БИЛЕЦКИЙ ГОТОВ ПРИНИМАТЬ В НАЦДРУЖИНЫ ДЕТЕЙ

"Их до 30-40%. Преференции предоставляются также спортсменам, бывшим полицейским", - отметил нардеп.

По его словам, членами "Нацдружин" могут быть и несовершеннолетние.

"Теоретически, членом общественной организации можно быть с 14 лет при согласии родителей. Но на улице, безусловно, таких людей быть не может. Тут своя специфика. Поэтому здесь нет несовершеннолетних", - сказал нардеп.

Также Билецкий ответил на вопрос, почему молодые люди идут в "Национальные дружины", а не в полицию: "К нам сейчас приходят те, кто в 2015 году пришел в новую полицию, в том числе и в Харькове. Они говорят, что они не хотят брать (взятки, - ред).... Все проявления незаконной вырубки леса, алкоточек сначала подаются заявлениями в полицию, иногда даже в прокуратуру о бездеятельности полиции".