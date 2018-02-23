Нові обрії Сергія Тигіпка

23 февраля 2018 | 12:14 , Олена Мельник

19 лютого десь о 7:30 ранку "вона мені подзвонила". Увірвалась у мій понеділок майже як Ірина Білик зі своїм хітом у буремні 90-і. Представилась Маргаритою Іванівною... з "Європейської агенції з повернення боргів". Прізвище своє назвати відмовилась, але суворо попередила, що розмова записується. Я також зафіксувала цей верескливий будильник...

І знову по колу. Мені вчергове розповіли про міфічного Сергія Мельника, який має купу боргів і переховується. Але у кредитній угоді він другим номером вказав мій мобільний...

- Перепрошую, але чому безпекова служба кредитної установи не перевірила другий номер перед тим, як віддати гроші? Чи вони були на паях із шахраєм?! До того ж мій номер є у відкритому доступі, ще з часів моєї роботи прес-секретарем ГУБОЗ МВС України...

- Не ухиляйтесь від моїх запитань, Ви мешкаєте у Києві? - відповіла мені з того кінця слухавки робот на ім‘я Маргарита Іванівна.

- Ви мене не чуєте! Я знати не знаю, хто такий Сергій Мельник. Я не маю ані родичів, ані навіть знайомих із таким іменем...

- А чому ж тоді він вказав Ваш контакт, як гаранта фінансової угоди?!

Далі продовжувати розмову не було жодного сенсу.

"Ми професіонали і бережемо власну репутацію. Суворо дотримуємося правової політики ведення бізнесу за прикладом кращих європейських компаній", - ще раз перечитала я на сайті цієї... дуже вже європейської агенції. І вирішила допомогти їм актикризовим піаром! Тим паче, що з кожним ранком дзвінки мені стають все нахабнішими. І більш... ранніми, що вкрай неприємно для "сови".

До того ж із репутацією у ЄАПБ - проблеми. І не лише в орфографії...

Оприлюднення резонансних фактів, м‘яко кажучи, нецивілізованої практики ТОВ "Європейська агенція з повернення боргів" (ЄАПБ, ідентифікаційний код юридичної особи 35465907) - вже спричинило у соцмкережах хвилю бурхливих емоцій та коментарів. З‘ясувалось, що я далеко не єдина від кого ЄАПБ щось вимагала із заборгованості за якимись кредитними угодами.

"На жаль, маю аналогічну проблему, з якою не можу розквитатися вже рік, - поділилась журналістка Зоя Загородня. - Почалося так саме з дзвінків невідомих погрожувачів.. Погрожували в грубій, брутальній формі, "знайти дітей", т.п. - за невідомо кому який борг. Звернулася до "поліції"... Продемонструвала на телефоні по 40 дзвінків на добу, листи з цього "європейського колектора".. Через місцяь прийшла відповідь з поліції - "працюють".. Потім почалися дзвінки за місцем роботи - арештувати " все майно" - заробітну карточку.. Предсталялися "уповноваженими кримінальної поліції" й вимагали прийти в "конкретне місце" з "грошима" або з‘явитися на Володимирську,15 .. де мене "посадять.." По -гарячому звернулася на "гарячу лінію" Нацполіції.. Через два місяці прийшла відповідь від самої "поліції ", що зазначені особи (з конкретними номерами телефонів й ПІБ ) в "нацполіції " вже не працюють".. І порадили звернутися до суду за захистом своїх прав.. В проміжку між цими подіями - пізньо-вечірні дзвінки "з нагадуванням" й погрозами.. А вчора буквально, витягнула "казьонне пісьмо" з рішенням суду ще від листопада 2017 - про стягнення з мене вже близько мільйона гривень, послуги адвоката й судові затрати.. Правда, в самому "рішенні" - крім "Іменем України" чомусь не зазначено ні назви Суду (де відбувся) , ні прізвища судді, ні підпису та інших "атрибутів"..Й погроза занести мене в реєстр "невиїзних з України" й арешт "всього майна".. "

"Один в один була така ситуація і в мене, - розповіла Олена Розенблат, співзасновниця Фонду родини Розенблатів. - Якийсь боржник вказав мій номер телефона як поручителя, ані по-батькові, ані прізвище - не мої. Єдине що співпало - ім‘я Олена. Я також довго намагалася пояснити, що боржника не знаю, поручителем не виступала... потім заблокувала номер. Було ще декілька спроб зателефонувати з інших номерів - блок, блок, блок))). І вже півроку тиша".

Адвокат Олексій Бебель запропонував юридичний шлях розв‘язання конфлікту:

Були й інші пропозиції:

Голова ГО "Націонал- патріотичний рух України" Михайло Ковальчук запропонував поширити і на "Європейську агенцію з повернення боргів" дію акції "Стоп колектора!"

Наразі обрано інший шлях, хоча на нього мало сподівань...

За порадою відомого медіа-юриста Тетяни Котюжинської, були підготовлені офіційні заяви до ГУ Нацполіції в Києві та столичної прокуратури. Йдеться про ознаки злочину, передбаченого ст. 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя).

Каюсь, замість мене - на цей громадянський вчинок наважилась ще одна постраждала від «телефонних терористів» - координатор Інтернет-проекту «Конфлікти і Закони» Оксана Котомкіна.

Також "замордовані" колекторами з ЄАПБ журналісти з‘ясували, хто стоїть за скандальною ТОВкою.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) "Європейської агенції з повернення боргів" виявився Тігіпко Сергій Леонідович. Той самий нафталіновий політик, який злив свою партію "Сильна Україна" - "Партії регіонів".

Утім, це не заважає С. Тігіпку нині бути успішним бізнесменом...

Наразі маю чудову нагоду звернутись цією публікацією безпосередньо до пана Тігіпка. Сергію Леонідовичу, досить вже ганьбитися! Вгамуйте нарешті своїх підлеглих колекторів!!! Інакше я змушена буду це розцінювати, як тиск за попередні розслідування Резонансу та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - ст. 171 ККУ.

Резонанс