Восточноевропейские тигры рвутся вперед

Страны Центральной и Восточной Европы в вопросах защиты и развития демократии не на самом хорошем счету в Брюсселе. Однако в отношении экономики они значительно опережают своих западных коллег. По итогам прошлого года самые высокие темпы развития экономики в Европе показала Румыния — 6,4%, экономика которой растет уже семь лет подряд. Экономики в Польше, Чехии и Венгрии тоже развивались в 2017 году быстрее, чем в подавляющем большинстве государств Западной Европы. В целом же, по данным Еврокомиссии (ЕК), из 12-ти европейских стран, экономика которых выросла за прошлый год как минимум на 3%, девять находятся на востоке Европы.

Люди, возвращающиеся на восток континента после нескольких лет отсутствия, видят новые дороги, современные здания и множество следов инвестиций из-за границы. Низкая безработица подстегивает уверенность потребителей в завтрашнем дне и повышает спрос на внутренних рынках. Все в порядке и со средствами — Брюссель исправно присылает солидные дотации.

Низкая безработица является одним из смых очевидных достижений. В некоторых странах это даже становится проблемой. В Венгрии, например, сейчас самый настоящий дефицит рабочей силы ввиду высокого спроса на работников и отъезда венгров на заработки на запад континента. Крупнейшей экономике региона — Польше пока удается избежать дефицита рабочей силы за счет ее импорта, в основном из Украины.

Несомненные успехи в экономике усиливают амбиции руководства восточноевропейских стран. Они стремятся к повышению также и политического веса и авторитета своих государств. Восточная Европа хочет играть более важную роль в судьбах Евросоюза.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил в январе, что никто наверняка не мог предположить в 2004 году, когда в ЕС вступили 8 стран Центральной и Восточной Европы, что они будут вносить такой вклад в мощь объединенной Европы.

«Это наиболее быстро развивающийся регион Европейского Союза, без которого сегодня нельзя было бы говорить о каком-либо серьезном развитии экономики всего континента», — подчеркивает Орбан и добавляет, что регион хотел бы играть соответствующую роль и в обсуждении будущего континента.

Конечно, можно возразить, что несмотря на быстрый рост суммарный вес экономик восточноевропейских стран в общеевропейской экономике еще мал. Однако в Варшаве уверены, что экономические успехи уже позволили Польше играть более заметную роль в жизни континента.

«На положение Польши в ЕС несомненно оказывают влияние достижения в экономике», — говорит министр по европейским делам Конрад Шиманский.

Желание играть более значительную роль в жизни объединенной Европы вполне объяснимо, если вспомнить, что в отношении Польши Брюссель уже решил прибегнуть к 7 статье устава Евросоюза, позволяющей Еврокомиссии наказывать членов ЕС, которые нарушают общеевропейские законы и правила. К такой же мере Европарламент намерен прибегнуть и в отношении Венгрии. Есть у ЕК серьезные вопросы и к другим странам Центральной и Восточной Европы.

Брюссель, Париж и Берлин критикуют Варшаву и Будапешт, но они вынуждены принимать во внимание то обстоятельство, что успехи в экономике повышает популярность польских и венгерских властей. Это значит, что чересчур сильное давление на лидеров Польши, Венгрии и других восточноевропейских стран может дать обратный эффект и привести к росту антиевросоюзовских настроений на востоке континента.

Инфраструктурный и социальный ответы

Конечно, слышатся среди всеобщей эйфории пусть и негромкие голоса скептиков, считающих, что региону не удастся сохранить такие же высокие темпы экономического развития в среднесрочной перспективе, не говоря уже о более далеком будущем. Проблемы четко просматриваются в сфере инвестиций. Польские, венгерские и румынские власти вкладывают большие средства в крупные инфраструктурные проекты, которые пользуются высокой популярностью у их избирателей, но такие большие расходы со временем могут спровоцировать серьезное давление на бюджеты восточноевропейских стран.

Власти часто прибегают и к таким мерам, которые либеральные экономисты отнесут к откровенно популистским. В Польше, например, правительство недавно ввело новые выплаты семьям и снизило возраст выхода на пенсию, а в Венгрии власти делают пенсионерам денежные подарки. Они также увеличили детские пособия и начали выдавать кредиты на покупку домов. Бухарест в прошлом году резко повысил зарплаты госслужащим. Причем, повышение исчисляется двузначными цифрами.

Инфраструктурные проекты на востоке континента все сильнее сказываются на финансовой системе всего Евросоюза. В Польше, к примеру, источником более половины общественных инвестиций в 2014-17 годах был Брюссель, а в Румынии доля дотаций ЕС в инвестициях и вовсе превышает 60%. При этом, взносы восточноевропейских стран продолжают значительно уступать дотациям. Подсчитано, например, что в то время, как каждый венгр тратит на Евросоюз в день в среднем 0,31 евро, из Брюсселя он получает взамен 0,99 евро.

Но бизнес сильнейших стран Евросоюза в свое время получил огромные выгоды от присоединения восточноевропейских стран. То, что к ним возвращается что-то через бюджеты, вполне справедливо. Виктор Орбан смело прогнозирует, что Вышеградская четверка, объединение Польши, Венгрии, Словакии и Чехии, станет со временем одним из крупнейших плательщиков в бюджет Евросоюза.

«К 2030 году,- недавно заявил он,- Евросоюз в основном будет финансироваться Германией и Вышеградской четверкой».

В столицах восточноевропейских стран призывают не преувеличивать значение дотаций из Брюсселя, но с другой стороны, хотят получать их и впредь. В противном случае они оставляют за собой право искать деньги на стороне.

«Если Евросоюз не сможет финансировать нашу инфраструктуру,- открыто заявил Орбан,- то мы обратимся за помощью к Китаю».

Экономическое обозрение