ТЕМА

Голый сумасшедший побил полицейских в метро

11 декабря 2017 | 18:10

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Вчера полиция задержала мужчину, который обнаженным прогуливался по столичной станции метро "Позняки". Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.


"Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Позняки". При попытке полицейских и дежурной по станции успокоить агрессивногопасажира, он сопротивлялся. Однако правонарушителя задержали и передали врачам ", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в дежурную часть управления полиции метрополитена от дежурной по станции поступило сообщение о том, что на платформе находится обнаженный человек. Работник полиции, который находился на станции, пытался успокоить мужчину, но на замечания он не реагировал.

Кроме того, мужчина начал ругаться и ударил полицейского. Затем прыгнул в вагон и проехал еще несколько остановок. На станции метро "Красный хутор" работник полиции, который пытался задержать правонарушителя, получил удар по голове. Однако мужчины таки задержали и вызвали "скорую".

Выяснилось, что задержанный - 29-летний уроженец Черниговской области, который находится на учете, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем. Сейчас мужчина находится в больнице.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Учасниця мітингу, присвяченого 16-й річниці Всесоюзного референдуму 1991 р., тримає в руках карточку з написом «Україна без Ющенка» біля Постійного представництва Президента України в Криму в Сімферополі (Крим) у п'ятницю, 16 березня 2007 р. У мітингу брали участь близько сотні прихильників Партії регіонів, партії «Російський блок» та Російської общини Криму. Під гуркіт каструль, мисок та ложок пікетувальники вимагали від керівництва країни відродження союзу з Росією. Фото Олексія Сувірова

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100