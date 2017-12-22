Амстердамское кофепитие: Луценко хочет погорячее

22 декабря 2017 | 16:51 , Олег Ельцов, для "Фразы"

Кажется, неугомонный Саакашвили, аккумулировавший внимание Украины в последние недели, вовремя взял рождественский тайм-аут. Образовавшуюся информационную лакуну заполнила неприватная история «Приватбанка». Вся страна теперь обсуждает встречу Луценко с Коломойский в Амстердаме, решение лондонского суда о заморозке активов Коломойского со товарищи, а также скандальные уголовные производства, где фигурирует детективное агентство «Кролл», нанятое для расследования проделок Коломойского.

Страна дружно не поверила, что в Кабмине отловили «крота» российских спецслужб. Народу не понравилось, что СБУ-шники, конвоировавшие шпиона из здания кабмина, были в костюмах с белыми рубашками, а сам момент задержания случайно зафиксировала группа телеканала «Прямой». Зато все единодушно поверили сообщению украинского студента, учащегося в Словакии, который чисто случайно встретился в Амстердаме с генпрокурором Луценко и олигархом Коломойским. Мало того, студент с ними сфоткался. Его не остановила ни охрана, ни сами ВИП-персоны, которые, по сути, не должны способствовать публичности этой встречи.

Что любопытно: пост студента в соцсети с фотографиями ВИП-ов был замечен не сразу, а аккурат в момент обострения отношений генпрокурора с главой НАБУ, а также активизации процесса по банку «Приват», который слушает Высокий суд Лондона.

Дровищек во вспыхнувший огонь противостояния Коломойского с Украиной подбросили уголовные производства, начатые ГПУ и НАБУ по подозрению в финансовых махинациях НБУ и «Привата» в «содружестве» с всемирно известной компанией «Кролл», нанятой для поиска доказательств виновности Коломойского.

Дошло до того, что министр финансов Данилюк потребовал немедленной отставки генпрокурора на том основании, что он якобы затягивает расследование по делам «Привата». Усугубляющим обстоятельством вины Данилюк назвал встречу Луценко с Коломойским незадолго до слушания дела в Лондоне.

Закрепил вину Луценко журналист Юрий Бутусов. В своей статье он предоставил «доказательства» сговора Луценко с Коломойским: якобы Генпрокуратура проводит следственные действия и обыски, пытаясь уличить агентство «Кролл», копающее под Коломойского в финансовых махинациях с руководителями Нацбанка и национализированного «Привата».

Обвинения в адрес генпрокурора более чем серьезные.

Юрий Луценко сообщил в Фейсбук всем неравнодушным к судьбе более 2 млрд. дол., за которые идет бой в лондонском суде: действительно, в ГПУ и НАБУ обратился с заявлениями нардеп-«укроп»-овец Дубинин на предмет злоупотреблений с участием «Кролл». ГПУ, как и требует закон, открыла уголовное производство и, после проверки, закрыла: в виду отсутствия состава преступления. Согласитесь: негоже так поступать продажному прокурору, испившему кофе с демоническим Коломойским. Ведь держать на крючке компанию «Кролл», отчет которой о прегрешениях Коломойского ожидают уже в январе — отличное подспорье для адвокатов последнего в Лондоне.

Правда, руку помощи, желая или не желая того, Коломойскому протянуло грозное НАБУ. Если помнит читатель, там тоже лежит заявление нардепа из партии «Укроп» по поводу «Кролла». Какова его судьба? В открытых источниках информации нет. В поисках ответа я связался с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Господин Холодницкий подтвердил существования обращения от нардепа Дубинина. Проверка ведется, но процессуальное решение еще не принято — заявил мне глава САП. Как же так, ведь Генпрокуратура по тому же заявлению провела все необходимые действия, нарушений не выявила, производство закрыла «ввиду отсутствия состава преступления», о чем Генпрокурор отчитался на своей странице в Фейсбук. «Я не читал, что там заявил Луценко», — ответил на мой вопрос Холодницкий. Странное неведение...

Замечу: речь идет о заместителе генпрокурора, которым является глава САП. Я даже в страшном сне не смогу допустить, что САП и НАБУ работают в интересах Коломойского или — того хуже — пьют с ним кофе. Но факт остается фактом: «продажный» Луценко оперативно закрывает претензии проприватовского нардепа к «Кролл», а неподкупные САП-НАБУ делать этого не спешат. Неужели министр финансов Даниленко завтра потребует их немедленной отставки, как сделал это днем ранее в отношении генпрокурора? Нет, не потребует. Ведь НАБУ в отличие от Генпрокуратуры, не требует от министра добровольно внести в казну около 700 тысяч гривен неуплаченных налогов, дабы избежать уголовного преследования.

