В Украине возродят ГУБОП под вывеской УСРА

19 февраля 2018 | 09:14

В МВД Украины собираются воссоздать ликвидированное в 2015 году главное Управление по борьбе с организованной преступностью. Но под другим названием. Подразделение будет называться Управление стратегических разработок и анализа – сокращенно УСРА. Об этом 6 февраля на совещании заявил глава Национальной полиции Сергей Князев. По словам же первого заместителя главы ГУНП Вячеслава Аброськина, новое управление будет создано путем слияния одного из управлений криминальной полиции с другим департаментом. В МВД анонсировали создание нового ведомства до конца 2018 года, в управление также будет объявлен конкурсный набор сотрудников.

Так для чего же реанимируют “антибандитское” подразделение?

ГУБОП против воров и бригадных

Напомним, что главное Управление по борьбе с организованной преступностью было расформировано в апреле 2015 года в рамках общей реформы МВД. Вместе с ГУБОП были расформированы подразделения ветеринарной милиции, уголовной милиции по правам детей и транспортной милиции. Тогда же было декларировано, что отныне функции борьбы с оргпреступностью ложатся на плечи СБУ.

История ГУБОП началась в конце 80-х – начале 90-х – тогда в Украине вспыхнула настоящая эпидемия бандитизма. В ходе развития подразделения, оно обзавелось собственной службой криминальной разведки, секретной информационной базой “Скорпион”, а в 1994 году у борцов с оргпреступностью появился даже собственный спецназ “Сокол”.

Одно время ГУБОП имел даже собственные следственные отделы. В бурные 90-е и в начале 2000-х ГУБОП и его региональные подразделения сыграли решающую роль в ликвидации наиболее одиозных ОПГ вроде крымского “Сейлема” и “Башмаков”, а также одесской банды киллеров Василия Мариянчука.

К слову, не только ОПГ и воры в законе были объектом интереса могущественного “антибандитского” ведомства – в ГУБОП брались и за раскрытие экономических преступлений. И даже вполне активно “кусали” чиновников. Однако организационное усиление управления сыграло и негативную роль – постепенно ГУБОП и его региональные “дочки” стали напоминать государство в государстве.

Также наделение ведомства огромными полномочиями и оперативными возможностями дало толчок к тому, что многие его сотрудники сами стали выполнять функции тех, с кем они боролись. Во всяком случае, в конце 90-х и начале 2000-х среди украинских бизнесменов “крыша” ГУБОП считалась не менее серьезной, чем покровительство кого-либо из известных криминальных авторитетов.

Также не секрет, что коррумпированные сотрудники ГУБОП крышевали многие контрабандные схемы, наркотрафик и другие серьезные преступления, по сути, превратившись в криминальную организованную группировку. Но только в погонах, с легальным оружием и с возможностями государственной службы.

За что ликвидировали ГУБОП

Назначение в 2014 году министром МВД Арсена Авакова стало для ГУБОП настоящей катастрофой. Несмотря на то, что управление просуществовало до 2015 года, его существенно ограничили в возможностях. А некоторые структурные подразделения и вовсе были переориентированы на выполнение других функций – знаменитый спецназ “Сокол”, например, почти в полном составе был отправлен в АТО.

Среди сотрудников ГУБОП, кстати, распространена легенда, что это, дескать, своеобразная месть Арсена Авакова. Дело в том, что харьковский УБОП еще 2012 году открыл на Авакова, уголовное дело № 18120002 по подозрению в превышении власти, повлекшее за собой тяжкие последствия. Дело касалось махинаций с земельными участками ООО “Укрскладстрой – Центр”, изменения их целевого назначения и нанесения ущерба городскому бюджету Харькова на 3 222 000 гривен. Сам Аваков называл уголовные дела, возбужденные против него во времена Януковича политическими преследованиями за оппозиционную деятельность.

“Аваков тогда сбежал от уголовного дела в Италию. Поэтому одной из принципиальных задач для Авакова в новой должности была ликвидация службы – обидчицы. В 2015 году Аваков уничтожил ГУБОП за ненадобностью, а в 2016 году аттестовал личный состав МВД. В 50% случаев на аттестации оперов ГУБОП сразу начинали давить и унижать, нелепо и глупо обвиняя во взяточничестве и всякого рода преступлениях. Функции борьбы с ОПГ расползлись по оперативным службам, а как известно, если проблемой занимаются все, значит никто! Все это было сделано как нельзя “кстати” – началась война на востоке, в добробаты под крылом МВД почти официально начали брать ранее судимых. Следствием этого стал стремительный рост бандитизма. С востока в страну хлынуло оружие по бросовым ценам. В придачу к этому в Украине начали создаваться частные армии под брендом так называемых “патриотических” общественных организаций, которые по существу стали заниматься тем же, что “бригады” в 90-х – крышевать бизнес, заниматься рейдерством и даже влиять на политику и правоохранительные органы”, – рассказал нам бывший сотрудник ГУБОП Николай В.

Криминальная разведка без “Скорпиона” и “Сокола”

По словам других бывших сотрудников ведомства, после уничтожения ГУБОП в 2015 году в МВД была создана новая структура – Служба криминальной разведки, которая дублировала структуру разведки ГУБОП, но была самостоятельной.

