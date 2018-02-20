Суицидальная оппозиция

20 февраля 2018 | 10:14 , Олег Ельцов

На днях волею судеб оказался в лагере оппозиции. Наблюдение за повадками этого подвида украинских политиков позволило поставить удручающий диагноз. Раскрою читателям врачебную тайну.

Наша встреча состоялась на эфире одного из телешоу, которое не жалуют представители власти. И на этот раз никто из дорвавшихся к корыту, на эфир не явился. Поэтому те, кто стремится занять их место, оказались в благоприятной среде, в атмосфере внутривидовой любви и тотального одобрямса.

Это было яркое и представительное собрание. Кого здесь только не было! И Катеринчук, он же «Катя», он же «Коля-Блендамед», он же — лидер «Европейской партии Украины». Кстати, вы слышали об этой партии? А о Катеринчуке не забыли? А что он или его партия сделали для Украины помните?.. Вряд ли кто-то кроме него самого сможет внятно ответить на этот вопрос.

Были тут и Инна Богословская, и Сергей Власенко, и Валентин Наливайченко, и Олег Тягнибок... Довольно разношерстная кампания. Но, в своих призывах они были на удивление едины. Камлания в прямом эфире они начинали и заканчивали единым призывом: все на Майдан, Порошенко должен быть смещен!

Я сидел и весь эфир по пятому кругу слушал все те же мантры: после медреформы народ мрет как мухи (можно подумать, до реформы медобслуживание была лучше), власть не хочет повышать зарплаты (это во время войны, после страшного экономического кризиса), Порошенко слился с олигархами (это после умножения на ноль Фирташа, жесткого прессинга Коломойского и боооольших проблем у прочих мегапаразитов), мы живем в Сомали (это они-то, которые не вылазят из Европы). Ну, и конечно, стенания про диктатуру, давление на прессу (они, кажется, забыли, как с этим обстояло дело при Яныке и Кучме, когда они были моложе и при власти).

К концу эфира человек с нестойкой психикой должен однозначно прийти к выводу, что Армагедон не за горами. Я начал верить, что на выходе из телестудии всех нас заберут в черные воронки. Но этого не случилось. Простые граждане отправились по домам на маршрутках, а пламенные оппозиционеры — на черных «Рэнджроверах» и «Лексусах».

Я покидал собрание вождей оппозиции с чувством скорби. Мне казалось, я присутствовал на сеансе членовредительства. Эти люди не захотели использовать чудесный момент: шоковая терапия и экономический кризис никогда не способствовали росту популярности действующей власти. Народ всегда роптал на реформаторов и желал лучшей жизни не завтра, а уже сейчас. Потому ни один украинский вождь не решался на проведение реформ: все 27 лет мы тупо проедали и разворовывали то, что осталось от совка. Наконец, старые запасы иссякли, и пришлось браться за работу.

Ту самую, которую сделали поляки, венгры, чехи три десятилетия назад. Результаты наших реформ непременно будут. Но пока власть, решившаяся на них, имеет лишь падение рейтинга и всенародную нелюбовь.

Оппозиция торжествует, казалось бы: она обречена на победу в борьбе за власть. Да, недовольных происходящим в стране хватает, но у оппозиции до сих пор не появился всенародный лидер. Попытка Саакашвили занять это место с треском провалилась. Даже его высылка в Польшу, небесспорная с юридической точки зрения, не вызвала волны всенародного гнева. Что и подтвердила воскресная демонстрация, организованная оппозицией. Кстати, вы не припомните: что такого конструктивного предлагал нам пламенный Михо кроме революции?..

В чем же проблема, почему народ не идет на улицу, куда его неутомимо манит оппозиции? Да потому, что последняя ничего не предлагает кроме варианта: выйдем на майданы, свергнем власть барыг! Ну, выходить и свергать украинцы научились превосходно. И для этого им не нужны напоминания и вожди. Вот когда приспичит, тогда возьмем и выйдем. Призывы языкатых словоблудов этот момент вряд ли приблизят. Мне кажется, народ наш повзрослел, а оппозиция так и застыла на уровне наперсточников у провинциального вокзала. Избиратель все реже «голосует сердцем» и все чаще в процессе выбора включает мозги. Тут политикам на голых лозунгах не выехать, нужны конкретные предложения, программа действий с доказательной базой: почему при смене власти под их руководством станет жить лучше и веселее, чем сегодня.

Но оппозиции, похоже, нечего предложить избирателю, кроме ненависти к конкурентам, оказавшимся у руля и худо-бедно продвигающим реформы.

А на ненависти и революционных призывах сегодня далеко не уедешь. Избиратель имел возможность понаблюдать за теми, кого революционная пена подняла к вершинам власти, и засомневался в необходимости очередной революции. Ибо все те, кто сегодня этой власти противостоит, очень напоминают персонажей из прошлой жизни: секретарей райкомов партии на ржавых «Волгах» и «комсюков» в малиновых пиджаках. Так и хочется крикнуть им: «Ребята, у вас нет свежих идей, ваше время ушло!» Но они не воспримут моего совета, у них есть сладостная мечта: еще разок с революцией ворваться во власть, вернуться в те времена, когда они были моложе и не успели запятнать репутацию. Что ж, оставим их с этой несбыточной мечтой...

Исходя из вышесказанного президенту следует откинуться в мягком кресле где-нибудь на Мальдивах, вытянуть ноги и сильно не напрягаться. В его борьбе с оппозицией конкуренты сделают все сами. Петр Алексеевич повторно получит власть: красиво и технично, ввиду отсутствия реальной оппозиции и мозгов у тех, кто себя к ней причисляет.

"Фраза"