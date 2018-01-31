Травматическое оружие: стрелять правильно

31 января 2018 | 08:56

В отечественном законодательстве существует огромный пробел, связанный с правилами применения травматического оружия. По большому счёту, «правила» применения, и возможные юридические последствия регламентируются только ст. 36 УК Украины. Руководствуясь принципом аналогии права, можно было бы обратиться к действующим сегодня нормам, прописанным в Приказе «Об утверждении Правил применения специальных средств при охране общественного порядка», но тут тоже не всё просто. Хотя в тексте правил в перечне специальных средств есть абзац «патрони і пристрої для їх вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;», изучив весь документ, правил их применения обнаружить не удалось, хотя по всем другим средствам всё расписано, но не по травматикам!

Некоторые требования, на базе которых можно сделать выводы и сформулировать правила, содержаться так же в стандарте МВС Украины СОУ 78-19-001:2007, в технических условиях, эксплуатационных документах к травматическому оружию и патронам к ним. При этом минимальная дистанция безопасного использования для каждой конкретной модели оружия и патрона может быть различна. Обобщив данные из различных источников, мы решили составить небольшие общие правила применения травматического оружия. Естественно правила носят неофициальный характер и не могут быть руководством к действию, но пока законодатель не издал чего-то более подробного, будут полезны для любого владельца травматического оружия, в качестве дополнительной информации.

Кроме того, при написании статьи в целом, были учтены советы работников правоохранительных органов, судей местных судов и владельцев оружия со стажем. Для большей наглядности мы изобразили на рисунке выше силуэт злоумышленника и зоны на его теле, отмеченные «мишенью», куда ни один из исследованных нами документов стрелять, «не запрещает».

На рисунке видно, что запрещено (красное перекрестие) стрелять в любую часть головы, шею, груди у женщин и область паха. Теоретически во все остальные части тела при самообороне стрелять «можно», в некоторых документах указаны как разрешённые части тела – спина и ягодицы. По нашему мнению стрелять в эти части не стоит, потому что стрельба в задние части тела, например, если злоумышленник убегает, это уже не самооборона, а нападение и вы уже не жертва, а преступник. Что бы соблюсти все правила, минимальную дистанцию необходимо выбирать исходя из данных паспорта к оружию и\или патронам. Обычно минимальная дистанция, на которой разрешено обороняться при помощи травматика составляет от 3-х до 3.5 метров. Чаще всего фигурирует цифра 3.5 метра, хотя, например, в паспорте от пистолета Форт-12Р выпущенного в 2008 году, прописана минимальная дистанция использования по живой цели – 4.5 метра. Поэтому внимательно изучайте документацию к вашему оружию и патронам.

Конституция Украины гласит, что «человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность считаются в Украине наивысшей социальной ценностью» (ст.3) и закрепляет право каждого «защищать свою жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств» (ч.2 ст.27).

Уголовный кодекс Украины устанавливает понятие, сущность и признаки необходимой обороны, как обстоятельства, исключающего преступность деяния (ст.36), закрепляя конституционные права и исключая уголовную ответственность в случае адекватной самозащиты гражданина от противоправных посягательств. Если дело о самообороне с травматическим оружием в руках дойдёт до судебного разбирательства, баллистическая экспертиза определит, с какого расстояния вы стреляли и куда целились, а суд на основании имеющихся в деле данных будет оценивать, насколько реальной была угроза жизни и здоровью обороняющегося. Поэтому нужно даже в стрессовой ситуации по возможности не нарушать минимально допустимую дистанцию для стрельбы и не стрелять в «запрещённые» части тела. Если в суде будет доказано, что у вас была возможность выстрелить с минимально допустимой дистанции в «разрешённую» часть тела, или вы имели возможность не применять оружие вовсе, а вы напротив, умышленно стреляли с очень близкого расстояния, например в голову, то обороняющийся с большой долей вероятности может из потерпевшего превратиться в подсудимого за превышение мер необходимой обороны.

