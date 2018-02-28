"Оттепель" породил в том числе и "молодёжный взрыв" 28 февраля 2018 | 09:03 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Хрущёвская модернизация в 1950-60-е была закономерностью. В этот период советское общество было очень юным: в год смерти Сталина 30% населения страны составляли дети до 15 лет, ещё 30% - молодые люди от 15 до 29 лет и лишь около 40% - все люди старше 30 лет. Похожая ситуация была в 1929 году, перед началом коллективизации и индустриализации: все люди старше 30 лет составляли только 33%. Отсюда - второе издание модернизационного рывка при Хрущёве: целина, космос, "вторая коллективизация", совнархозы, борьба с церковью. И в целом - приход молодёжи в культуру, науку, спорт, индустрию. О такой взаимосвязи демографии и реформ Хрущёва пишет Вадим Кожинов в книге "Россия век ХХ. 1939-64".





И это огромное преобладание молодых людей не могло не сказаться самым весомым образом на характере времени, на самом ходе истории во второй половине 1950 - первой половине 1960-х годов. Закономерно, например, что в литературе и кинематографии этого периода молодёжь является, безусловно, на первом плане. Вообще стоит серьезно вдуматься в тот факт, что в год смерти Сталина около 30% населения страны составляли дети до 15 лет, те же почти 30% - молодые люди от 15 до 29 лет (включительно) и лишь немногим более 40% - все люди старше 30 лет (то есть включая стариков). К 1970 году эта аномальная демографическая ситуация уже кардинально изменилась: молодые люди от 15 до 29 лет составляли теперь всего лишь немногим более 1/5 населения страны, а люди от 30 лет и старше — около половины.



Показательно, что ещё более резкое преобладание молодёжи имело место после гибельных революционных лет, в 1929 году, - то есть во время коллективизации: люди от 15 до 29 лет составляли и тогда почти 30% населения страны, а все люди старше 30 лет - только около 33% (остальные 37% с лишним - дети до 15 лет). И многие так называемые перегибы той поры, которые, как правило, в значительной мере были результатами действий молодых, а нередко даже и совсем юных "активистов", ещё не обретших никакого жизненного опыта, не вросших в традиционный уклад жизни и - что вообще присуще молодости - склонных ко всякого рода переменам и новизне.



Аналогичной была и ситуация второй половины 1950-х. В наше время часто говорят о "шестидесятниках" - поколении, чья молодость пришлась на эти годы, хотя, пожалуй, более точна употреблявшаяся ранее формула "дети ХХ съезда", ибо основная направленность поколения проявилась не в 1960-х, а уже в 1956 году. При этом речь обычно идёт о сравнительно небольшом слое тогдашних молодых людей, выразивших себя в "идеологической" (в широком смысле слова) сфере. В действительности уместно говорить о миллионах тогдашних молодых людей, которые не выступали в печати и не снимали кинофильмы, но были заодно с тогдашними молодыми "идеологами".



Многие "шестидесятники" были, без сомнения, левее Хрущёва, и тот не только многократно и подчас очень резко одергивал их "идеологов", но даже и отправлял в долгое заключение наиболее ретивых, хотя об этом ныне упоминается редко.



Выше в состав более чем 55-миллионной армии молодежи 1950-х годов зачислены люди до 29 лет, что может показаться натяжкой (ведь 29 - уже солидный возраст). Но до начала "широкой" оттепели "молодые" стремления не могли быть полностью реализованы. Вот характерный пример. Снявший целый ряд имевших громадную популярность кинокомедий Эльдар Рязанов родился в конце 1927 года, в 1950-м окончил Московский институт кинематографии, но его настоящий дебют - сатирический мюзикл "Карнавальная ночь" (который с упоением восприняла, по всей вероятности, вся молодёжь страны) появился только в 1956-м, когда режиссёру исполнялось как раз 29 лет. И хотя в фильме дело шло всего лишь о подготовке молодежного новогоднего вечера, который тщетно пытался запретить мрачный и в то же время смехотворный бюрократ, роль коего исполнял знаменитый Игорь Ильинский, "Карнавальная ночь" стала своего рода манифестом тогдашней молодежи. Вместе с тем мечта о подобном фильме витала в сознании режиссёра ещё тогда, когда он был студентом.







В хрущёвский период осуществляется многосторонняя реанимация революционных духа и буквы, время с середины 1930-х до смерти Сталина подвергается самому резкому осуждению, и разрыв с предреволюционной историей становится намного более глубоким. Это с очевидностью выразилось в происходивших в хрущевские годы своего рода второй коллективизации деревни, новой и весьма жёсткой атаке на Церковь, резком расширении коммунистической пропаганды и т. д.



