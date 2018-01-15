Эксперты проверили зимнюю солярку на заправках

15 января 2018 | 11:37

Институт потребительских экспертиз проверил дизельное топливо с украинских АЗС на соответствие критериям качества и безопасности, передает УНН.

Отмечается, что всего было отобрано 12 проб дизтоплива на таких АЗС, как: Shell, ОККО, WOG, Glusco, AMIC, КЛО, ANP, БРСМ — Нефть, SunOil, LUXWEN, Motto, Marshall.

Топливо проверяли по 5 критериям: морозостойкость, цетановый индекс, содержание серы, температура вспышки в закрытом тигле, содержание воды.

По первым трем критериям лучшие результаты продемонстрировал дизель Shell (обычное дизтопливо и V-Power Nitro+), WOG (Mustang Diesel), ОККО (Pulls Diesel и ДТ Евро), КЛО (Ventus diesel) и LUXWEN (ДТ Евро).

При этом в ходе исследования зимнего дизтоплива на показатель “температура вспышки в закрытом тигле” у ни одного из участников исследования не было выявлено нарушений.

Также не было обнаружено и следов воды во всех отобранных пробах зимнего дизельного топлива.

“В целом, операторы сетей АЗС неплохо подготовились к вьюгам и морозам, по крайней мере, явной „не кондиции“ нет. Конечно, некоторые сети пытаются заработать побольше, продавая не совсем „зимнее“ горючее, и „дизелистам“ следует быть внимательными, поскольку климат и у нас „еще тот“ — плюсовая температура может внезапно поменяться на снег и сильные морозы. Поэтому некоторые крупные сети, например, Shell и WOG, заранее подготовились к холодам, а не тогда, когда температура достигнет критических значений”, — отметили в ИСЭ.

Эксперты посоветовали отечественным автомобилистам не “гнаться” за низкой ценой на одиночных АЗС и, конечно, следить за погодой.

“При сильных морозах стоит обязательно заправляться только арктическим ”дизелем“, поскольку только он на 100% обеспечит комфортную езду”, — резюмировали в ИСЭ.