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Газоносные площади на Полтавщине отдадут окружению Авакова
26 декабря 2017 | 08:57
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Госгеонедр отдаст 11 газоносных площадей в Полтавской области на внеконкурсной основе компании, связанной с окружением Арсена Авакова. Об этом пишет Экономическая правда.
По данным источников ЭП, до нового года Государственная служба геологии и недр может распределить еще минимум 11 крупных газоносных площадей Полтавской области.
Все эти участки при президенте Януковиче принадлежали фирме “Голден Деррик” и в первый год президентства Порошенко были у нее отобраны.
По данным источников ЭП, заявки на внеконкурсное оформление этих площадей подало в Госгеослужбу ООО “Ангро инвест”. Газодобытчики об этой компании знают мало.
“Ангро Инвест” основано Романом Дружбиным. Он известен как бизнес-партнер по ООО “Центральная нефтегазотранспортная компания” Александра Павлюченко — помощника народного депутата от “Народного фронта” Игоря Котвицкого.
Последнего называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова.
По данным источников, 5 декабря Госгеослужба провела внеконкурсное переоформление спецразрешений на 19 газоносных площадей в Полтавской области.
Все эти участки перешли ООО “Ист Юроуп петролеум”, которое до недавнего времени называлось “Голден Деррик”.
В каденцию президентства Виктора Януковича на “Голден Деррик” на внеконкурсной основе оформили три десятка газовых площадей в Полтавской области, включая 19 упомянутых.
После смены власти в 2014 году все эти лицензии компания потеряла.
Нынешним бенефициаром компании “Ист Юроуп петролеум” является Павел Фукс, который выкупил эту компанию у министра энергетики времен Виктора Януковича Эдуарда Ставицкого.
По словам участников рынка, контроль над месторождениями нужен политическим группам и их компаниям для того, чтобы выставить их на продажу.
Дефицита интереса инвесторов к этим активам точно не будет. Речь идет о 70% территории Полтавской области — базового региона производства природного газа в стране.
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