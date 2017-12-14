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BMW огласила планы электрификации
14 декабря 2017 | 08:26
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BMW представила план развития линейки подключаемых гибридов и электромобилей марки до 2025 года. Одной из самых продвинутых моделей станет «заряженный» вариант с тремя электромоторами суммарной мощностью более 800 лошадиных сил. Дальность хода при этом составит около 700 километров.
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