А ведь как все красиво получалось, прямо «по Юрию Бутусову»: «25 ноября Генеральный прокурор Юрий Луценко „случайно“ встречается в Амстердаме с экс-владельцем „Приватбанка“ Игорем Коломойским. 7 декабря Генпрокуратура и Нацполиция проводят обыск в национализированном „Приватбанке“».

Вообще, Луценко любит испить горяченького с олигархами. В бытность министром внутренних дел он пригласил на беседу Рената Ахметова — к его приходу министр как раз прикупил пару тонн чая для нужд ведомства. Попил олигарх чайку в тиши министерского кабинета, ушел окрыленный... и тут началось! Над ахметовской базой «Люкс», находящейся под охраной автоматчиков, вдруг закружили вертолеты, на территорию въехали бронетранспортеры, а по кровати в спальне Рената Леонидовича потоптались сапоги спецназа МВД. Вот так попил чайку!

Эффект от чашечки кофе с генпрокурором оказался сильнее: над группой «Приват» зависла угроза конфискации активов. Высокий Суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Так что, «не за Бутусовым» наша история выглядит так: «25 ноября Луценко встречается в Амстердаме с Коломойским. 7 декабря Генпрокуратура и Нацполиция проводят обыск в „Приватбанке“ и закрывают уголовное производство против агентства „Кролл“, а 19 декабря Высокий суд Лондона накладывает превентивный арест на активы группы „Приват“ по всему миру.»

После ареста властью Высокого суда Лондона имущества «Привата», украинцы утвердились во мнении, что страна практически вернула свыше 2 млрд. дол., украденных приватовцами накануне национализации их банка. Это отнюдь не так: слишком рано говорить о смене собственника телеканала «1+1», авиакомпании «МАУ», приватовских шахт и пр. Пока Коломойский со товарищи не имеют права отторгать свое имущество до окончательного вердикта суда. Но приватовцы привыкли биться до последнего. Чьи аргументы перевесят, никто сегодня не скажет наверняка.

Юрист-международник Дмитрий Тупчиенко, сотрудничавший с «Кроллом», утверждает, что лондонский суд наложил арест на все активы группы «Приват», которые находятся в пределах юрисдикции британских судов. Для Коломойского ситуация омрачена тем, что по словам Тупчиенко, оставшиеся активы Коломойского и Боголюбова зарегистрированы на компании, которые находятся в Великобритании, либо на ее бывших заморских территориях, которые также подпадают под юрисдикцию английских судов.

Что касается обвинений приватовцев в краже 2 млрд. дол., то по мнению Тупчиенко, «их еще следует доказать». По словам юриста, вряд ли все завершится полной победой нашего государства. Тупчиенко напоминает, что прецедент 1975 года, в соответствии с которым был наложен превентивный арест на имущество, используется в английском праве преимущественно в случаях, когда противную сторону хотят принудить к компромиссу. По мнению Тупчиенко, именно к этому стремятся и юристы, представляющие в суде интересы «Приватбанка».

Очень многое здесь будет зависеть от работы агентства «Кролл», нанятого для сбора доказательств вины Коломойского и его команды. Надеемся, глава САП Назар Холодницкий приложит максимум усилий для скорейшей проверки жалобы нардепа в отношении «Кролл», как это успел сделать его шеф Луценко.

Так что же, черт возьми, делали Луценко и Коломойский в кофешопе? Вероятность их случайной встречи представляется автору не большей, чем шансы украинского студента из Словакии сделать в Голландии селфи с олигархом и генпрокурором. Быть может, это была неафишируемая встреча, призванная склонить Коломойского за чашечкой кофе к тому же, к чему призывают его юристы «Приватбанка» в зале суда? Любопытно, что на селфи студента Луценко выглядит жизнерадостно, чего не скажешь о выражении лица Коломойского...Неужели по аналогии с чаепитием Ахметова в МВД, после кофе в Амстердаме в офисы группы «Приват» тоже пожалует спецназ на броневиках? Хочется верить, что до этого не дойдет.

Луценко удалось вернуть полтора миллиарда долларов, украденных Януковичем, сбежавшим в Россию. Надеюсь, вернет и два миллиарда долларов, украденных Коломойским, осевшим в Европе.

"Фраза"