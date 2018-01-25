VIP-авто Киевского апелляционного админсуда: «Jaguar FX», «Porsche Cayenne», «Audi Q7»

46 апелляционных судей из столицы в декларациях за минувший год «засветили» 77 автомобилей, которые находятся в собственности (либо пользовании) у них или у их семей.
В действительности, автопарк может оказаться больше – несколько судей столичного апелляционного админсуда не обнародовали в декларациях имущество членов своих семей (в их числе: Инна Грибан, Евгений Сорочка, Игорь Федотов, Константин Бабенко, Ярослав Василенко, Елена Ганечко и Яна Глущенко).
О том, что в этих ячейках общества предпочитают комфортную езду и броскость, указывают названия марок задекларированных автомобилей: Porsche Cayenne, Jaguar ХF, Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GS-250.
Чаще всего в семьях сотрудников Киевского апелляционного админсуда встречаются «японцы», в числе которых: семь автомобилей «Lexus» и пятнадцать «Toyota».
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При этом, из 13 судей столичного суда, согласно декларациям, не пользующимися автомобилями, трое оказались миллионерами. Среди них: глава суда Андрей Горяйнов, члены семьи которого в 2014 году получили 819 тыс. гривен в качестве подарков, призов или выиграшей, а так же продали имущества на 1,749 млн. гривен. Члены семьи «безколесной» судьи Натальи Литвиной также получали подарки, призы и выигрыши (на сумму в 1,599 млн. гривен) и продали имущества на 687 тыс. гривен. Не пользуется машиной и судья Михаил Межевич, потративший 2,225 млн гривен на квартиру площадью 83,7 кв. м.
В противовес судьям-миллионерам их коллеги со значительно меньшими доходами не только содержат, но и покупают машины представительского класса. Например, судья Яна Глущенко купила Lexus 450 RХ 2013 г.в. за 700 тыс. гривен при годовом доходе в 269,6 тыс. гривен. А судья Нина Старова, проживающая в 17-метровой комнате общежития, ездит на Nissan Qashqai 2013 г.в. Рыночная цена этой машины составляет порядка 20 тыс. долларов.