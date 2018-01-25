Полиция Роттердама будет останавливать людей в брендовых вещах

Офицеры городской полиции смогут конфисковать дорогое пальто, часы или лоферы Gucci, если не получат внятного ответа, как те попали к владельцам. Последним придется доказать, что вещи действительно принадлежат им и были оплачены по всем правилам. Для этого достаточно будет ответить на стандартные вопросы полицейского: как и где ты приобрел(а) дорогую дизайнерскую вещь.

Теперь, замечает Vice, офицеры должны быть фэшн-подкованными: вплоть до тренингов по детальным различиям между брендами.

Сейчас «модная полиция» работает в тестовом режиме, сотрудничая со Службой государственного обвинения. Что можно конфисковать, а что нет, определяет судья. Если проект будет одобрен, молодых парней и девушек в дизайнерских вещах будут останавливать на улицах регулярно.