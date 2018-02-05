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Полторак: России легко с Украиной не будет

05 февраля 2018 | 08:57

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Министр обороны Степан Полторак заявил, что лучший вариант для России - это убраться с Донбасса и Крыма.


Глава Минобороны пообещал, что России в любом случае легко с Украиной не будет, сообщает  "Голос Америки".

"Лучший вариант, когда Россия уйдет из Крыма, Донецка и Луганска - это лучший вариант для Украины. Худший вариант - это, конечно, открытая агрессия по Украине, но хотел бы сказать, что она останется на совести русских, точнее, не русских, а руководства России. И Украина - это совсем другая страна. И я хотел бы сказать, что не удастся просто так проехаться танками по Украине - Украина будет защищаться", - сказал Полторак.

Также он отметил, что большую роль в украинском конфликте играет Запад, и от него во многом будет зависеть дальнейшая судьба украинцев.



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