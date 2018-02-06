ОБВАЛ DOW JONES В США: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Снижение равнялось 4,6%. В Штатах уже отмечают, что это наибольшее падение индекса со времен финансового кризиса 2008-го года. Тогда, а именно 29 сентября 2008 года, индекс Dow Jones упал на 777,6 пунктов после отказа Конгресса выделять банкам $700 млрд помощи из-за коллапса у инвестбанка Lehman Borthers. А понедельник назвали худшим днем для рынков с августа 2011-го, пишет " ДС " со ссылкой на Depo.ua .

В индекс Dow Jones входят 30 крупных американских компаний, по цене акций которых судят о стабильности всего фондового рынка.

Еще один важный показатель - Биткойн, который еще в декабре торговался по $19 тыс. упал до $6 тыс.

Что с фондовыми индексами

Кроме Dow Jones упал на 4,1% S & P, а Nasdaq снизился на 3,8%. FTSE (Лондон) 100 закрылся на 1,46%.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 5,3%, а гонконгский Hang Seng - на 4,7%.

В январе индекс Dow Jones в течение месяца преодолел рубежи роста в 25 и 26 тысяч пунктов.

Из-за чего падает

В пятницу, как пишет Vox, Министерство занятости США обнародовало статистику, которая показала, что зарплаты американцев выросли на 2,9% по сравнению с прошлым годом.

Рост зарплат - это риск роста инфляции, что будет обусловлено увеличением расходов.

Для противодействия инфляции Центробанк должен повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось, и это очень пугает инвесторов. Они сбрасывают акции в ожидании роста процентных ставок.

Трамп дохвастался

Интересно, что не так давно президент США Дональд Трамп хвастал ростом Фондовых рынков США. Конечно же, он неоднократно подчеркивал, что такой рост сигнализирует об увеличении количества рабочих мест и это, бесспорно, заслуга его команды. Но после понедельничного обвала в Белом доме в комментарии CNBS сказали, что обеспокоены таким падением.

"Паниковать не надо никогда. Просто некоторые из этих акций были несколько переоценены, в этом нет сомнений", - подчеркнул финансовый аналитик Мэтью Чеслок.

Как пишет Vox, обвал - это не конец света, а всего лишь коррекция рынка после продолжительного роста.