Эти товарищи в свою команду случайных людей не брали. Ибо все экономические дела без исключения являлись их персональными бизнес-проектами. Нарушителей капиталистической законности они сурово карали рублем и долларом – в собственный карман, естественно. Заметим, Бут пережил обоих протеже и наставников: от них система «очистилась», а от Бута не захотела.

Безусловно, прийдя в МВД, Дмитрий не мог оставаться в стороне от бизнес-процесса, который по инерции называется расследованием экономических преступлений. Впрочем, только бизнесом дело не ограничилось. В декабре 2013-го Дмитрий Бут руководил налетом правоохранителей на офис оппозиционной партии «Батькивщина» в Киеве. Одной из целей атаки было блокирование деятельности сайта «Цензор», являющегося по сей день политическим проектом, финансируемым одним из отцов-основателей «Батькивщины» Александром Турчиновым. С поставленной задачей Бут справился «на пять»: поизымал оборудование, блокировав тем самым работу сайта.

На этом можно было бы поставить точка в биографии следователя Бута. Ибо вскоре революция победила, и украинская милиция стремительно очистилась от нукеров Януковича. Но крученый Бут и здесь как-то выкрутился. Реформатор Аваков видимо по достоинству оценил навыки Бута в перераспределении неправедно нажитого. Волны переаттестаций стекли с Бута как с гуся вода и он продолжил руководить экономическим блоком следствия в обновленной полиции. А поскольку повадки нового руководства нацполиции отличаются от повадок ментов Захарченко лишь реформаторским словоблудием, то такие кадры как Бут чувствуют себя как рыба в воде.

Так, в апреле 2015 года ему была делегирована почетная миссия одевания наручников на главу министерства Чрезвычайных ситуаций Сергея Бочковского и его зама Василия Стоецкого. Вся страна аплодировала стоя беспримерной смелости министра Авакова и его замначследствия Бута. Вот только два с половиной года спустя дело так и не попало в суд, хотя об этом просит сам подозреваемый. Бочковский взывает: если нет доказательств – закрывайте дело, если есть – передавайте наконец в суд. Но следователь сообщил ему, что продолжит работу, поскольку открылись новые обстоятельства. А как все красиво начиналось…

Но об этом эпизоде следственной деятельности Бута общество уже забыло. Однако, наш герой делает все, чтобы о нем вспоминали вновь и вновь. На волне гласности и общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов Дмитрий Бут то и дело становится героем скандальных публикаций в прессе.

Приходится как-то выкручиваться. На телеканале, принадлежащем его боссу – Арсену Авакову, Бут дает пространное интервью, в котором утверждает, что причина информационных атак – его чуткое и принципиальное руководство расследованием дела о смене собственника телеканала «Интер». Криминальное производство открыто по статье «финансирование терроризма» (ранее акционером канала являлся российский «ОРТ»). Но дела по терроризму – подследственность СБУ. На каком основании следствие ведет Нацполиция и какова роль в этом Бута – журналисты не поинтересовались.

Нам кажется, что Дмитрий Бут сильно преувеличивает свою роль в этом расследовании. Зато здорово преуменьшает, а порой и умалчивает, про свое участие в расследовании иных дел. Наиболее яркие из них касаются контрабанды. Вы заявите, что эта категория дел – также подследственность СБУ и окажетесь формально правы. Но, как утверждают источники в Нацполиции, менты выиграли схватку с СБУ за кормовые луга. По крайней мере, гнездо контрабандистов – Одессу, контролирует полиция. Правда, во избежание войны ведомств, приходится делиться со спецслужбистами. Бизнес-схема выглядит следующим образом: Бут устраивает налет, блокирует товары. После этого к владельцу груза обращаются люди, которые предлагают «порешать вопросы с ментами». Когда откат ложится в карман Бута, тот снимает с грузов арест. Все просто: Дмитрий Бут – член ОПГ и только.

Вам не кажется, что в этой истории нашего героя все какое-то не настоящее? Дмитрий Бут – человек, живущий ненастоящей жизнью. Дарит элитные апартаменты, не имея собственного жилья, а потом сам же в этих апартаментах живет. Являясь с супругой фактическими бомжами, разъезжают на престижных авто. При зарплате 226.000 гривен в 2016 году, Бут воспитывает детей в трех элитных учебных заведениях, а ведь всех доходов семьи не хватило бы даже на оплату британского коледжа, где учится старшая дочь.

Дмитрий Бут в революционные деньки руководил погромом штаба оппозиционной партии и по беспределу блокировал работу оппозиционного сайта – и теперь прекрасно трудится под руководством министра, в советниках у которого редактор того самого сайта.

Призванный бороться с экономической преступностью, он отвечает в Нацполиции за «обилечивание» конвертационных площадок и растаможку грузов (с уплатой отступного, естественно).

Бут занимает одну из ключевых должностей в Национальной полиции, которую систематически поддерживает грантами на реформирование посольство США. А в свое время американский посол вынужден был лично вмешаться, дабы защитить от ментовского беспредела предпринимателя, которого «трусил» Бут.

В полиции Дмитрий Сергеевич занимает должность заместителя начальника Следственного управления, однако по сути приставлен «смотрящим» за своим патроном Виталием Невгадом, который бывает в кабинете министра реже, чем его зам.

Как можно жить чужой жизнью, в чужой квартире, занимаясь диаметрально противоположным тому, чем обязан в министерстве, где проводят ненастоящие реформы и фиктивно очищают ряды от представителей преступных предшественников?..

Надеемся, хоть собака у Бута настоящая.

Хотя, естественно, дело не в собаке и даже не в ее хозяине. Дело в порочной системе, которая не только покрывает таких как Бут, но и активно их использует в своих интересах. И система эта со времён Януковича-Захарченко-Клименко не сильно поменялась.

А как же антикоррупционные структуры, спросите вы? Куда они смотрят? Неужели не знают о Буте? Еще как знают. И делают все, чтобы тот избежал наказания.

Ещё 22 февраля 2017 года после многочисленных сообщений в СМИ специализированная антикоррупционная прокуратура открыло уголовное производство по статье незаконное обогащение. Но уже в августе оно было передано прокурорами для расследования в ГФС (хотя подследственность этого преступления у НАБУ). Тем временем в ГФС, под чутким руководством представителя Народного фронта, заместителя главы ГФС Билана, это дело тихо умирает.

Если честно, во всей этой истории нам нравится одно – задекларированная собака…