Высвобождение человеческой энергии из-под директивной опеки всевластных министерств дало плоды, и это было своего рода возвратом (разумеется, не буквальным, а только являющим собой аналогию) ко времени движимого революционным энтузиазмом восстановления и, затем, интенсивного роста промышленности в конце 1920 - начале 1930-х годов, - когда и действовали совнархозы (восстановленные в 1957-м)". "Необходимо обратить внимание на очень существенную демографическую особенность хрущёвского периода, о коей, кажется, не сказано до сих пор ни слова. В результате тяжелейших потерь во время войны молодых людей от 15 до 29 лет в 1953 году имелось на 40% (!) больше, чем зрелых людей в расцвете сил - в возрасте от 30 до 44 лет (первых - 55,7 млн. человек, вторых - всего 35,6 млн.); что же касается молодых мужчин, их было почти в два раза больше (!), чем зрелых (то есть тех, кому от 30 до 44-х) - 26,5 млн. против всего лишь 13,9 млн. человек, - не говоря уже о том, что немалая часть людей зрелого поколения принадлежала к инвалидам войны.И это огромное преобладание молодых людей не могло не сказаться самым весомым образом на характере времени, на самом ходе истории во второй половине 1950 - первой половине 1960-х годов. Закономерно, например, что в литературе и кинематографии этого периода молодёжь является, безусловно, на первом плане. Вообще стоит серьезно вдуматься в тот факт, что в год смерти Сталина около 30% населения страны составляли дети до 15 лет, те же почти 30% - молодые люди от 15 до 29 лет (включительно) и лишь немногим более 40% - все люди старше 30 лет (то есть включая стариков). К 1970 году эта аномальная демографическая ситуация уже кардинально изменилась: молодые люди от 15 до 29 лет составляли теперь всего лишь немногим более 1/5 населения страны, а люди от 30 лет и старше — около половины.Показательно, что ещё более резкое преобладание молодёжи имело место после гибельных революционных лет, в 1929 году, - то есть во время коллективизации: люди от 15 до 29 лет составляли и тогда почти 30% населения страны, а все люди старше 30 лет - только около 33% (остальные 37% с лишним - дети до 15 лет). И многие так называемые перегибы той поры, которые, как правило, в значительной мере были результатами действий молодых, а нередко даже и совсем юных "активистов", ещё не обретших никакого жизненного опыта, не вросших в традиционный уклад жизни и - что вообще присуще молодости - склонных ко всякого рода переменам и новизне.Аналогичной была и ситуация второй половины 1950-х. В наше время часто говорят о "шестидесятниках" - поколении, чья молодость пришлась на эти годы, хотя, пожалуй, более точна употреблявшаяся ранее формула "дети ХХ съезда", ибо основная направленность поколения проявилась не в 1960-х, а уже в 1956 году. При этом речь обычно идёт о сравнительно небольшом слое тогдашних молодых людей, выразивших себя в "идеологической" (в широком смысле слова) сфере. В действительности уместно говорить о миллионах тогдашних молодых людей, которые не выступали в печати и не снимали кинофильмы, но были заодно с тогдашними молодыми "идеологами".Многие "шестидесятники" были, без сомнения, левее Хрущёва, и тот не только многократно и подчас очень резко одергивал их "идеологов", но даже и отправлял в долгое заключение наиболее ретивых, хотя об этом ныне упоминается редко.Выше в состав более чем 55-миллионной армии молодежи 1950-х годов зачислены люди до 29 лет, что может показаться натяжкой (ведь 29 - уже солидный возраст). Но до начала "широкой" оттепели "молодые" стремления не могли быть полностью реализованы. Вот характерный пример. Снявший целый ряд имевших громадную популярность кинокомедий Эльдар Рязанов родился в конце 1927 года, в 1950-м окончил Московский институт кинематографии, но его настоящий дебют - сатирический мюзикл "Карнавальная ночь" (который с упоением восприняла, по всей вероятности, вся молодёжь страны) появился только в 1956-м, когда режиссёру исполнялось как раз 29 лет. И хотя в фильме дело шло всего лишь о подготовке молодежного новогоднего вечера, который тщетно пытался запретить мрачный и в то же время смехотворный бюрократ, роль коего исполнял знаменитый Игорь Ильинский, "Карнавальная ночь" стала своего рода манифестом тогдашней молодежи. Вместе с тем мечта о подобном фильме витала в сознании режиссёра ещё тогда, когда он был студентом.В хрущёвский период осуществляется многосторонняя реанимация революционных духа и буквы, время с середины 1930-х до смерти Сталина подвергается самому резкому осуждению, и разрыв с предреволюционной историей становится намного более глубоким. Это с очевидностью выразилось в происходивших в хрущевские годы своего рода второй коллективизации деревни, новой и весьма жёсткой атаке на Церковь, резком расширении коммунистической пропаганды и т. д.Высвобождение человеческой энергии из-под директивной опеки всевластных министерств дало плоды, и это было своего рода возвратом (разумеется, не буквальным, а только являющим собой аналогию) ко времени движимого революционным энтузиазмом восстановления и, затем, интенсивного роста промышленности в конце 1920 - начале 1930-х годов, - когда и действовали совнархозы (восстановленные в 1957-м)".



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