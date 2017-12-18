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Коммунальщики Киева перешли на круглосуточную работу
18 декабря 2017 | 18:08
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По состоянию на 16:00 к очистке снега на столичных улицах привлечены около 600 единиц специальной техники. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.
“На данный момент принято решение о том, что коммунальные службы столицы в ближайшие несколько дней переходят на круглосуточный режим работы. По последней информации на дорогах Киева работают в целом около 600 единиц техники, в том числе 260 — техника „Киевавтодора“, а также ЖЭКов, „Киевзеленстроя“. Так, „Киевавтодор“ расчищает — магистрали, тротуары и остановки транспорта, ЖЭКи — межквартальные проезды и дворы, „Киевзеленстрой“ — парки, скверы и площади. Отдельно расчисткой своей территории занимаются, базары, офисные центры и так далее”, — сообщили в пресс-службе.
В КГГА добавили, что, несмотря на обильные осадки, движение крупногабаритного транспорта в Киеве остается ограниченным в часы пик, но не исключено, что “если мы увидим усложнение ситуации, а спецтехника не успевает отработать маршруты, то будем исходить из сложившейся ситуации”.
“Отметим, что в случае надобности „Киевавтодор“ может привлечь к расчистке киевских улиц коммерческие структуры. То есть, для того чтобы не покупать новую технику, мы просто на какой-то период заключаем договора на привлечение подрядных организаций коммерческих структур”, — резюмировали в пресс-службе замглавы КГГА.
Напомним, в результате снегопада в Киеве парализовано движение транспорта почти по всему городу.
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