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Полиция Роттердама будет останавливать людей в брендовых вещах
25 января 2018 | 09:11
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Городские власти Роттердама придумали, как побороть воровство среди молодых людей. Теперь, если полицейскому непонятно, откуда на тебе Rolex, он вправе об этом поинтересоваться.
Офицеры городской полиции смогут конфисковать дорогое пальто, часы или лоферы Gucci, если не получат внятного ответа, как те попали к владельцам. Последним придется доказать, что вещи действительно принадлежат им и были оплачены по всем правилам. Для этого достаточно будет ответить на стандартные вопросы полицейского: как и где ты приобрел(а) дорогую дизайнерскую вещь.
Теперь, замечает Vice, офицеры должны быть фэшн-подкованными: вплоть до тренингов по детальным различиям между брендами.
Сейчас «модная полиция» работает в тестовом режиме, сотрудничая со Службой государственного обвинения. Что можно конфисковать, а что нет, определяет судья. Если проект будет одобрен, молодых парней и девушек в дизайнерских вещах будут останавливать на улицах регулярно.
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