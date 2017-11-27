«Ресторатор» Трубадуров та бюджет України 27 ноября 2017 | 15:52 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Схоже, в Україні розкручується новий кримінально-ресторанний блокбастер. На кону: посада й воля в.о. Голови ФДМУ, Бюджет України-2018 й честь НАБУ. Автор крутого сюжету – Генеральна прокуратура, яка відкрила кримінальне провадження, провела допити, збиралась арештовувати головного фігуранта, але мусила передати матеріали за підслідністю – в НАБУ. Й запанувала тиша як на цвинтарі…

Власне, злодійський сюжет не надто оригінальний: йдеться про «перепрофілювання» частини будівлі Мінагрополітики на Хрещатику у пивний осередок. Цей шлях відторгнення державного майна проходив не один український чиновник. Проте, цього разу пікантність у тому, що фігурантами справи виступають в.о. Голови Фонду держмайна України Віталій Трубадуров й колишній міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Якщо останній давно втік в Росію у складі загону регіональнів на чолі з Януковичем, то іншій «регіонал за походженням» в.о. ФДМУ Трубадуров залишається з нами й виконує свої обов’язки, готуючись до великої приватизації – понад 1000 об’єктів держвласності. Й це – попри відкриття кримінального провадження ГПУ. Про що й повідомив на своїй сторінці у Facebook генпрокурор України Юрій Луценко.

За даними генерального, у ті буремні часи міністр Микола Присяжнюк і його протеже "вирішили створити пивний ресторан прямо у приміщенні міністерства на Хрещатику, звичайно, задарма".

Була використана стара як світ схема оренди з правом приватизації за умови поліпшення приміщення. Звичайно, ремонтні роботи виконувалися виключно на папері, який у подальшому був використаний для укладення угоди про купівлю-продаж державного приміщення приватним ТОВ.

Роль Трубарова, який на той час очолював столичне відділення ФДМУ, полягала у тому, аби просто нічого не робити, тоб-то не проводити передбачених заходів контролю, а пізніше – лише поставити свій підпис на незаконному договорі. І за цю дрібницю ГПУ погрожує достойнику карою згідно ч. 2 ст. 364 КК України «Зловживання службовим становищем»!

Більше того, за словами генпрокурора Луценка, ще в середу, 22 листопада, Трубаров мав бути затриманий, але "закон передбачає передачу такої справи і готової підозри в НАБУ, що і зроблено".

А от далі розпочалося найцікавіше. За логікою, Трубадурова мали б відсторонити від виконання обов’язків до закінчення слідства НАБУ. Але прем’єр Гросман залишає того на посаді. Адже саме він його на цю посаду й проштовхував, попри те, що це призначення протирічило закону.

Нам геть не зрозуміла логіка такого призначення, адже Трубадуров – чиновник зі складною біографією. В 30 років із трудовим стажем всього три роки він очолив Відділення ФДМУ в Донецькій області! Із президентством Януковича переїхав до Києва. Очолював обласний осередок Народно-демократичної партії Литвина, споріднений молодіжний рух й Штаб Союзних козацьких організацій. Остання посада викликає найбільше занепокоєння. Адже 2003 року він їздив на козацький курултай до Москви, де зібралися майбутні борці за Новоросію-казацькі лідери. Чужих у цьому колі не буває.

Більше нічим видатним цей чиновник не відомий. Ну, хіба що надмірною скромністю в побуті й дуже бідною декларацією. Завдяки ній ми дізнаємося, що якби не його мама, то синок мав би сидіти на хлібі й воді. Вона подарувала Віталіку аж 250 тисяч гривень!

Тим не менш, не слід обманюватися: Віталій Трубаров, окрім того, що був протягнутий на свою посаду прем’єром Гройсманом, перебуває під патронатом впливових регіоналів Вадима Новінського, Віталія Хомутинника та Євгена Геллера. Не виключено, що стрімкий злет нашого героя по адміністративних сходах пов’язаний родинним зв’язком саме із Хомутинником через дружину.

Регіонали не збираються віддавати свою людину у лапи слідства напередодні початку дуже привабливого розпродажу державного майна. Можливо, їхньою протекцією пояснюється нерішучість прем’єра. Перед Гройсманом поставили ультіматум: або справа проти Трубадурова буде закрита й він залишиться у своєму кріслі, або оппозиціонери не голосуватимуть за Держбюджет-2018. Оце тобі й козачок Трубадуров!

Власне, проблема може бути вирішена без участі прем’єра й генпрокурора. Адже нині матеріали справи направлені за підслідністю до НАБУ. Уважно стежитимемо за діями Ситника. Активно продовжуватиме розслідування – позбавить Оппоблок підстав для тиску на прем’єра й доведе власну незаангажованість. Якщо справа Трубадурова ляже під сукно, як це сталося вже з багатьма матеріалами, що потрапили до НАБУ, це свідчитиме про залежність Ситника від регіоналів.



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