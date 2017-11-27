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«Ресторатор» Трубадуров та бюджет України
27 ноября 2017 | 15:52
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Схоже, в Україні розкручується новий кримінально-ресторанний блокбастер. На кону: посада й воля в.о. Голови ФДМУ, Бюджет України-2018 й честь НАБУ. Автор крутого сюжету – Генеральна прокуратура, яка відкрила кримінальне провадження, провела допити, збиралась арештовувати головного фігуранта, але мусила передати матеріали за підслідністю – в НАБУ. Й запанувала тиша як на цвинтарі…
Власне, злодійський сюжет не надто оригінальний: йдеться про «перепрофілювання» частини будівлі Мінагрополітики на Хрещатику у пивний осередок. Цей шлях відторгнення державного майна проходив не один український чиновник. Проте, цього разу пікантність у тому, що фігурантами справи виступають в.о. Голови Фонду держмайна України Віталій Трубадуров й колишній міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Якщо останній давно втік в Росію у складі загону регіональнів на чолі з Януковичем, то іншій «регіонал за походженням» в.о. ФДМУ Трубадуров залишається з нами й виконує свої обов’язки, готуючись до великої приватизації – понад 1000 об’єктів держвласності. Й це – попри відкриття кримінального провадження ГПУ. Про що й повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко.
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