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В Румынии задержали экс-директора Укрспирта
25 января 2018 | 17:53
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В Румынии задержали бывшего генерального директора государственного предприятия Укрспирт Михаила Лабутина. Об этом сегодня, 25 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, сообщает Интерфакс-Украина. «Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу», — сказал Енин.
Перед этим сообщалось, что Военная прокуратура совместно с департаментом контрразведки СБУ и Нацполицией задержали организованную преступную группу из бывших уголовников и бывших участников АТО, которые взрывали людей в Киеве и готовили покушения.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется главной военной прокуратурой ГПУ, - сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"19 декабря 2017 года одновременно было проведено более 60 обысков в различных регионах Украины и задержано шесть активных участников преступной организации. Руководитель преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Румынии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - отметила Сарган.
В отношении всех задержанных судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
"По результатам расследования установлено, что участники преступной организации совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Киева, среди которых: умышленное убийство 30.05.2017 советника директора ГП" Укрспирт "; покушение на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя; покушение на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства ", - добавила Сарган.
Кроме того, установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
В начале декабря 2014 руководитель "Укрспирта" Михаил Лабутин был объявлен в розыск, его подозревали в растрате 172,5 млн грн средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. Лабутин скрывался от правоохранителей на больничной койке в Центре кардиологии и кардиохирургии.
19 декабря Лабутин сбежал из клиники при поддержке бойцов батальона "Айдар".
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