ТЕМА

Российский спортсмен: мельдоний мне подмешали конкуренты

19 февраля 2018 | 11:42

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Российский керлингист Александр Крушельницкий, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане, пояснил официальным лицам, как в его допинг-пробе могла оказаться запрещенное вещество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “Чемпионат”.


Крушельницкий отрицает, что намеренно принимал запрещенное вещество, однако, по неподтвержденным данным, допинг-тест показал прием спортсменом мельдония в период до 10 дней перед проведением анализа.

Спортсмен заявил, что у него есть опасения, что в его напиток что-то подмешали в тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причем это сделал кто-то из партнеров, не пробившихся на соревнования в Пхенчхане.

Как сообщал УНН, штаб российской делегации на зимних Олимпийских играх-2018 получил сообщение от Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом.



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