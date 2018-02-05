Тендерный деребан по-киевски: как защитить коррупцию и подзаработать

05 февраля 2018 | 09:52 , Олег Ельцов, ТЕМА

29 декабря Департамент земельных ресурсов КМДА сделал киевлянам подарок под елочку: расторг договор с ООО «АРЦ» по выполнению аэрофотосъемки и изготовлению ортофотоплана Киева. Цена вопроса – свыше 2 млн. грн. Департамент настроен объявить новый тендер. Кто в этой истории потерял, а кто выиграл? Ответ не столь очевиден, как может показаться. Попробуем разобраться. Ниже – про тендерные технологии, борьбу со столичной мафией и деньги киевлян.

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ООО «АРЦ» создана в 2000 году. Специализация: изготовление ортофотопланов, выполнение всех видов аэросъемки, производство фотограмметрических и картографических материалов любого масштаба, поставка данных космической съемки.

В штате компании – 35 специалистов высочайшего класса. На вооружении - оборудованное воздушное судно Beechcraft King Air, цифровая широкоформатная камера Vexcel Ultra Cam Eagle Prime, фотометрические комплексы – все самое современное. «АРЦ» - единственная украинская компания в этой сфере, выполняющая работы за рубежом. Она полностью отсняла территории пяти стран по заказу правительств.

С 2007 года «АРЦ» шесть раз проводила аэрофотосъемку Киева, в 2013 году выполнила и безвозмездно передала для использования КГГА ортофотоплан столицы.

Компания интересна сама по себе – люди без малого 20 лет профессионально делают нефейковый бизнес. Что примечательно: массу заказов выполнили за рубежом. Впору гордиться и ставить в пример. И вдруг что-то пошло не так в сотрудничестве с КГГА. Заметим, с Киевской администрацией «АРЦ» сотрудничает не впервые. Раньше претензий не было…

23 февраля прошлого года Департамент земельных ресурсов КГГА объявил тендер на выполнение аэрофотосъемки и изготовление ортофотопланов территории Киева. До этого городские чиновники не один год пользовались ортофотопланами, изготовленными все той же «АРЦ». За последние годы «лицо» города разительно изменилось, возникла потребность обновить информацию.

Если коротко: «АРЦ» тендер выиграла, предложив очень невысокую цену за свои услуги, и работу выполнила в срок. Но после этого началось самое интересное. Департамент земельных ресурсов работу не принял, выдвинул целый список замечаний и разорвал тендер, не заплатив ни копейки. Чиновники настроены резолютивно: объявить новый тендер, провести работу заново.

В адрес «АРЦ» выставили длинный список претензий, которые компания считает надуманными и выдвигает свои контраргументы. Не станем вдаваться в технические перипетии этого коммунально-коммерческого конфликта. Заметим лишь, что «АРЦ» выразила готовность исправить работу в соответствие с замечаниями заказчика.

Стандартная, в общем-то, ситуация: подрядчик выполнил работу, заказчик предъявил претензии, исполнитель их исправляет. Но Департамент земельных ресурсов непреклонен: только новый тендер! «АРЦ» не получит ни копейки из горбюджета! Но новый тендер означает, что деньги киевской громады за аэрофотосъемку получит кто-то другой. И это будет явно не «АРЦ». Может именно в этом причина нежелания Департамента земельных ресурсов, чтобы подрядчик исправлял недостатки?

Непоколебимость столичных чиновников настораживает: уважаемой компании не дают возможности даже защитить свое честное имя, исправить все то, что не понравилось заказчику. Возможно, дело не в качестве выполненной работы? До этого КГГА шесть раз обращалась к услугам компании и претензий не было: долгие годы чиновники пользовалась такими же картами, выполненными той же компанией в том же качестве. Что произошло на этот раз?

Конфликт разгорелся год назад, еще на этапе подготовки тендера. Условия были выписаны таким образом, что выиграть в конкурсе могла одна-единственная компания. Это достаточно распространенная коррупционная схема, когда в техзадание забивают требование к оборудованию, которым владеет «своя» структура-монополист. Так было и на этот раз. Заказчик разработал техзадание с требованием использовать для съемки аэрофотокамеру, принадлежащую госпредприятию «Центр государственного земельного кадастра» (ЦГЗК). Больше таких камер в нашей стране нет ни у кого. Почему именно эту камеру именно с этими характеристиками? Она не дает преимуществ перед иными современными камерами, которые есть у прочих потенциальных претендентов на тендер.

