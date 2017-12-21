Как провалился проект поляков и немцев по переселению евреев на Мадаскар 21 декабря 2017 | 11:06 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Проект переселения сначала польских, а затем немецких и других европейских евреев на Мадагаскар возник в 1937-м, а провалился окончательно в 1940 году - когда Запад счёл эту идею неуместной.

В 1937 году Польша направила комиссию на Мадагаскар для проверки осуществимости идеи переселить туда евреев. Члены комиссии пришли к различным выводам. Глава комиссии, майор Михаил Лепецки, считал, что там возможно поселить 40-60 тысяч евреев. Два еврейских представителя комиссии не соглашались с этой оценкой. Леон Альтер, директор Ассоциации еврейской иммиграции в Варшаве, полагал, что на Мадагаскар можно переселить лишь 2 тысячи человек. Оценка Шломо Дика, агронома из Тель-Авива, была ещё ниже.



В 1938 году о Мадагаскарском плане заговорили нацисты. И вот почему.



Один из сотрудников «Еврейского сектора», эсэсовец Адольф Эйхманн (позднее ставший зверем), 27 февраля 1937 года встретился в Берлине с сионистским руководителем Фейвелем Полкешем, занимавшем в Палестине должность командира еврейской милиции Хагана. Полкеш сказал Эйхманну, что он всеми силами желает содействовать эмиграции евреев в Палестину, дабы со временем евреев стало больше, чем палестинцев. В октябре того же года Эйхманн встретился в Каире с Полкешем для переговоров во второй раз. После них эсэсовец Герберт Хаген, сопровождавший Эйхманна, заявил о большом удовлетворении, с каким еврейские националисты воспринимали радикальную политику немцев в отношении евреев, ибо она способствовала увеличению их числа в Палестине.



Однако вскоре описанный план натолкнулся на трудности, так как вызвал волнение среди арабского населения подмандатной территории и англичане решили притормозить эмиграцию. В декабре 1937 года вышли первые соответствующие распоряжения, а в мае 1939 появилась «Белая книга», согласно которой в Палестину в ближайшие пять лет допускалось только 75 тысяч евреев, хотя нелегальная иммиграция, естественно, шла сама по себе.



После того как США и другие страны приняли меры к сокращению немецкой эмиграции (а по сути предали евреев), в Германии стали думать о переселении евреев на Мадагаскар. Сторонником этой идеи был Франц Радемахер, начальник еврейского сектора в немецком отделе Министерства иностранных дел. Осуществление этого проекта стало реальным после разгрома Франции, колонией которой был этот огромный остров. Однако против выступил Петэн, но даже если бы он согласился с планом, осуществить его было бы трудно, поскольку судов для перевозки было мало и морские пути англичане держали под контролем. Петэн вообще утверждал, что евреев морем перевозить нельзя, т.к. англичане станут топить суда с ними.





Первые конкретные предложения о Мадагаскаре немцы сделали в проекте Шахта (президент Рейхсбанка) в 1938 г. По совету Геринга, Гитлер согласился послать Шахта в Лондон для переговоров с еврейскими представителями Рабли из Hью-Йорка и Берстедом. Согласно этому плану деньги и недвижимость немецких евреев были бы использованы как залог для международного займа для финансирования еврейской эмиграции в Палестину. Шахт доложил Гитлеру об этих переговорах 2 января 1939 г. Этот план был принят на конференции 12 ноября 1938 г., собранной Герингом, где он заявил, что Гитлер рассматривает план эмиграции евреев на Мадагаскар. Hо тот план не удалось претворить в жизнь, т.к. Англия не согласилась с финансовыми условиями. (И снова Англия!!!)



Ну а дальнейшая история известна всем. Ненужные никому тогда евреи (в том числе и нынешним «союзникам» Израиля США и Англии) были перемолоты в нацистских жерновах.

PS Мадагарская идея нового Израиля возникла неспроста - множество племён острова Хотя польское правительство сочло оценку Лепецки завышенной и хотя местное население Мадагаскара выступало против притока иммигрантов, Польша продолжала дискуссии на эту тему с Францией, которой тогда принадлежал остров.В 1938 году о Мадагаскарском плане заговорили нацисты. И вот почему.Один из сотрудников «Еврейского сектора», эсэсовец Адольф Эйхманн (позднее ставший зверем), 27 февраля 1937 года встретился в Берлине с сионистским руководителем Фейвелем Полкешем, занимавшем в Палестине должность командира еврейской милиции Хагана. Полкеш сказал Эйхманну, что он всеми силами желает содействовать эмиграции евреев в Палестину, дабы со временем евреев стало больше, чем палестинцев. В октябре того же года Эйхманн встретился в Каире с Полкешем для переговоров во второй раз. После них эсэсовец Герберт Хаген, сопровождавший Эйхманна, заявил о большом удовлетворении, с каким еврейские националисты воспринимали радикальную политику немцев в отношении евреев, ибо она способствовала увеличению их числа в Палестине.Однако вскоре описанный план натолкнулся на трудности, так как вызвал волнение среди арабского населения подмандатной территории и англичане решили притормозить эмиграцию. В декабре 1937 года вышли первые соответствующие распоряжения, а в мае 1939 появилась «Белая книга», согласно которой в Палестину в ближайшие пять лет допускалось только 75 тысяч евреев, хотя нелегальная иммиграция, естественно, шла сама по себе.После того как США и другие страны приняли меры к сокращению немецкой эмиграции (а по сути предали евреев), в Германии стали думать о переселении евреев на Мадагаскар. Сторонником этой идеи был Франц Радемахер, начальник еврейского сектора в немецком отделе Министерства иностранных дел. Осуществление этого проекта стало реальным после разгрома Франции, колонией которой был этот огромный остров. Однако против выступил Петэн, но даже если бы он согласился с планом, осуществить его было бы трудно, поскольку судов для перевозки было мало и морские пути англичане держали под контролем. Петэн вообще утверждал, что евреев морем перевозить нельзя, т.к. англичане станут топить суда с ними.Первые конкретные предложения о Мадагаскаре немцы сделали в проекте Шахта (президент Рейхсбанка) в 1938 г. По совету Геринга, Гитлер согласился послать Шахта в Лондон для переговоров с еврейскими представителями Рабли из Hью-Йорка и Берстедом. Согласно этому плану деньги и недвижимость немецких евреев были бы использованы как залог для международного займа для финансирования еврейской эмиграции в Палестину. Шахт доложил Гитлеру об этих переговорах 2 января 1939 г. Этот план был принят на конференции 12 ноября 1938 г., собранной Герингом, где он заявил, что Гитлер рассматривает план эмиграции евреев на Мадагаскар. Hо тот план не удалось претворить в жизнь, т.к. Англия не согласилась с финансовыми условиями. (И снова Англия!!!)Ну а дальнейшая история известна всем. Ненужные никому тогда евреи (в том числе и нынешним «союзникам» Израиля США и Англии) были перемолоты в нацистских жерновах.PS Мадагарская идея нового Израиля возникла неспроста - множество племён острова уверены, что являются потомками одного из колен Израилевых , и соблюдали ещё до приплытия европейских колонизаторов многие иудейские ритуалы. Толкователь



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