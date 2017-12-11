Голый сумасшедший побил полицейских в метро

11 декабря 2017 | 18:10

Вчера полиция задержала мужчину, который обнаженным прогуливался по столичной станции метро "Позняки". Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Позняки". При попытке полицейских и дежурной по станции успокоить агрессивногопасажира, он сопротивлялся. Однако правонарушителя задержали и передали врачам ", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в дежурную часть управления полиции метрополитена от дежурной по станции поступило сообщение о том, что на платформе находится обнаженный человек. Работник полиции, который находился на станции, пытался успокоить мужчину, но на замечания он не реагировал.

Кроме того, мужчина начал ругаться и ударил полицейского. Затем прыгнул в вагон и проехал еще несколько остановок. На станции метро "Красный хутор" работник полиции, который пытался задержать правонарушителя, получил удар по голове. Однако мужчины таки задержали и вызвали "скорую".

Выяснилось, что задержанный - 29-летний уроженец Черниговской области, который находится на учете, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем. Сейчас мужчина находится в больнице.