Это, безусловно, являлось грубым нарушением правил проведения тендеров. Что и подтвердил суд, в который дважды подавал «АРЦ». В релизе компании находим объяснение: «Все оборудование и специалисты, указанные в тендерных предложениях, принадлежат либо ДП «Центр ДЗК» либо ДП «Киевгеоинформатика», которые подчинены, как и ДНВП «Аэрогеодезия», Госгеокадастру.»

В результате требования тендера были изменены по настоянию Антимонопольного комитета Украины. В итоге за выполнение работ боролись две компании: «АРЦ» и государственная «Аэрогеодезия».

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Государственное научно-производственное предприятие «Аэрогеодезия» создано в 1945 году. Со времен независимости уверенно приходило в упадок, оборудование не обновлялось, объемы работ падали… Сегодня предприятие существует фактически на бумаге. Из штата – один директор. Своего оборудования и техники нет либо оно морально и физически устарело. С момента введения тендерной системы «Прозорро» компания лишь дважды принимала участие в тендерах.

Столь печальное состояние дел не помешало «Аэрогеодезии» подать заявку на участие в конкурсе, где единственным конкурентом выступила «АРЦ».

Последняя собиралась выполнять работы на собственном оборудовании, что позволило предложить цену намного привлекательнее той, что запросила «Аэрогеодезия», которой следовало почти все – от самолета до камеры - брать в аренду. «АРЦ» уверенно победила, предложив грандиозную разницу в стоимости работ: 2,83 млн.грн. против 3,8 млн. у конкурента.

Любопытным представляется тот факт, что глава Департамента землеустройства КГГА Алексей Полищук связан с экс-руководителем ГП “Центр государственного земельного кадастра” Андреем Тарнопольским, которые единодушно комментировали ситуацию вокруг скандального тендера.

Впрочем, конфликт интересов в действиях столичного чиновника Полищука – тема отдельного исследования. Предварительно заинтригуем читателя: в этой истории тесно переплелись судьбы чиновников, их детей и коммерческие интересы, тесно связанные с бюджетными миллионами…

В ответ на обвинения в непрофессионализме президент «АРЦ» Роман Челноков открыто обвинил руководство Департамента земельных ресурсов в лоббировании интересов «своего» подрядчика.

Следует ожидать, что накал страстей в этой тендерной истории не спадет сам по себе: заказчик категорически не желает, чтобы работу исправили в соответствие с его замечаниями, готовится провести новый тендер с новыми претендентами. Исполнитель настроен защитить свою репутацию, получить деньги за работу. Мы внимательно следим за развитием сюжета. Если «АРЦ» удастся доказать коррупционную составляющую руководства традиционно «проблемного» департамента КГГА, тема может заиграть новыми красками и уголовными производствами…

А по сути, эта история показывает, что путь реформ, на который встала страна, может привести к исходной точке. Казалось бы: антикоррупционные тендерные процедуры способны положить конец разбазариванию бюджетных денег через «свои» структуры. Но на практике выигрыш тендера в нашей стране еще ничего не означает. Когда чиновники не желают, чтобы деньги уходили на сторону, они бывают очень изобретательны.

Смеем предположить, что сроки выполнения работ по повторному тендеру значительно отодвинутся, а это, между прочим, повлияет на выполнение многих реформаторских программ мэра Кличко. Ведь наличие подробного актуального ортофотоплана Киева – это не только действенный инструмент для управления городской инфраструктурой, но и средство реализации принципа открытости и прозрачности власти, о которых в нашей стране так много говорят, но мало делают.

Мы не исключаем, что аннулирование результатов выполнения тендера сорвет сроки подготовки ортофотоплана Киева. И, возможно, это связано не только с примитивным желанием «освоить» в узком кругу более 16 миллионов гривен столичного бюджета (именно столько изначально запрашивал руководитель Земельного департамента г-н Полищук у руководства КГГА). Ортофотоплан – ключевой элемент эпохального проекта «Киев Смарт сити», который реализует команда Виталия Кличко. Одна из главных целей программы - возможность полностью учесть и привязать к местности все хаотические застройки, дикие МАФы, нелегальные парковки, заправки и рекламные щиты, которые за последние годы превратили столичное пространство в ад для обитателей города. И вся эта информация, которой сегодня пользуются чиновники в закрытом режиме, станет доступна каждому киевлянину. Но на старом ортофотоплане многих нелегальных объектов просто нет: такую «неучтенку» невозможно проконтролировать громаде, с ней сложно бороться системно.

А тем временем в нелегальном столичном бизнесе крутятся грандиозные деньги, которые текут мимо городского бюджета. И существует немало заинтересованных лиц, которые не желают, чтобы «Смарт сити» заработал. Для этого могут создавать массу искусственных преград. И, следует заметить: срыв тендера по созданию ортофотоплана – очень эффективный шаг противников наведения порядка в городе.