Однако возникла новая проблема – из-за неопределенности функциональных задач и целей подразделения, а также нехватки опытных сотрудников, новая структура по сути “простаивала” без дела. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что в ходе реформирования полиции и ликвидации ГУБОП, была фактически утеряна святая святых любого оперативного полицейского ведомства – агентура. Помимо этого в МВД почему-то “забыли” о секретной базе данных “Скорпион” ГУБОП.

“Во времена ГУБОП при ведомстве существовала криминальная разведка, которая имела немалый агентурный аппарат и занималась сбором и анализом информации из всех источников. Затем информация концентрировалась в секретной базе данных “Скорпион”. Там были уникальные сведения обо всех ОПГ, их лидерах и членах банд. Также отслеживались “неформальные” и дружеские связи членов ОПГ с госслужащими. Сейчас об этой базе по “странному” стечению обстоятельств забыли, она валяется где-то на полках МВД и абсолютно никому не нужна. А это история оргпреступности за 20 лет. Кое-кому в руководстве МВД очень выгодно похоронить любую информацию о сращивании госаппарата с преступностью”, – признается бывший офицер ГУБОП Максим И.

По информации источников “Страны” в МВД, проект “реанимации” ГУБОП давно уже лоббировался первым заместителем главы ГУНП Вячеславом Аброськиным, мол, он уже третий месяц активно продвигает эту идею. Однако лишь недавно глава ГУНП Сергей Князев внезапно дал “добро” реализации проекта. Но несмотря на то, что было уже сделано заявление для прессы, формата воссоздания ведомства еще нет.

“Никто еще толком не придумал, сколько должно быть сотрудников в штате подразделения, как будет проходить отбор и какие требования к кандидатам на службу. И самое интересное, кто будет начальником. В МВД поговаривают, что объявление Князева о запуске этого проекта было таким непредсказуемым шагом, что даже сам Аброськин этого не ожидал. И вот теперь вопрос, как это все реализовать, когда развалена старая система, а что-то новое строить не из чего: нет ни денег, ни людей – одних профессионалов уволили в ходе аттестации и люстрации, другие ушли сами за последние полгода.

Основными объектами разработки, как анонсировал Аброськин, будут воры в законе и документирование ОПГ. Вот тут и возникает очередной вопрос – а почему воры в приоритете? На самом деле борьба с ворами в законе – не главная беда. На самом деле, вовсе не воры в законе наладили каналы поставок оружия с востока. Не они разворовывают казну на миллиарды и выводят их в офшоры.

ГУНП сейчас пиарится на теме “воров в законе”. Запущена даже небылица, что воры в законе – агенты ФСБ. На самом деле у воров нет ни национальности, ни патриотической идеи. Воры в законе по сути – это блюстители порядка в криминальном мире, те, кто призван контролировать выполнение неписаного кодекса. К тому же воры – это лишь громкое название. Совсем недавно в Украине их было около 30, сейчас осталось всего пять и те собирают чемоданы – уезжают в Грузию, Росиию, Турцию и Польшу,” – утверждает экс-ГУБОПовец Максим И.

Карманное СБУ

Бывшие сотрудники УБОП считают, что структуру возрождать необходимо.

“Уничтожили подразделение, которое было реально укомплектовано квалифицированными сотрудниками с большим опытом, имело отличную материально-техническую базу, самый мощный аппарат негласных сотрудников и серьезную базу данных – “Скорпион” – которой в подметки не годятся все “Арморы”, “Орионы” и другие базы МВД. Развалили очень технично – кого из сотрудников люстрировали, кого просто спровадили на пенсию, кого раскидали по другим подразделениям. Причем самых квалифицированных и опытных именно люстрировали. При этом здание ГУБОП перешло в пользование другому подразделению – по борьбе с экономическими преступлениями и там стоят нетронутыми все мощности разведки.

Это было огромной ошибкой. ГУБОП заменить не удалось. Сотрудники уголовного розыска, мягко говоря, даже не успевающие раскрывать обычную “бытовуху” в райотделах, не потянут борьбу с оргпреступностью”, – говорит один из бывших старших офицеров ведомства Дмитрий К.

Руководитель ГУБОП Украины в 1998-2000 годах Николай Джига считает, что воссоздание Управления по борьбе с организованной преступностью необходимо.

“Название нового подразделения полиции не очень внятное – “Управление стратегических разработок и анализа”. Нужно название более предметное, старое название отражало суть того, чем занималось ведомство. Организованная преступность стремительно растет, поэтому служба такая должна быть в полиции. Стоит даже подумать над тем, что бы у нового подразделения было свои следственные отделы, для того, что бы управление обладало большей независимостью в действиях. Но так как в Украине уже созданы антикоррупционные ведомства, такие как НАБУ, поэтому, скорее всего, новая служба будет заниматься раскрытием преступлений “второго” эшелона организованной преступности – грабежей, похищений людей, убийств и краж”, – поделился бывший глава ГУБОП Украины.

Правда, как полагает Дмитрий К., который знаком с процессом подготовки создания новой структуры, главная опасность в том, что оно превратится в “карманное СБУ” руководства МВД.

“Есть риск, что новое ведомство будет нацелено не столько на борьбу с оргпреступностью, сколько на устранение конкурентов и участие в политической борьбе. Просто кому-то в верхушке МВД не хватает сплоченного ведомства с разведкой, базой данных и с функциями, похожими на СБУ”, – говорит офицер.

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