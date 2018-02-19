Российский спортсмен: мельдоний мне подмешали конкуренты

19 февраля 2018 | 11:42

Российский керлингист Александр Крушельницкий, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане, пояснил официальным лицам, как в его допинг-пробе могла оказаться запрещенное вещество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Чемпионат”.

Крушельницкий отрицает, что намеренно принимал запрещенное вещество, однако, по неподтвержденным данным, допинг-тест показал прием спортсменом мельдония в период до 10 дней перед проведением анализа.

Спортсмен заявил, что у него есть опасения, что в его напиток что-то подмешали в тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причем это сделал кто-то из партнеров, не пробившихся на соревнования в Пхенчхане.

Как сообщал УНН, штаб российской делегации на зимних Олимпийских играх-2018 получил сообщение от Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом.