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БИЛЕЦКИЙ ГОТОВ ПРИНИМАТЬ В НАЦДРУЖИНЫ ДЕТЕЙ

08 февраля 2018 | 12:21

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Членом "Национальной дружины" можно быть с 14 лет, но при согласии родителей


Об этом заявил народный депутат, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, передает "ДС" со ссылкой на телеканале NEWSONE.

"Их до 30-40%. Преференции предоставляются также спортсменам, бывшим полицейским", - отметил нардеп.

По его словам, членами "Нацдружин" могут быть и несовершеннолетние.

"Теоретически, членом общественной организации можно быть с 14 лет при согласии родителей. Но на улице, безусловно, таких людей быть не может. Тут своя специфика. Поэтому здесь нет несовершеннолетних", - сказал нардеп. 

Также Билецкий ответил на вопрос, почему молодые люди идут в "Национальные дружины", а не в полицию: "К нам сейчас приходят те, кто в 2015 году пришел в новую полицию, в том числе и в Харькове. Они говорят, что они не хотят брать (взятки, - ред).... Все проявления незаконной вырубки леса, алкоточек сначала подаются заявлениями в полицию, иногда даже в прокуратуру о бездеятельности полиции".



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