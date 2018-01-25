VIP-авто Киевского апелляционного админсуда: «Jaguar FX», «Porsche Cayenne», «Audi Q7»

Стоимость этого автопарка превышает полмиллиона долларов.

46 апелляционных судей из столицы в декларациях за минувший год «засветили» 77 автомобилей, которые находятся в собственности (либо пользовании) у них или у их семей.

В действительности, автопарк может оказаться больше – несколько судей столичного апелляционного админсуда не обнародовали в декларациях имущество членов своих семей (в их числе: Инна Грибан, Евгений Сорочка, Игорь Федотов, Константин Бабенко, Ярослав Василенко, Елена Ганечко и Яна Глущенко).

О том, что в этих ячейках общества предпочитают комфортную езду и броскость, указывают названия марок задекларированных автомобилей: Porsche Cayenne, Jaguar ХF, Audi Q7, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GS-250.

Чаще всего в семьях сотрудников Киевского апелляционного админсуда встречаются «японцы», в числе которых: семь автомобилей «Lexus» и пятнадцать «Toyota».

Одним из самых дорогих автопарков владеет семья судьи Оксаны Эпель. Суммарная стоимость четырех машин из этого «гаража» (Porsche Cayenne, 2011 г.в., Lexus RX350, 2007 г.в., Jaguar ХF, 2008 г.в., Volkswagen Transporter, 2008 г.в.) превышает 100 тыс. долларов. Не намного дешевле автопарк семьи Ярослава Собкива (включает Volkswagen Golf 2012 г.в., Toyota Camry 2007 г.в., Audi Q7 2013 г.в., Volkswagen Passat 2013 г.в.).

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При этом, из 13 судей столичного суда, согласно декларациям, не пользующимися автомобилями, трое оказались миллионерами. Среди них: глава суда Андрей Горяйнов, члены семьи которого в 2014 году получили 819 тыс. гривен в качестве подарков, призов или выиграшей, а так же продали имущества на 1,749 млн. гривен. Члены семьи «безколесной» судьи Натальи Литвиной также получали подарки, призы и выигрыши (на сумму в 1,599 млн. гривен) и продали имущества на 687 тыс. гривен. Не пользуется машиной и судья Михаил Межевич, потративший 2,225 млн гривен на квартиру площадью 83,7 кв. м.

В противовес судьям-миллионерам их коллеги со значительно меньшими доходами не только содержат, но и покупают машины представительского класса. Например, судья Яна Глущенко купила Lexus 450 RХ 2013 г.в. за 700 тыс. гривен при годовом доходе в 269,6 тыс. гривен. А судья Нина Старова, проживающая в 17-метровой комнате общежития, ездит на Nissan Qashqai 2013 г.в. Рыночная цена этой машины составляет порядка 20 тыс. долларов.