Ответственность за превышение мер необходимой обороны достаточно суровая. За нанесение легких телесных повреждений можно «заработать» до 2-х лет ограничения свободы, средних до 3-х лет лишения свободы, тяжких от 5-ти до 7-и лет лишения свободы, а за убийство по неосторожности — до 10 лет. Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение нападающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 УК Украины. Речь идет именно о превышении мер и об умышленных насильственных действиях, а не о самой необходимой обороне.

Необходимая оборона – это ваше неотъемлемое право, которое вы реализуете по собственному усмотрению, а превышение пределов необходимой обороны – это явное несоответствие, несоразмерность и неадекватность опасности посягательства вашим ответным защитным действиям. Например, если обороняющийся осознает свое значительное превосходство перед посягающим, но умышленно причиняет ему тяжкие телесные повреждения или смерть, причиняя, таким образом, вред, явно больший, чем был необходим в данной ситуации для предотвращения или пресечения посягательства, действия обороняющегося будут истолкованы как превышение мер необходимой обороны. Защита не может выходить за границы необходимости. Стрелять в уже поверженного и прекратившего сопротивление посягателя ни в коем случае не следует.

Если вы правомерно применили травматическое оружие в целях самообороны, то в ряде ситуаций, например, когда ваша личность может быть установлена, необходимо самому сообщить о случившемся в правоохранительные органы, пояснить обстоятельства происшедшего, иначе преступники могут вас опередить и обратиться в милицию с заявлением, что это именно вы напали на них первым. Если вы причинили нападающему существенный вред, даже правомерно, и его здоровью грозит опасность, например, может истечь кровью или замерзнуть насмерть, лёжа в бессознательном состоянии на морозе, то обязательно нужно оказать первую медицинскую помощь и вызвать «скорую помощь».

Учитывая вышесказанное, необходимо чётко понимать, что применения травматического оружия для самообороны необходимо избегать до того момента, когда уже возникли явные признаки угрозы для вашей жизни и уйти от конфликта обычными способами невозможно. Всегда нужно искать любые способы избежать конфликта, можно просто убежать, пойти «другой дорогой», а не через тёмную посадку надеясь на свой травматический пистолет и т.п. Вы не ковбой и не герой боевика, вы обычный человек из плоти и крови, забывать об этом «опасно для жизни» и не только вашей.

Если применения спецсредства избежать не удалось, необходимо осознавать, что сертифицированные травматические боеприпасы обладают достаточно низкой эффективностью и в состоянии стресса можно безрезультатно выстрелить за короткий период все патроны. Если вы не тренируетесь регулярно, хотя бы раз в неделю, то шанс успешного применения травматического оружия стремиться к нулю, а вероятность случайно причинить себе или агрессору тяжкие телесные повреждения растёт. Что бы суметь защититься от нападения, необходимо тренироваться регулярно, чтобы довести движения до автоматизма, желательно с практической стрельбой по мишеням. Без закреплённых навыков обращения с вашим личным оружием, вы при нападении просто не успеете извлечь оружие из кобуры, снять его с предохранителя, передернуть затвор и прицельно выстрелить.

Ни в коем случае не стоит демонстрировать своё оружие с целью устрашения. Если владелец травматика будет использовать своё оружие не для целей самообороны, а для нанесения ущерба человеку или его запугивания, то даже правильно оформленные документы не спасут его от серьёзных юридических последствий. Использование травматика при совершении действий, которые могут быть расценены как хулиганство, даже если вы ни разу не выстрелили, являются основанием для квалификации ваших действий по ч.4 ст. 296 УК Украины, а это очень серьёзно. Владелец травматика должен полностью осознавать, что помимо данного ему права на хранение, ношение травматического оружия и необходимую обороны, у него одновременно возникает и большая ответственность. Если владелец травматика этого не осознаёт, настоятельно рекомендуем ему поверить нам на слово, и срочно сдать своё личное оружие самообороны обратно в магазин. P.S.

Никогда не доставай «ствол», если не собираешься стрелять!

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