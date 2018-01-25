Страна беспомощных людей

25 января 2018 | 15:43 , Павел Казарин

Споры о том, «кто виноват» оказались куда более зубодробительными, чем даже о том, «что делать». Дискуссия поделила всех на два лагеря. Тех, кто считает себя ответственным за статус-кво и тех, кто предпочитает винить других.

«Власть узурпирована». Ребята, я понимаю, если речь идет о внешней оккупации. Когда вашу архитектуру выстраивает чужое государство. Когда местные жители не определяют настоящее и будущее своей страны. Но с 91-го года Украина – это страна конкурентных выборов. Каждый следующий украинский президент побеждал, критикуя предыдущего. Всякий раз общественный запрос на смену власти реализовывался. В 2019 году Украину ждут выборы, но никто не знает, кто на них победит. Там, где власть узурпирована, так не бывает.

«Олигархи все решают». Олигархи появились уже после обретения страной независимости. Они – дело рук самих украинцев. Наших действий и нашего бездействия. Нашей наивности, инертности и слабой осведомленности о нормальных правилах игры. Слабые институты, политическая коррупция, договорняки – все это стало возможным лишь потому, что страну приватизировали те, кому остальные позволили это сделать. Только и всего.

«Люди лучше элит». Посмотрите социологию. Посмотрите на цифры поддержки нынешних парламентских партий. Если элиты столь плохи, то почему за них продолжают голосовать? Откуда все эти цифры поддержки? Да, кто-то скажет, что в любом соцопросе есть внушительная цифра тех, кто не видит своего кандидата среди предложенных. Но почему этот спрос не рождает предложение? Если никто не хочет идти в политику – в парламенте сидит Ляшко. Если украинцы выбирают сердцем – из электорального пепла раз за разом будет возрождаться Тимошенко. В конце концов, кто виноват в том, что реальная повестка реформ способна собрать 10% голосов? Кто виноват в том, что реформы для обывателя – это «массовые расстрелы», «снижение цен» и «повышение пенсий»?

«Я не при делах». Обвинить другого – очень удобно. Не только потому, что позволяет чувствовать себя Д’Артаньяном, вокруг которого сами-знаете-кто. Это удобно еще и потому, что создает иллюзию работоспособности легких решений. Мол, если проблема не в нас, а в них, то достаточно просто заменить «их». Куда проще, чем меняться самому, верно? Но кто сказал, что ротация в условиях нынешнего обывательского запроса родит кардинально иное политическое предложение?

«Власти меня не спросили, когда…» Ребята, а вопрос мобилизации государство тоже должно решать путем всеобщего консенсуса? Сама система представительной демократии подразумевает, что на выборах вы делегируете кому-то полномочия, а не принимаете решения в режиме прямого эфира по каждому конкретному вопросу. Да, это не значит, что все в итоге остаются довольны. Но электоральные циклы даны вам для того, чтобы продлевать мандат властям или передавать его кому-то еще, если предыдущие не справились.

«Я не собираюсь нести ответственность за других». Да, конечно, каждый сам определяет свою сферу ответственности. Кто-то ограничивается своей квартирой, кто-то добавляет еще лестничную площадку. А кто-то волонтерит, записывается в добровольцы, занимается активизмом. Между крайностями – бесчисленное количество промежуточных вариантов. Каждый выбирает по себе. Но лодка все равно общая. И последствия от действий и бездействия распределяются пропорционально между всеми. Не хочешь приватизировать государство – ок, значит, за тебя его приватизируют другие.

«Я вне политики». Вне политики быть невозможно. Даже если вы не ходите на выборы, то это значит лишь то, что вы делегируете свои права тем, кто на них ходит. Вы себя не выносите за скобки, вы просто передаете свое право определять будущее другим. И ваша ответственность от вашего бездействия никуда не девается. Ты просто заранее согласился с чужим выбором твоего будущего.

«У нас плохое государство». Ребята, страна – это территория. Государство – это система взаимоотношений между людьми, которые живут на этой территории. Если взаимоотношения плохие – кто в этом виноват? Либо меняйте правила, либо не жалуйтесь.

«От меня ничего не зависит». В 1967 году американский психолог Мартин Селигман сформулировал теорию выученной беспомощности. То самое состояние, в котором человек не пытается улучшить свое состояние и положение. Он пассивен, отказывается от действий, теряет чувство свободы и контроля, не верит в свои силы. Обычно появляется после череды неудач. Лечится.

А еще в психологии есть понятия «локус контроля». Человек с внешним локусом контроля приписывает свои успехи и неудачи внешним факторам. Человек с внутренним локусом контроля возлагает ответственность за все происходящее на себя.

В общем, одни катят этот мир. Другие бегут рядом и кричат “боже, куда же он катится”. Каждому свое.

Крым.Реалии