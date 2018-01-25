|
Страна беспомощных людей
25 января 2018 | 15:43 , Павел Казарин
распечатать комментарии [0] добавить в
Споры о том, «кто виноват» оказались куда более зубодробительными, чем даже о том, «что делать». Дискуссия поделила всех на два лагеря. Тех, кто считает себя ответственным за статус-кво и тех, кто предпочитает винить других.
«Власть узурпирована». Ребята, я понимаю, если речь идет о внешней оккупации. Когда вашу архитектуру выстраивает чужое государство. Когда местные жители не определяют настоящее и будущее своей страны. Но с 91-го года Украина – это страна конкурентных выборов. Каждый следующий украинский президент побеждал, критикуя предыдущего. Всякий раз общественный запрос на смену власти реализовывался. В 2019 году Украину ждут выборы, но никто не знает, кто на них победит. Там, где власть узурпирована, так не бывает.
«Олигархи все решают». Олигархи появились уже после обретения страной независимости. Они – дело рук самих украинцев. Наших действий и нашего бездействия. Нашей наивности, инертности и слабой осведомленности о нормальных правилах игры. Слабые институты, политическая коррупция, договорняки – все это стало возможным лишь потому, что страну приватизировали те, кому остальные позволили это сделать. Только и всего.
«Люди лучше элит». Посмотрите социологию. Посмотрите на цифры поддержки нынешних парламентских партий. Если элиты столь плохи, то почему за них продолжают голосовать? Откуда все эти цифры поддержки? Да, кто-то скажет, что в любом соцопросе есть внушительная цифра тех, кто не видит своего кандидата среди предложенных. Но почему этот спрос не рождает предложение? Если никто не хочет идти в политику – в парламенте сидит Ляшко. Если украинцы выбирают сердцем – из электорального пепла раз за разом будет возрождаться Тимошенко. В конце концов, кто виноват в том, что реальная повестка реформ способна собрать 10% голосов? Кто виноват в том, что реформы для обывателя – это «массовые расстрелы», «снижение цен» и «повышение пенсий»?
«Я не при делах». Обвинить другого – очень удобно. Не только потому, что позволяет чувствовать себя Д’Артаньяном, вокруг которого сами-знаете-кто. Это удобно еще и потому, что создает иллюзию работоспособности легких решений. Мол, если проблема не в нас, а в них, то достаточно просто заменить «их». Куда проще, чем меняться самому, верно? Но кто сказал, что ротация в условиях нынешнего обывательского запроса родит кардинально иное политическое предложение?
«Власти меня не спросили, когда…» Ребята, а вопрос мобилизации государство тоже должно решать путем всеобщего консенсуса? Сама система представительной демократии подразумевает, что на выборах вы делегируете кому-то полномочия, а не принимаете решения в режиме прямого эфира по каждому конкретному вопросу. Да, это не значит, что все в итоге остаются довольны. Но электоральные циклы даны вам для того, чтобы продлевать мандат властям или передавать его кому-то еще, если предыдущие не справились.
«Я не собираюсь нести ответственность за других». Да, конечно, каждый сам определяет свою сферу ответственности. Кто-то ограничивается своей квартирой, кто-то добавляет еще лестничную площадку. А кто-то волонтерит, записывается в добровольцы, занимается активизмом. Между крайностями – бесчисленное количество промежуточных вариантов. Каждый выбирает по себе. Но лодка все равно общая. И последствия от действий и бездействия распределяются пропорционально между всеми. Не хочешь приватизировать государство – ок, значит, за тебя его приватизируют другие.
«Я вне политики». Вне политики быть невозможно. Даже если вы не ходите на выборы, то это значит лишь то, что вы делегируете свои права тем, кто на них ходит. Вы себя не выносите за скобки, вы просто передаете свое право определять будущее другим. И ваша ответственность от вашего бездействия никуда не девается. Ты просто заранее согласился с чужим выбором твоего будущего.
«У нас плохое государство». Ребята, страна – это территория. Государство – это система взаимоотношений между людьми, которые живут на этой территории. Если взаимоотношения плохие – кто в этом виноват? Либо меняйте правила, либо не жалуйтесь.
«От меня ничего не зависит». В 1967 году американский психолог Мартин Селигман сформулировал теорию выученной беспомощности. То самое состояние, в котором человек не пытается улучшить свое состояние и положение. Он пассивен, отказывается от действий, теряет чувство свободы и контроля, не верит в свои силы. Обычно появляется после череды неудач. Лечится.
А еще в психологии есть понятия «локус контроля». Человек с внешним локусом контроля приписывает свои успехи и неудачи внешним факторам. Человек с внутренним локусом контроля возлагает ответственность за все происходящее на себя.
В общем, одни катят этот мир. Другие бегут рядом и кричат “боже, куда же он катится”. Каждому свое.
также читайте
[22.12.2017]
[20.12.2017]
[18.12.2017]
[15.12.2017]
|
Загрузка...
по теме
Социолог Ирина Бекешкина: уровень радикализма растет прямопропорционально удалености от линии фронта
22. 01. 2018 | 08:33 , Екатерина Шумило
Социолог, директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива ИРИНА БЕКЕШКИНА в интервью "Апострофу" рассказала, на какие компромиссы по Донбассу согласны украинцы, в каких регионах страны люди настроены более воинственно, в чем противоречие в отношении граждан к коррупции и как политики используют социологию в своих целях.
Проект Молекулы, или Во что нам верить в XXI веке?
19. 01. 2018 | 09:09 , Олег Крышталь, академик
В наше время двигателем культуры стала наука. Вначале наука служила религии и была умозрительной. Представления человечества о мире и о себе почти не изменялись в течение тысячелетий. Совсем недавно наука вступила в фазу «взрывоподобного роста». С огромной скоростью стали изменяться наш способ существования и среда обитания. Одно осталось неизменным: удел каждого из нас печален. Вечные вопросы остаются. Главный из них — зачем? Зачем нам дано сознание?..
Римский клуб: "Старый мир обречен"
17. 01. 2018 | 11:56
Руководители «Римского Клуба» и его ведущие эксперты пришли к однозначному выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации. Жёсткая критика капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной экономике, «новому Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной цивилизации – такова ныне повестка будущего развития, предлагаемая Римским Клубом.
ЯРОСЛАВ ГРИЦАК: УКРАИНА ПОЧТИ У ЦЕЛИ. НО "ПОЧТИ" НЕ СЧИТАЕТСЯ
16. 01. 2018 | 12:14 , Александр Куриленко
Историк Ярослав Грицак о том, какие основные политические вызовы стоят перед Украиной и почему Украина не имеет права на гражданскую войну.
Ренессанс правых во всем мире и конец свободного рынка. Часть 2
12. 01. 2018 | 10:24 , Александр Вольский
Основанное на идеологии свободного рынка постиндустриальное общество является фикцией. Поскольку оно выносит за скобки заводы, находящиеся за пределами Первого мира, и тот факт, что рабочая сила, размещенная в сфере услуг, практически ничего не производит. Такая ситуация неминуемо ведет в развитых странах к кризису платежеспособного спроса, который сейчас разрушает мировую экономику и провоцирует глобальную экономическую и политическую нестабильность. Однако экономика — это лишь одна из граней общества. Важная, но далеко не единственная. Потому в этом материале мы сосредоточимся на том, как устроена социальная ткань западного мира и как решения, которые привели его к успеху поколением ранее, ныне ведут к краху.
25 января 2018
[11:43]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»